NFL Draft 2020: Jared Pinkney peut être meilleur Falcons TE qu’à Vandy

Jared Pinkney n’a pas entendu son nom appelé lors du repêchage de la NFL 2020, mais il a été rapidement signé par les Falcons d’Atlanta en tant qu’agent libre non repêché. Apprenez-en plus sur lui dans notre profil d’avant-projet.

Lorsque Jared Pinkney a pris la décision de renoncer au repêchage de la NFL après sa saison junior à Vanderbilt, il n’y avait aucun moyen que la fin serrée ait pu savoir que sa dernière année ne serait pas aussi fructueuse qu’il l’avait espéré.

La saison junior de Pinkney lui a valu 50 réceptions pour 775 verges et sept touchés, en moyenne 15,5 verges par capture. Alors que la NFL était sur son radar après cette performance, Pinkney s’est plutôt concentré sur le retour aux Commodores.

“Il y avait des choses que je sentais que je n’avais pas encore accomplies, individuellement et en équipe, que je pensais que nous avions une opportunité d’accomplir”, a-t-il déclaré lors de la moisson de scouts de la NFL.

Malheureusement, l’offensive des Commodores a atteint un score de 3-9 en 2019, totalisant seulement 2064 yards dans les airs avec 10 touchés. Pinkney a saisi 20 passes pour 233 verges, en moyenne 11,7 par capture, et n’a trouvé la zone de but que deux fois. Tous étaient des bas de carrière.

“Ce fut une période difficile”, a déclaré Pinkney. “Les gens demandent et je vais leur dire, c’est une leçon et un moment que vous ne pouvez pas lire. Vous devez vous renseigner de première main. Faire face à l’adversité, contrôler ce que vous pouvez contrôler … En termes de performances, je n’ai pas pu jouer assez bien. “

Bien que Pinkney n’ait pas tardé à souligner ses propres difficultés, il n’a pas obtenu autant d’aide de son quart-arrière que son année junior non plus. En 2018, Vanderbilt était dirigé par Kyle Shurmur, qui a réussi 3130 yards avec un taux d’achèvement de 62,6%. Il a lancé 24 touchés tout en étant intercepté six fois.

En 2019, les Commodores se sont tournés vers le quart-arrière senior Riley Neal, qui avait quitté Ball State après quatre saisons. Neal n’a jamais vraiment retrouvé le même rythme qu’il avait montré avec les Cardinals, ayant connu sa deuxième pire saison de sa carrière collégiale avec 1 585 verges, neuf touchés et cinq interceptions.

Le jeu de course au Vanderbilt ne constituant pas une menace qui change la donne, l’offensive n’a vraiment pas trouvé sa place.

Malgré les difficultés, Pinkney a déclaré qu’il n’avait jamais deviné sa décision de rester.

“C’est du football”, a-t-il dit. “Si vous êtes en train de deviner, de penser et de douter, vous allez vous blesser. Donc, je pense, honnêtement, je ne me suis pas permis, pendant que j’étais dans le jeu, de penser à ce genre de choses. “

Pinkney veut prouver qu’il peut faire plus dans la NFL que pendant sa dernière année

Les statistiques de sa dernière année racontent une histoire d’un rôle réduit dans l’infraction de Vanderbilt et d’une production moindre à tous les niveaux. Pinkney a déclaré que c’était la première chose que les équipes avaient évoquée lors des entretiens. Il a déclaré avoir discuté avec eux du fait qu’il avait subi une blessure au poignet pendant la majeure partie de la saison, ce qui l’avait empêché de participer au dernier match de l’année. De plus, il admet que son équipe n’a tout simplement pas trouvé la chimie nécessaire pour organiser une saison forte.

“Je leur dis simplement que tout n’a pas pu se réunir”, a déclaré Pinkney. «Et c’est malheureux, mais nous n’avons tout simplement jamais pu décoller. C’était malheureux. Ça craignait. Mais je pense que c’était une leçon importante, non seulement dans mon développement footballistique, mais aussi dans la vie. »

L’exposition de Pinkney à la moissonneuse-batteuse était un sac mixte. Malgré un chrono de 4,96 secondes sur 40 verges, il a terminé dernier des 17 manches serrées qui ont testé dans l’épreuve. Ses représentants au développé couché, cependant, étaient à égalité au deuxième rang avec 23 points. Il n’a pas testé dans les autres parties de la moissonneuse-batteuse.

À 6’4 et 257 livres, Pinkney a une taille solide et un bon athlétisme. Sa vitesse est assez rapide pour ouvrir des routes et ramasser des yards après la prise. Pourtant, Pinkney voit des faiblesses dans son jeu qu’il s’est concentré sur l’amélioration.

«Je pense que la créativité et le savoir-faire de mon itinéraire au sommet des itinéraires – donner des faux-têtes, donner un peu de quelque chose sur le chemin. Les attaquer, les remettre sur pied, des choses comme ça », a-t-il dit.

Si vous jouez à une position H-back, sa capacité à bloquer en mouvement s’avérera probablement également un atout, bien que les analystes aient mis en doute sa capacité à être un bloqueur de run punitif à la ligne de mêlée. Mais comme pour toute carrière, Pinkney sait qu’il a du travail à faire pour satisfaire les attentes de ses employeurs.

“Je cherche à faire preuve de cohérence et ensuite en ce qui concerne les compétences, que je propose de la polyvalence, en effectuant plusieurs tâches à un niveau élevé”, a-t-il déclaré. “Et puis des choses dans lesquelles je ne suis pas assez bon, je suis prêt à travailler pour atteindre un niveau acceptable pour les clubs.”

Une solide saison junior à Vanderbilt a montré que Pinkney est capable de jouer à un niveau élevé dans une attaque passe-première. Mais une saison senior de résultats moins que prévu et un processus de repêchage de la NFL freiné par la pandémie de coronavirus obligeront les équipes à s’appuyer sur sa bande de jeu et ses résultats de combinaison pour avoir une idée de sa place dans la NFL.

Pinkney est projeté comme l’un des trois joueurs de Vanderbilt à être sélectionné dans le repêchage de la NFL 2020. Le demi offensif Ke’Shawn Vaughn a été éliminé au troisième tour avec le choix no 76 des Buccaneers de Tampa Bay. Le récepteur Kalija Lipscomb devrait être un choix du jour 3 comme Pinkney. Dan Kadar de SB Nation classe Pinkney comme le joueur n ° 137 sur son grand tableau.

Peu importe quand Pinkney entend son nom, il veut juste que les équipes sachent qu’il faut compter sur lui, à la fois dans les matchs et hors du terrain.

“Juste que je suis digne de confiance”, a déclaré Pinkney à propos de ce que les équipes devraient savoir sur lui. “Et ce n’est pas que j’ai eu des choses dans mon passé, mais sur le terrain, vous pouvez faire confiance à ce gars avec des représentants qui bloquent les passes, bloquent les pistes, les itinéraires de réception, sortent pour les passes.” Et puis, quand il quitte l’établissement, vous pouvez éteindre votre téléphone la nuit. Ce n’est pas un sujet de préoccupation.

«Mais surtout, en renforçant la confiance en mes coéquipiers, le personnel d’entraîneurs et l’organisation, c’est un bon choix.»