NFL Draft 2020: 7 choses que chaque fan doit savoir

Tout le monde n’est pas fan du football universitaire et de la NFL. Même si vous l’êtes, il est difficile de tout suivre.

Ceux qui ont la chance d’avoir le temps pour les deux sports peuvent toujours participer au repêchage de la NFL sans savoir à quoi s’attendre. Après tout, personne ne peut regarder chaque joueur.

Donc, que vous ayez besoin d’un simple recyclage ou d’un cours intensif sur le projet de cette année, je suis là pour vous aider. Ce sont les sept choses que vous devez savoir sur le repêchage de la NFL 2020:

1. C’est à Las Vegas!

Les Raiders sont de nouveaux résidents du Nevada après avoir déménagé d’Oakland. Leur soirée d’accueil non officielle est le repêchage de la NFL 2020, qui se tiendra sur le Strip de Las Vegas.

La scène principale où de nouveaux choix de draft embrasseront Roger Goodell et brandira un maillot avec leur nom sera à côté du Caesars Forum. Le tapis rouge où les futurs recrues présenteront des costumes propres et des chaussures de fantaisie sera DANS LA FONTAINE DANG BELLAGIO!

La scène du repêchage NFL 2020 à Las Vegas sera sur l’eau aux Fontaines de Bellagio. Les joueurs seront transportés sur la scène en bateau. pic.twitter.com/8sVl8p2ZBx

– Arash Markazi (@ArashMarkazi) 21 janvier 2020

Le projet de la NFL a généralement une bonne part de ridicule. Il y a eu des animaux annonçant des choix (à la grande frustration du directeur général des Raiders, Mike Mayock) et d’anciens joueurs de la NFL à la traîne de fans rivaux. C’est particulièrement le cas maintenant que la ligue déplace le repêchage de ville en ville et que chaque hôte a la possibilité de marquer l’événement.

Avant de s’arrêter à Las Vegas, le repêchage a eu lieu à Chicago, Philadelphie, Dallas et Nashville. L’année prochaine, ce sera Cleveland.

2. Voici les projets de dates importants

Au cours des mois précédant le repêchage, chaque prospect sera poussé, poussé, interviewé et testé par les 32 équipes.

Ce processus a déjà commencé pour les joueurs qui ont participé au Senior Bowl, à la NFLPA Bowl, à l’East-West Shrine Bowl ou à un autre match des étoiles du football universitaire. Pour la plupart des autres, cela commencera au NFL Combine.

Au total, 337 joueurs ont été invités à Indianapolis pour la moissonneuse-batteuse de cette année. Cela commencera le 23 février lorsque les quarts-arrière, les receveurs et les fermés arriveront, bien que les exercices ne commenceront que quelques jours plus tard. Le programme complet de la NFL Combine peut être vu ici, mais ce qui intéresse la plupart des fans, ce sont les entraînements sur le terrain. Ce sont les dates pour chaque groupe de postes:

Jeudi 27 février: Quarterbacks, récepteurs, bouts étroits

Vendredi 28 février: Coureurs, monteurs de lignes offensifs, équipes spéciales

Samedi 29 février: Joueurs de ligne défensifs, secondeurs

Dimanche 1 mars: Dos défensifs

Après cela, les joueurs organiseront des entraînements privés avec des équipes et se produiront lors de journées professionnelles tout au long de mars et début avril.

La grande finale sera le repêchage de la NFL 2020, un événement de trois jours fin avril:

Jeudi 23 avril: Tour 1

Vendredi 24 avril: Tours 2-3

Samedi 25 avril: Rounds 4-7

Cela ne ferait probablement pas de mal de prêter attention à la libre agence, qui commence le 18 mars non plus. Les besoins des équipes et les priorités de l’ébauche peuvent changer lorsque les vétérans arrivent dans de nouvelles équipes.

3. Les deux premiers choix peuvent déjà être décidés

Les Bengals de Cincinnati ont trébuché leur chemin dans un record de 2-14 et ont décidé juste vers Halloween que l’ère Andy Dalton était terminée. Ils se sont retrouvés avec le choix n ° 1 au repêchage, et c’est parfait parce que le quart-arrière du LSU Joe Burrow ne pourrait pas être mieux adapté.

Burrow a joué au football au lycée à The Plains, Ohio, à moins de trois heures de route de Cincinnati. Après son transfert de l’Ohio State à LSU, Burrow a sans doute organisé la meilleure saison de football universitaire de tous les temps lorsqu’il a mené les Tigers à un championnat national.

Il semble acquis d’avance qu’il sera le choix des Bengals au n ° 1 du classement général.

Le deuxième choix semble tout aussi inévitable avec le chasseur de passes de Washington et de l’Ohio Chase Young. L’équipe a emmené le quart-arrière Dwayne Haskins au premier tour du repêchage de la NFL 2019 et sélectionnera probablement le meilleur non-quart-arrière de la classe.

Young est ce joueur avec une marge significative après avoir enregistré 16,5 sacs et 21 plaqués pour perte au cours de la saison 2019. Il était le seul finaliste du Trophée Heisman à ne pas avoir joué de quart-arrière. Ce serait un choc si Washington ne voulait pas ajouter Young à une défense qui était 27e en verges et points alloués.

Attendez-vous donc à voir un faux tirage après un faux tirage avec Burrow et Young en 1-2. Dan Kadar s’ennuie déjà.

4. Burrow n’est pas le seul quart-arrière prometteur de la classe

Pendant longtemps, le quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa était clairement le favori pour être le premier choix du repêchage de la NFL 2020. À tel point que lorsque les Dolphins ont mis leur liste à nu pour des choix de repêchage et un espace de casquette, cela a été appelé la stratégie «Tank for Tua».

Mais les choses ont changé. Burrow n’a pas pu être arrêté et Tagovailoa a subi une blessure à la hanche mettant fin à la saison en novembre.

Bien que Tagovailoa ne soit pas le premier à quitter le tableau, cela ne signifie pas qu’il devra attendre longtemps pour entendre son nom. On s’attend toujours à ce qu’il soit parmi les cinq premiers choix, en particulier avec des informations selon lesquelles son rétablissement après une chirurgie de la hanche se passe bien. Miami pourrait même débarquer Tagovailoa, malgré une victoire en quelque sorte de cinq matchs.

Ces deux-là ne sont cependant que la pointe de l’iceberg du quart-arrière. Il y a aussi:

Justin Herbert (Oregon): C’est un débutant de quatre ans qui mesure 6’6 et qui possède des compétences Carson Wentz-esque. Il était MVP au Senior Bowl en janvier et pourrait être le remplaçant idéal des Chargers pour Philip Rivers.

Jordan Love (État de l’Utah): Il est athlétique, a un canon pour un bras et n’a pas peur d’être créatif. L’appeler le prochain Patrick Mahomes est terriblement optimiste, mais Love a (naturellement) apprécié cette comparaison. “Nous avons tous les deux des armes fortes”, a déclaré Love à l’Indy Star. «Il fait évidemment des lancers ridicules, hors calendrier, des trucs comme ça. C’est quelque chose que j’ai vu et que j’ai essayé de modéliser mon jeu. »

Jake Fromm (Géorgie): En trois ans à Georgia, Fromm a mené l’équipe au Rose Bowl une fois, au Sugar Bowl deux fois et au match de championnat national en janvier 2018. Selon Mel Kiper d’ESPN, «la composition la plus simple de ce projet est Jake Fromm à Andy Dalton . ”

Jacob Eason (Washington): Une blessure au genou a ouvert la voie à Fromm pour prendre le poste d’Eason en Géorgie. Eason a ensuite transféré à Washington et a commencé une saison avant de déclarer pour le projet. Il est 6’6 avec une force de bras ridicule, mais a une expérience limitée et a lutté contre la pression dans la seconde moitié de la saison 2019.

Ces quatre joueurs ont une chance de rejoindre Burrow en tant que choix de première ronde en avril.

5. La classe de tirage est chargée sur le récepteur large

Il y avait deux récepteurs pris au premier tour de chacun des deux derniers projets. Aucun d’eux n’était parmi les 20 premiers choix.

En 2019, c’était Marquise Brown (Ravens) et N’Keal Harry (Patriots) vers la fin de la première nuit. Et en 2018, D.J. Moore (Panthers) et Calvin Ridley (Falcons) étaient des sélections tardives au premier tour.

Le projet de la NFL 2020 devrait être très différent pour les récepteurs.

Le dernier repêchage simulé de Kadar compte six récepteurs au premier tour: Jerry Jeudy de l’Alabama, CeeDee Lamb d’Oklahoma, Henry Ruggs III de l’Alabama, Laviska Shenault du Colorado, Tee Higgins de Clemson et Justin Jefferson du LSU et Justin Jefferson du LSU.

Il y a aussi Jalen Reagor de TCU et K.J. de Penn State Hamler, qui a participé au premier tour des précédentes moqueries de Kadar. Le receveur de l’Arizona State, Brandon Aiyuk, a décroché le 33e rang au classement général en deux manches.

Tout ce talent au sommet poussera les récepteurs de qualité dans les tours du milieu. C’est une bonne année pour les équipes qui veulent relancer leurs jeux de passes dans le repêchage.

6. C’est un tirant d’eau médiocre pour les bouts serrés et les coureurs

Cette classe a un groupe de bouts serrés qui seront probablement des sélections de deuxième jour – comme Cole Kmet de Notre Dame et Hunter Bryant de Washington – mais il serait surprenant que certains atterrissent au premier tour.

Il y a de meilleures chances de faire un retour en arrière tôt, même s’il n’y aura pas Saquon Barkley, Leonard Fournette ou Ezekiel Elliott dans le top cinq. Alors que Georgia’s D’Andre Swift et Ohio State’s J.K. Les dobbins sont les meilleurs à ce poste, ni dans la dernière simulation de Kadar. Cependant, l’un ou les deux pourraient toujours attirer l’attention d’une équipe dans la moitié arrière du premier tour.

7. Les dauphins sont les projets des rois capitaux

La vente de la plupart des joueurs de qualité sur la liste faisait partie du plan de tanking des Dolphins. Ils ont tout de même réussi à remporter cinq matchs, et maintenant, ils entrent dans l’intersaison avec le plus de place dans la NFL et un choix de repêches.

Miami possède les choix n ° 5, 18 et 26 au premier tour, ainsi que les choix n ° 39 et 56 au deuxième tour.

Les Raiders et les Jaguars sont les deux autres équipes avec plusieurs premiers rondes, grâce aux échanges qui ont respectivement déplacé Khalil Mack et Jalen Ramsey.

À l’autre extrémité du spectre, les Texans et les Rams sont les seules équipes sans choix parmi les 50 premiers. Les 49ers possèdent toujours leur premier tour, mais ils n’ont pas d’autre sélection avant le cinquième tour.

Des choix compensatoires seront annoncés bientôt, ce qui n’aidera probablement pas beaucoup les 49ers. Cela devrait être une aubaine pour le stock de choix des Patriots.