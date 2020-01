NFL choisit 2020, Super Bowl 54: les experts sont vraiment divisés sur les Chiefs-49ers

La grande finale de cette saison de la NFL sera la rencontre des Chiefs de Kansas City et des 49ers de San Francisco au Super Bowl 54.

Patrick Mahomes contre Jimmy Garoppolo. Andy Reid contre Kyle Shanahan. Équipe rouge et blanc vs équipe rouge et blanc.

Sur le papier, il a toutes les qualités d’un jeu formidable. Les deux équipes se sont classées dans le top 10 dans les deux points marqués et les points accordés cette saison. En séries éliminatoires, l’attaque explosive de Kansas City a marqué 86 points lors des deux victoires de l’équipe. Pendant ce temps, la défense implacable de San Francisco a accumulé neuf sacs lors de ses deux matches d’après-saison.

Cependant, la confrontation est plus nuancée qu’une force imparable rencontrant un objet inamovible.

D’une part, l’infraction des 49ers n’est pas une blague. Il a terminé 2019 deuxième au classement, derrière seulement les Ravens. Il a fait rouler les Vikings et les Packers en séries éliminatoires avec 471 verges au sol dans la paire de victoires.

La défense de Kansas City n’est pas aussi forte, mais elle s’est intensifiée dans la seconde moitié de la saison et en séries éliminatoires. C’est aussi opportuniste et il est arrivé avec le cinquième plus grand nombre d’interceptions en saison régulière. En séries éliminatoires, il a tenu les Texans et les Titans sous 100 verges au sol et enregistré huit sacs.

Les oddsmakers ont les Chiefs comme un léger favori dans ce qu’ils s’attendent à être une fusillade. C’est un jeu difficile à appeler, et c’est pourquoi il n’est pas surprenant que notre panel d’experts soit divisé au milieu.

Les 49ers sont un football puissant

Garoppolo n’a lancé que 27 passes lors des victoires des 49ers contre les Vikings et les Packers. Le plan de jeu offensif dans les deux matchs était d’intimider les deux équipes avec une puissante attaque précipitée.

Le porteur de ballon Tevin Coleman a ouvert la voie contre le Minnesota avec 105 verges au sol et deux touchés. Lorsque Coleman a subi une blessure à l’épaule contre Green Bay, Raheem Mostert a pris les rênes et a couru pour 220 verges et quatre touchés – la deuxième meilleure performance de précipitation de l’histoire des éliminatoires de la NFL.

Les 49ers sont moins préoccupés par l’équilibre car ils sont des adversaires matraquants et dominent à la fois le temps de possession et la position sur le terrain. Et ce style d’offense complète parfaitement une défense aussi désagréable que possible.

Alors que les blessures ont fait des ravages sur la défense de San Francisco à la fin de la saison 2019, d’importants contributeurs tels que Dee Ford, Richard Sherman et Kwon Alexander ont retrouvé la santé à temps pour les éliminatoires. Maintenant, l’unité est de retour pour arrêter ses adversaires avec une ligne défensive qui comprend cinq choix de premier tour.

Les équipes avec des passes précipitées aussi féroces que les 49ers ont un bon palmarès dans le Super Bowl:

Équipes avec plus de 55 sacs entrant dans le Super Bowl

15 dernières saisons

A remporté le Super Bowl

2019 49ers ???

Broncos 2015 Oui

Giants 2011 Oui

Packers 2010 Oui

Steelers 2008 Oui

2007 Giants Oui

2005 Steelers Oui

– James Palmer (@JamesPalmerTV) 25 janvier 2020

Cette formule de courir le ballon et d’étouffer les offensives adverses a rendu les 49ers difficiles à battre en saison régulière. C’est aussi pourquoi cinq de nos experts – James Brady, Sarah Hardy, Stephen White, Kyle Posey et David Fucillo – prennent les 49ers.

Patrick Mahomes et l’infraction de Kansas City peuvent le verser

Houston a pris une avance de 24-0 contre les Chiefs lors de la ronde divisionnaire, mais cela n’avait pas d’importance. L’offensive de Kansas City a commencé à cuisiner au deuxième trimestre et ne s’est pas arrêtée. Il a largué 51 points sur les Texans dans une victoire de 20 points, Mahomes lançant cinq touchés lors de l’assaut.

Les Titans menaient 17-7 dans le championnat AFC, mais cela ne suffisait pas non plus. Les Chiefs les ont enterrés avec quatre touchés consécutifs pour s’assurer une place dans leur premier Super Bowl en 50 ans.

Arrêter l’offensive de Kansas City est un problème un, deux et trois pour les 49ers.

Bien que Mahomes n’ait pas eu la même sortie cette année que lors de sa saison MVP en 2018 – en grande partie en raison d’une blessure au genou subie en octobre – il a de nouveau été très prolifique. Mahomes a lancé pour 615 verges, huit touchés et aucune interception lors des deux victoires des Chiefs en séries éliminatoires.

Cela aide aussi qu’il ait une multitude d’armes autour de lui, y compris Tyreek Hill, Travis Kelce et Sammy Watkins.

La défense des Chiefs a eu du mal à certains moments au cours de la saison 2019. Mais lorsque Mahomes et l’offensive sont à leur meilleur, la défense n’a tout simplement pas à faire grand-chose. À tout le moins, son dernier match contre le Tennessee a prouvé que Kansas City est capable de dégager une solide performance défensive.

La propension des Chiefs à de gros jeux offensifs est probablement la principale raison pour laquelle cinq membres du panel – Christian D’Andrea, Morgan Moriarty, Geoff Schwartz, Maverick et Stanley the Good Dogs (qui partagent un vote) et moi-même (Adam Stites) – choisissent les chefs pour gagner.

Rencontrez les bons chiens du Super Bowl 54: Maverick et Stanley

Maverick et Stanley sont des amis de Pete Sweeney, le directeur de notre site des chefs, Arrowhead Pride. Ils se sont associés pour faire notre choix de chien invité, et cela ne devrait pas surprendre de quel côté ils vont:

Bons chiens

Stanley, 1 an, est à gauche et Maverick, 5 ans, à droite. Maverick est plus une menace offensive avec ses compétences de récupération, mais a récemment ralenti en raison de blessures. La ténacité de Stanley et ses capacités de ballhawking s’apparentent au Honey Badger. Ils disent: «vivre à Denver, c’est être hors de portée du territoire ennemi, mais nous ne nous en soucions pas. Allez les chefs!

Super Bowl 54 choix

Notre sélectionneur invité est Kyle Posey, un gestionnaire de notre blog 49ers, Niners Nation. Il n’est pas surprenant qu’il choisisse San Francisco pour tout gagner. Il fait un retour au panel après avoir passé 10-5 lors d’une semaine 5 bouleversée.

Super Bowl 54

Jeux



James Brady



Christian D’Andrea



Sarah Hardy



Morgan Moriarty



Geoff Schwartz



Adam Stites



Stephen White



Kyle Posey



Maverick et Stanley



Fooch













SF contre KC



SF



KC



SF



KC



KC



KC



SF



SF



KC



SF











Record de la saison



166-100



176-90



159-107



168-98



160-106



156-110



153-113



166-99



146-120



157-109