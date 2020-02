NFL Combine 2020: les 4 types de perspectives à surveiller cette année

Voici la chose à propos de la NFL Scouting Combine: c’est l’événement le plus étrange du calendrier sportif. Il n’y a rien de normal dans ce processus d’entretien d’embauche. Pourtant, c’est une partie importante de la préparation du repêchage de la NFL.

Les joueurs seront interviewés par les médias et les équipes – vous décidez lequel est le plus laborieux. Ils seront poussés et poussés par le personnel médical et leurs informations médicales seront mises en ligne. Ils passeront le test Wonderlic, et cela aussi trouvera son chemin en ligne. Enfin, les joueurs s’entraîneront dans leur slip où tout peut arriver.

Mais surtout, il s’agit des perspectives elles-mêmes. Voici quelques éléments clés à surveiller lors de la NFL Combine 2020:

Les joueurs qui subissent les tests médicaux les plus importants

La moissonneuse-batteuse a commencé comme un moyen pour les équipes de la NFL d’obtenir des informations médicales sur les joueurs qu’elles pourraient recruter. Voici quelques joueurs avec des blessures passées qui valent la peine d’être regardées – aucune plus importante que le prénom sur cette liste.

1. Tua Tagovailoa, QB, Alabama

Tagovailoa, qui s’est fracturé la hanche en novembre, a déclaré que ses médecins devraient le libérer complètement d’ici le 9 mars. Le plus gros problème, cependant, est la santé à long terme du quart-arrière.

Si les équipes craignent que Tagovailoa puisse facilement se blesser à la hanche, elles le retireront de leur liste de draft. Il y a aussi les chevilles de Tagovailoa. Il a subi une procédure appelée chirurgie de la corde raide sur les deux chevilles au cours des différentes années suivant des entorses. Ce n’est pas normal. Le rapport sur la santé de Tagovailoa sera entièrement examiné cette semaine.

2. Netane Muti, OG, État de Fresno

En 2017, Muti avait l’apparence d’un futur joueur de premier tour à une position qui n’est généralement pas très appréciée. Il a malmené les défenseurs avec facilité. Puis les blessures se sont installées. En 2018, il a rompu son Achille gauche. En 2019, a subi une chirurgie du pied à Lisfranc. Mais s’il peut assez bien se déplacer dans les exercices, c’est le type de joueur qui bénéficiera de la moissonneuse-batteuse.

3. Antoine Winfield Jr., S, Minnesota

Il y a beaucoup à aimer à propos de Winfield. Il était un All-American la saison dernière après avoir terminé l’année avec sept interceptions et 83 plaqués. Il joue physiquement et frappera le porteur du ballon de sa position de sécurité. Bien qu’il soit devenu professionnel après sa deuxième saison en chemise rouge, Winfield a été au collège pendant quatre ans après avoir joué en seulement quatre matchs au cours des saisons 2017 et 2018. Il a eu une grave blessure aux ischio-jambiers en 2017 et s’est déchiré un ligament au pied l’année suivante.

4. Trey Adams, OT, Washington

Comme Muti, Adams ressemblait à un choix de première ronde au début de sa carrière universitaire jusqu’à ce que ses blessures frappent. Un ACL déchiré a coûté à Adams une partie de sa saison 2017 et une opération au dos a raccourci sa saison 2018. Les deux sont des blessures graves et les équipes pourraient se méfier d’Adams en raison de sa santé.

5. Lucas Niang, OT, TCU

Niang a une chance extérieure d’être classé parmi les 64 premiers. Le processus d’évaluation médicale sera critique pour lui. Il a déchiré son labrum de la hanche en tant que junior et l’a joué. Cependant, la blessure l’a amené à terminer sa saison senior plus tôt pour une intervention chirurgicale. Lorsqu’il était en bonne santé, Niang se projetait comme un joueur de premier tour.

Les joueurs qui pourraient impressionner pendant les entraînements

Avec les entraînements combinés se déplaçant vers les heures de grande écoute, la NFL doit s’attendre à des chiffres fous. Ce sont quelques gars qui pourraient faire un show.

1. Henry Ruggs III, WR, Alabama

Le tableau de bord de 40 verges est l’événement de moissonneuse-batteuse le plus populaire, et cette année, certains joueurs se rapprocheront du record de John Ross de 4,22 secondes. Le receveur du Texas Devin Duvernay devrait bien chronométrer, mais Ruggs a probablement les meilleures chances de briser la marque de Ross. Ruggs a couru un 4,26 secondes 40 lors de la journée pro junior de l’Alabama l’année dernière, et a passé la course jusqu’à la moissonneuse-batteuse à travailler son temps.

2. K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

Bien qu’il n’atteigne pas 40 records, l’entraînement de Chaisson sera la télévision incontournable samedi soir – et cela devrait faire oublier ses sacs de 6,5 pour piétons la saison dernière. Il pourrait s’approcher de 4,5 à plat dans le tableau de bord de 40 verges et devrait avoir l’un des meilleurs sauts verticaux de son groupe de position. Toutes ces choses égalent athlétisme et explosivité, ce que les équipes de la NFL convoitent dans un accélérateur de passes.

3. Neville Gallimore, DT, Oklahoma

La séance d’entraînement la plus impressionnante de la moissonneuse-batteuse devrait appartenir à Gallimore. À 300 livres, Gallimore est un athlète fou, et on s’attend à ce qu’il puisse descendre en dessous de 4,75 secondes dans les 40. Gallimore était deuxième sur la liste annuelle des monstres de Bruce Feldman pour une bonne raison. Comme l’a souligné Feldman, Gallimore peut développer un banc de 500 livres et s’accroupir de 800 livres.

4. Tristan Wirfs, OT, Iowa

Wirfs était juste devant Gallimore sur la liste des monstres. Le premier véritable tacle offensif de première année à commencer pour Kirk Ferentz était une star de l’Iowa. Wirfs, qui est mon meilleur tacle offensif dans le repêchage, a tout ce que vous voulez dans un bloqueur. Il est un bon athlète, a une force incroyable et mesure 6’5 et 320 livres. Il pourrait épater les gens avec son entraînement. Il est déjà inscrit dans le top 10. Une grosse semaine à Indianapolis pourrait faire de lui le consensus n ° 1 à son poste.

Les joueurs qui pourraient éclater

Chaque année, il y a au moins un prospect dont le stock de tirage traverse le toit. Qui cela pourrait-il être cette année?

1. Albert Okwuegbunam, TE, Missouri

Ce projet implore que quelqu’un s’intensifie dans une classe finale autrement terne. Le Cole Kmet de Notre-Dame est la partie la plus serrée du repêchage, mais il n’est peut-être pas le meilleur testeur athlétique. Cela pourrait ouvrir des choses pour un joueur comme Okwuegbunam, dont j’ai dû vérifier l’orthographe deux fois lors de l’écriture de cette partie. Okwuegbunam n’a eu que 26 réceptions pour 306 verges et six touchés cette saison, ce qui n’a rien de spécial. Mais en 2017, il a eu 11 touchés et une moyenne de 14,3 verges par capture. S’il peut bien tester, il devrait se lever.

2. Colby Parkinson, TE, Stanford

Parkinson est une autre extrémité serrée qui pourrait faire un grand saut cette semaine. À un peu plus de 6’7, il est le plus haut bout droit de la moissonneuse-batteuse cette année. Il n’est pas non plus un bouffon débordant. Parkinson glisse autour du champ et étire la couture. Le jeu de quart-arrière de Stanford a été suspect, donc Parkinson pourrait être un type de perspective classique “mieux en tant que pro”.

3. Jacob Eason, QB, Washington

Dans quelle mesure êtes-vous vraiment vendu sur Jordan Love de l’État de l’Utah ou Justin Herbert de l’Oregon? Après Joe Burrow et Tagovailoa, ces deux-là sont considérés par beaucoup comme les deux prochains quarts pris dans le repêchage. Mais Eason pourrait se faufiler dans la discussion. Je l’ai fait aller chez les Patriots lors d’un récent repêchage simulé, et la semaine prochaine, Mel Kiper d’ESPN l’a fait aussi.

La carrière universitaire d’Eason était loin d’être simple. Il a joué ses deux premières saisons en Géorgie et a perdu son emploi contre Jake Fromm sa deuxième saison quand il s’est foulé le genou. Eason a ensuite quitté 2018 en tant que transfert et n’a joué qu’une seule saison à Washington. Les statistiques d’Eason en 2019 (3132 verges et 23 touchés) n’ont pas impressionné, mais il est difficile de quitter un énorme quart-arrière de 6’6 avec un bras encore plus massif. Il suffit d’une équipe pour aimer Eason, et il pourrait attirer l’attention de quelqu’un lors de sa séance d’entraînement.

Les joueurs qui ont le plus besoin d’une bonne moissonneuse-batteuse

Certaines perspectives ont besoin d’une solide performance à la moissonneuse-batteuse pour montrer aux équipes qui elles sont vraiment. Voici quatre de ces joueurs cette année:

1. Cam Akers, RB, Floride

Les Séminoles n’ont que deux joueurs dans le combiné cette année: Akers et le demi de coin Stanford Samuels, tous deux juniors. Cela devrait vous dire quelque chose sur l’état du programme de football à Tallahassee. Akers était une recrue de premier ordre pour l’État de Floride, mais la ligne offensive de l’équipe était si mauvaise qu’il n’a jamais dominé comme prévu. Cela le rend un peu difficile à juger. Il n’est pas non plus le meilleur receveur de passes, donc les équipes regarderont comment il attrape le ballon.

2. Raekwon Davis, DE, Alabama

Davis a-t-il été invité à ne pas obtenir après le quart-arrière, ou était-il tout simplement pas si bon dans ce domaine? C’est ce que les équipes vont essayer de découvrir à la moissonneuse-batteuse. Malgré avoir joué en 12 matchs et terminé sixième de l’Alabama aux plaqués en 2019, Davis n’avait qu’un demi-sac sur la saison. Bien sûr, les totaux des sacs peuvent être trompeurs, mais il n’est tout simplement pas entré dans le champ arrière. Davis est bon dans la course et sera suffisamment décent sur les fronts à trois. Mais il peut aider à réparer son stock de tirages avec de bons numéros de chronométrage.

3. Jeff Thomas, WR, Miami

Si vous appréciez les notes de football du secondaire, vous vous attendiez probablement à de grandes choses de la part de Thomas. Il a été mieux noté par 247 Sports que des joueurs comme Ruggs et Jalen Reagor dans la classe 2017. Mais sa carrière à Miami ne s’est pas déroulée comme prévu. Thomas a été suspendu plusieurs fois à Miami et n’a récolté que 1 316 verges en trois saisons. Cela ne comprend que 379 en 2019. Pourtant, il est à la moissonneuse-batteuse parce que les équipes sont intriguées par son athlétisme, même si elles ont des questions sur sa maturité.

4. Jauan Jennings, WR, Tennessee

Jennings est un cas complexe. En surface, il est le paquet complet au récepteur. Il a la taille, mesurant 6’3 et 215 livres, et avait de bonnes statistiques en 2019 avec 59 réceptions pour 969 verges et huit touchés. Plus incroyable encore, lors de ces 59 réceptions, Pro Football Focus dit avoir eu 30 plaqués cassés. Et il a un penchant pour les prises sauvages, comme celle-ci contre la Floride. Le problème est qu’il y a des questions de personnage auxquelles Jennings devra répondre. Il a été temporairement exclu de l’équipe en 2017 et suspendu pour une partie d’un match de bowl après avoir posé son pied sur le visage d’un joueur de Vanderbilt.