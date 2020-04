NFL Draft 2020: Kyle Dugger est une star de la Division II qui vaut le risque

La prochaine grande jeune sécurité de la NFL pourrait ne pas provenir du LSU, de Clemson ou de l’Alabama. Au lieu de cela, il a peut-être passé les cinq dernières années à allumer la Conférence de l’Atlantique Sud en feu à la Division II Lenoir-Rhyne University.

Kyle Dugger, vainqueur en titre du Cliff Harris Award – prix du joueur défensif de l’année de DII – est prêt à faire sensation le dimanche. La sécurité hybride 6’1 semblait tout à fait une superstar dans le SAC, démolissant les infractions de programmes pour la plupart inconnus comme Mars Hill, Tusculum et UVA-Wise.

Il a fait tout ce que l’on attendait d’une perspective de la NFL contre des adversaires surpassés. Il a arraché des passes de l’éther, a écrasé des évidements de fente sous-dimensionnés et des extrémités serrées surdimensionnées en une pâte fine, et a retourné des punts pour des touchés (six sur 67 chances au total).

En bref, il ressemblait à quelqu’un jouant à Madden avec la difficulté informatique réglée sur «recrue».

C’est exactement ce qu’un joueur de Division II doit faire pour défendre sa place dans le repêchage.

Dugger a réussi tous ses tests à Lenoir-Rhyne pour devenir un choix potentiel pour le Jour 2

Comme la plupart des athlètes de Division II, Dugger n’était pas fortement recruté au lycée. Il n’était pas partant avant sa saison senior et avait besoin d’une poussée de croissance l’été avant pour devenir un gardien de 5’11, 170 livres. Son manque de taille et d’expérience le laissa tellement sous le radar 247Sports n’a même pas pris la peine de le classer parmi les meilleurs espoirs de la Géorgie.

Cela l’a conduit à Hickory, en Caroline du Nord, et à une place sur la liste de Lenoir-Rhyne. Il a montré son potentiel professionnel en remportant les honneurs de la première année défensive de la SAC, bien que dans une campagne prise en sandwich entre deux saisons de chemises rouges – une en tant que véritable première année et une autre après avoir raté tout sauf un match en 2016 en raison d’une blessure.

Ces trois années de bas en haut se sont avérées vitales pour son développement. Il a émergé en 2017 comme un ballon de démolition de 6’1 avec l’espoir d’une carrière qui allait au-delà de ses jours de collège.

“J’ai eu une sorte d’expérience tremblante au lycée”, a expliqué Dugger au NFL Scouting Combine. “Pouvoir tout recommencer en chemise rouge, c’est à ce moment que j’ai réalisé que je pouvais [become an NFL prospect] … Ce temps libre, j’ai pu accomplir beaucoup de choses. J’ai pu rattraper mon corps et vraiment fixer des objectifs et faire de ce rêve un objectif. Mon entraîneur-chef a eu une réunion avec moi (après avoir fait du redshirt). Il m’a dit que j’avais des compétences particulières et que c’était une possibilité pour moi. »

Il est retourné sur le terrain avec un peu de battage médiatique (un clin d’œil présaison All-SAC) en 2017 et a ensuite montré ce qu’une sécurité avec des mesurables NFL pourrait faire contre la compétition de Division II les trois saisons suivantes. Il a annulé 36 passes tout en interceptant six autres malgré les quarts adverses qui se sont délibérément écartés de sa couverture. Il a retourné cinq bottés de dégagement pour des touchés, en moyenne plus de 14 verges par retour. Son titre de joueur défensif national de l’année est arrivé à la fin d’une saison alors qu’il n’avait disputé que sept matchs.

Sans surprise, cela l’a laissé à la recherche d’un plus grand défi, même s’il a trouvé un moyen de tirer le meilleur parti de chaque match, entraînement et séance de cinéma.

“Le compétiteur en moi en voulait certainement plus à certains moments”, a expliqué Dugger à propos de sa magie de Division II. “Mais je ne décrirais pas cela comme de l’ennui. C’était comment je vais utiliser cette situation où je ne peux pas regarder tout ce que je fais bien et dire que je suis si bien. Je plongerais vraiment dans les détails de ce que je fais et je verrais si je fais ce que je suis censé faire ou si je m’en tire à cause du niveau de la compétition. “

Dugger a bien performé au NFL Combine and Senior Bowl, mais son plus gros test se profile

Le senior de sixième année a transformé son stellaire 2019 en une place au Senior Bowl, où il pourrait tester son courage contre certains des meilleurs espoirs du paysage FBS. Il a obtenu des notes élevées à la fois dans la couverture et dans les équipes spéciales, mettant en évidence la polyvalence qui pourrait faire de lui une double menace dans la NFL. Tout aussi important, il a montré qu’il était un morceau d’argile moulable qui comprenait ce que ses nouveaux entraîneurs lui avaient préparé, puis exécuté sur le terrain.

Cet élan s’est poursuivi dans la moissonneuse-batteuse.

Il était l’un des six seuls espoirs de sécurité à exécuter sa course de 40 verges en moins de 4,5 secondes (4,49). Son saut vertical de 42 pouces était au sommet de tous les arrières défensifs et à égalité au deuxième rang à Indianapolis. Les deux résultats suggèrent que ce sera un cauchemar pour les QB adverses de se faufiler profondément devant lui, même dans la NFL.

Le faire dans des exercices et dans des pratiques de jeu d’exhibition est une chose. Le traduire en dimanche est une bête complètement différente. Dugger ne pense pas que la transition entre briser les schémas offensifs relativement simples de la SAC et les jeux de passes complexes dans la NFL sera trop difficile. Après tout, c’est un joueur qui se targue de sa capacité à identifier les tendances et à parcourir les bandes. Sa formation universitaire – en ingénierie et en physique – l’a préparé au côté mental du jeu.

“[Draft analysts have underestimated] mon intelligence et ma soif de jouer, ma soif d’être un grand joueur », a déclaré Dugger. “Je pense que c’est quelque chose qui n’a pas été trop dit [during the pre-draft process].

“[Physics is] beaucoup de résolution de problèmes. Vous le voyez et devez y faire quelque chose. Alors corrigez-le. Je pense que cela va un long chemin à mon poste, la sécurité. Vous devez être le quart-arrière de la défense, et vous n’aurez pas toujours la réponse pour tout ce que vous voyez. Mais vous devez réparer la défense. “

Dugger a dominé la Division II au cours d’une carrière de six ans à Lenoir-Rhyne. Cela lui donne les traits contrastés d’être à la fois l’un des plus anciens prospects de 2020 mais aussi celui qui a le plus à prouver.

La sécurité à distance ressemble certainement à un débutant dans la NFL, mais son expérience dans une petite école fait de lui une proposition risquée parmi un groupe de sécurités plus expérimentées comme Xavier McKinney de l’Alabama, Grant Delpit du LSU et même Jeremy Chinn, le célèbre sudiste de l’Illinois. Tous ont une bande de jeu plus traitable, et le manque de séances d’entraînement en personne et de visites pendant le processus de pré-rédaction est une perte pour tous les hors-concours des petites écoles.

Cela signifie qu’il va avoir sa part de sceptiques, peu importe où il est sélectionné en 2020. Et ça va.

“J’aime un peu le rôle de l’opprimé”, a déclaré Dugger. “C’est quelque chose qui va continuer à me motiver … Je sais que je ne suis pas le seul joueur talentueux à ce niveau, et mon école, je les remercie de me donner l’opportunité de continuer à jouer au football, quelque chose que j’aime.”