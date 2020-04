NFL Draft 2020: Jake Luton peut passer d’un QB peu médiatisé à une affaire Jaguar

Les Jaguars ont sélectionné Jake Luton avec le 189e choix au total lors du repêchage de la NFL en 2020. Voici ce que Christian D’Andrea avait à dire sur le Luton avant le repêchage.

Jake Luton n’a pas remporté beaucoup de matchs au collège. Passer une carrière en Idaho et dans l’État de l’Oregon le fera.

Ce qu’il a fait, cependant, s’est avéré être l’un des passants les plus stables et les plus efficaces du football universitaire. Sa campagne senior l’a vu compiler un excellent rapport de touché / interception de 28: 3 en 11 matchs – un hommage étonnant au Super Bowl 51, mais aussi un témoignage de sa capacité à trouver des cibles ouvertes et à éviter les erreurs. Il a mené les Beavers à leur meilleur record depuis 2014, sa seule saison avec plus de cinq départs.

Bien que cela n’ait été que cinq victoires, cela incluait des victoires sur des écoles liées au bol comme la Californie et l’Arizona State. Il a été couronné par une défaite de 53-54 contre l’État de Washington dans ce qui pourrait avoir été le jeu discret le plus divertissant de 2019:

Cette fusillade a été le point culminant de la carrière de Luton. Cela l’a également, cruellement, empêché de s’affronter contre Justin Herbert dans l’épreuve de force annuelle de l’OSU contre l’Oregon en raison d’une blessure à l’avant-bras. Mais malgré la fin de sa dernière année sur un radiateur, l’alun de Beaver a rarement fait l’objet de discussions en ce qui concerne la classe de quart-arrière de la NFL Draft 2020.

Luton commencera sa carrière dans la NFL en tant que remplaçant, mais il a le potentiel d’être plus

Luton ressemble et ne ressemble pas à un quart-arrière de la NFL. À 6’6, il devrait être fabriqué par le laboratoire du directeur général de John Elway. À 225 livres un peu maigres, il peut ressembler plus à un imitateur de Mike Glennon qu’à une perspective légitime.

Le joueur auquel il ressemble sur le papier et celui que les Castors ont obtenu sont deux choses différentes. Il a la monture d’un passeur qui lancerait probablement le ballon en toute impunité. Au lieu de cela, sa carrière collégiale a été construite en se précipitant à travers ses progressions vers une option proche de la ligne de mêlée.

C’était une bonne chose pour l’État de l’Oregon. La préférence de Luton pour se replier sur des itinéraires courts plutôt que de prendre des risques était un trait utile pour une équipe Beaver qui n’avait pas le talent pur de ses adversaires. Alors que des joueurs comme Timmy Hernandez et Trevon Bradford ont dépassé les attentes et que l’ancien ex-joueur quatre étoiles Isaiah Hodgins a été à la hauteur des siens, les Beavers n’avaient en grande partie pas les athlètes qui ont permis au QB imposant de lancer une balle dans une zone contestée et de faire confiance à ses gars pour faire un jeu.

Alors Luton a vérifié – tôt et souvent.

C’est dommage, car Luton a la force et le toucher du bras pour être un maître fiable de la balle profonde. Il a le pouvoir de lancer une fléchette absolue à une extrémité serrée à 20 mètres de la couture et la précision de laisser tomber un arc-en-ciel dans les mains de son récepteur par la touche (23 secondes en):

Par Pro Football Focus, il a complété 26 de ses 51 passes de plus de 20 mètres en tant qu’aîné. Sa note de 136,2 passeurs sur ces lancers était n ° 1 parmi tous les quarts-arrière éligibles au repêchage en 2019. Entourez-le de talent de la NFL à l’écart et à l’extrémité serrée, et il sera en mesure de faire ces tentatives sans sacrifier complètement l’efficacité qui le rend tel une perspective intéressante.

C’est un puissant contrepoids à sa philosophie de protection des balles. Luton a généralement trouvé son homme ouvert, même derrière une ligne offensive qui s’est classée 69e parmi les équipes FBS dans les sacs autorisés la saison dernière.

Il est le genre de quart-arrière qui sait absolument ce qu’il en est de son livre de jeu, qui sera où et quelle est la probabilité qu’il soit disponible.

“Je pense que la chose importante n’est que la préparation”, a expliqué Luton à propos de son succès en 2019 au NFL Scouting Combine. «Nous avons fait un excellent travail tout au long de la semaine, chaque semaine, pour nous assurer que nous sommes sur la même longueur d’onde, en m’assurant que je comprenais très bien la défense. Mais je pense aussi que c’était la première fois de ma carrière que, en tant que starter, j’avais les mêmes années consécutives avec le CO. »

Luton commencera sa carrière professionnelle en tant que remplaçant. Sa ligne de base suggère qu’il peut être un quart-arrière de la NFL qui maintient le flot d’une infraction et profite des opportunités offertes sans un chiffre d’affaires éreintant.

C’est précieux! S’il peut continuer à croître comme il l’a fait en 2019 – où il a amélioré sa note de passeur de 135,9 à 149,8 – il pourrait un jour monter un starter le dimanche. En d’autres termes, il a le plancher de carrière d’une sauvegarde utile qui ne perdra pas un match avec des erreurs évitables.

S’il ne peut pas continuer son développement, cependant, il n’est peut-être pas le joueur qui peut gagner ces matchs par lui-même.

Il a des faiblesses démontrables qui pourraient l’empêcher de construire à partir de son 2019 efficace

Luton ne retourne pas le ballon, mais il n’est pas exactement une machine d’excitation lorsqu’il est relâché sur des défenses adverses. Il est impatient quand il s’agit de permettre aux routes de s’ouvrir vers le bas du champ, et il arrive parfois qu’il décide de lancer le ballon au-delà des bâtons … puis regarde sa cible prévue tout au long du parcours.

Ce n’est pas toujours un problème dans le Pac-12. Ce serait dans la NFL.

Ensuite, il y a le problème de son inexactitude près de la ligne de mêlée. Il y a beaucoup trop de cas où il trouve un élargissement, un arrière ou un virage serré dans une fenêtre ouverte à cinq mètres en aval, puis lance la balle là où ils étaient deux pas avant (ou pire):





Son empressement à parcourir un arbre de parcours peut entraîner des contrôles ennuyeux dans des situations de gros jeu et des ratés encore plus frustrants sur des lancers à courte portée. De plus, pour un gars qui approche les 6’7, Luton obtient certainement beaucoup de passes, soit frappées, soit modifiées à la ligne de mêlée.

Cela joue un grand rôle dans son manque de précision de la cible rapprochée. C’est réparable, mais le développement à cette fin peut dépendre de la fiabilité de sa ligne offensive NFL. Bien qu’il soit suffisamment mobile pour échapper à la pression et gicler devant les défenseurs pour les premiers essais, il n’est pas un quart-arrière à double menace et sa capacité de ciblage diminue considérablement pendant la course.

Il a également 24 ans. Cela fait de lui deux ans et demi de plus que Jordan Love, qui a été sélectionné au premier tour malgré un ratio TD: INT de 20:17 l’automne dernier. Il n’a commencé que 22 matchs en carrière, tandis que Love en a commencé 32. Son potentiel de croissance est trouble, du moins par rapport aux joueurs plus jeunes mais plus expérimentés du repêchage de 2020.

Où cela laisse-t-il un joueur qui s’améliore chaque année à l’université et termine sa carrière Pac-12 en tant que quart-arrière le plus efficace du pays? La bobine relativement courte de Luton et le manque de succès collégial à l’OSU ont fait de lui une perspective sous le radar lors du repêchage de la NFL 2020. Il était un dieu de contrôle à Corvallis parce que c’était le chemin optimal à suivre pour une infraction Beavers sans personnel.

Cela lui laisse beaucoup à prouver au niveau suivant. Il devra convaincre les entraîneurs que la force des bras et les éclats de brillance qu’il a montrés au collège sont durables. Il devra également montrer qu’il peut lire les défenses avec la clarté et la familiarité qu’il a apportées à son propre manuel au cours des trois dernières années dans l’État de l’Oregon.

Ces questions l’ont laissé de côté lors du repêchage de cette année, mais cela ne le dérange pas.

“C’est une classe formidable”, a répondu Luton lorsqu’on lui a demandé si son manque de reconnaissance dans le processus d’avant-projet était gênant. «Il y a beaucoup de grands joueurs. Je suis convaincu que je peux jouer avec les meilleurs d’entre eux. Ce sera passionnant de voir ce qui se passe. Chaque fois que j’entends mon nom, je vais aller au jour 1 du mini-camp et montrer que j’appartiens.

“Il ne s’agit pas de savoir où vous commencez, mais de savoir où vous vous retrouvez.”