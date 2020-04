NFL Draft 2020: le top 100 des grands joueurs

Le repêchage de la NFL 2020 est chargé, en commençant par l’Ohio State Chase Young. Pendant 12 mois, Young a été le meilleur joueur par consensus du repêchage, et il a joué comme ça lors de sa dernière saison à Columbus. En 12 matchs, Young avait 21 plaqués pour la perte, 16,5 sacs et sept impressionnants échappés forcés.

Mais c’est bien plus qu’un repêchage à un joueur. Isaiah Simmons de Clemson est une arme polyvalente en défense et est le type de joueur que les équipes de la NFL convoitent en raison de sa capacité à occuper plusieurs places. Après ces deux, vous avez une controverse de quart-arrière entre Joe Burrow du LSU et Tua Tagovailoa de l’Alabama

La force de ce projet, cependant, réside dans un large récepteur et un tacle offensif. Nous pouvions légitimement voir jusqu’à sept plaqués offensifs au premier tour cette année. Le récepteur large est au cœur de notre grand tableau. Ci-dessous, il y a 16 récepteurs larges parsemés partout, à commencer par Jerry Jeudy de l’Alabama.

Voici un aperçu des 100 meilleures perspectives du repêchage de la NFL 2020.

1. Chase Young, Edge, État de l’Ohio

Young s’intègre parfaitement avec les joueurs récents comme les frères Bosa et Myles Garrett. Comme ce dernier, Young a une taille et un athlétisme prototypiques pour le poste. Sa première étape est rapide comme l’éclair, et il est capable de transformer cette vitesse en puissance pour atteindre le quart-arrière. Il connaît une variété de mouvements urgents et les utilise régulièrement. Young n’est pas nécessairement mauvais contre la course, mais il pourrait devenir plus cohérent.

2. Isaiah Simmons, LB, Clemson

Simmons est un joueur vaguement positionnel. À Clemson, il a fait un peu de tout et l’a bien fait. Il est tout aussi efficace de réduire la couverture qu’il arrive et d’arrêter la course. Il peut même se déchaîner sur demande. Il peut faire tout cela parce que c’est un athlète exceptionnel avec une portée pour faire des jeux partout. Lorsque le ballon est en l’air, Simmons le suit bien et se referme rapidement pour le casser. Il sera un atout dans la NFL couvrant les extrémités étroites et les coureurs de dos.

3. Joe Burrow, QB, LSU

La plupart des grands quarts de l’histoire de la NFL ont un fanfaron et une confiance en eux. Burrow a ce même trait. Après une lente première saison à LSU, Burrow a explosé en 2019 pour mener l’équipe à un titre national tout en remportant le trophée Heisman. Burrow a un bras assez bon, mais il sait comment l’enlever quand il en a besoin. Il peut le placer partout où il doit aller et est très bon pour ouvrir ses récepteurs. Bien que Burrow ne dispose pas d’un bras de fusée Josh Allen, il pourrait être un quart-arrière qui devient plus fort dans la NFL. S’il peut le faire, il obtiendrait plus d’accélération sur ses lancers profonds. Actuellement, il fait flotter un peu trop le ballon dans les passes profondes.

4. Jeff Okudah, CB, État de l’Ohio

Okudah n’a peut-être commencé qu’une seule saison à Ohio State, mais il était un choix de premier tour élevé au moment où il a mis les pieds sur le campus. À 6’1 et 205 livres, Okudah a une combinaison impressionnante de taille et de capacité athlétique au cornerback. Qu’il s’agisse d’un récepteur de vitesse plus petit ou d’un large éventail de possessions, cela n’a pas d’importance pour Okudah. Il a la vitesse du pied pour coller sur les routes en dessous et peut traquer le terrain sur des jeux plus profonds. En plus de ses capacités sur le terrain, Okudah était aimé par les entraîneurs pour son travail acharné et son intelligence hors du terrain.

5. Derrick Brown, DT, Auburn

Les comparaisons de projets sont souvent un exercice futile, mais Brown se compare favorablement au grand Fletcher Cox des Eagles. Brown est un gros joueur de ligne défensif intérieur physique qui se déplace facilement avec les bloqueurs et effondrera la poche. Il accueille plusieurs bloqueurs et a le pouvoir et le savoir-faire pour les battre. Il peut en fermer également, comme en témoignent ses 13 sacs de carrière. En tant que chasseur de passes, il n’est pas beaucoup plus qu’un chasseur de taureaux.

6. Tristan Wirfs, OT, Iowa

Les plaqués offensifs pesant 320 livres ne doivent pas ressembler à des Wirfs ou bouger comme lui. Il est la définition d’un athlète d’élite pour un tacle. Wirfs se déplace facilement et a un bon jeu de jambes pour un tacle. Les joueurs de ligne défensifs plus gros ne donnent pas non plus de problèmes aux Wirfs. Les joueurs puissants ne peuvent pas le pousser car il se repositionne facilement. Ses antécédents de lutteur au secondaire sont évidents.

7. Jerry Jeudy, WR, Alabama

Si Jeudy était un peu plus grand que les 193 livres qu’il pesait au NFL Scouting Combine, il serait un espoir de réception large presque parfait. Jeudy a d’abord attiré l’attention des gens parce qu’il est un coureur de haut niveau. Il ne fait pas de faux pas dans ses itinéraires, sait comment s’ouvrir subtilement en utilisant son corps, et sa vitesse lui permet de faire un pas sur le dos défensif. Cependant, un manque de force fait parfois mal à Jeudy. Il hésite également à travailler au milieu du terrain et a des problèmes de chute dans cette zone du gril.

8. Tua Tagovailoa, QB, Alabama

Tagovailoa excelle dans les passes profondes qui bénéficient d’un bon bras et d’une grande précision. Il travaille rapidement dans la poche, s’installe, lit la défense et se débarrasse du ballon en toute hâte. Il maintient constamment un bon jeu de jambes dans la poche et jette rarement la plateforme. Tagovailoa n’a commencé que 24 matchs en Alabama (en jouant 33), mais il sait comment influencer les sécurités avec son mouvement de tête. Il semble intrépide face à la pression. Là où Tagovailoa doit s’améliorer, c’est le jeu intermédiaire. Sa précision va parfois vaciller. Il a également un penchant pour essayer de faire un grand jeu, mettant son corps en danger. Son histoire de blessures bien documentée est effrayante.

9. Mekhi Becton, OT, Louisville

Becton coche toutes les cases que vous voulez dans un tacle offensif. Il est massif et incroyablement agile pour sa taille. Ces aspects de son jeu étaient évidents dans le système de blocage des zones d’extension de Louisville la saison dernière. Mais ce qui le distingue, c’est son utilisation de la main. Becton met rapidement la main sur les joueurs et sait comment les utiliser. Ce n’est pas un technicien parfait, mais il est aussi bon que vous devez l’être. Lorsque vous ajoutez sa taille et son jeu de jambes, vous avez un tacle gauche de départ de la NFL.

10. Jedrick Wills Jr., OT, Alabama

Démarreur de deux ans en Alabama, Wills est le moteur d’un tacle droit qui n’a aucun problème à jouer le coup de sifflet. Il joue comme si vous vouliez un tacle offensif. Wills est un corps large qui est tout simplement difficile à contourner ou à déplacer. Son jeu de jambes avait l’air beaucoup mieux en 2019 par rapport à 2018 dans le jeu de passes. Certains contre-mouvements causeront des problèmes à Wills, en particulier à l’intérieur. Il a également eu des problèmes de faux départs tout au long de sa carrière.

11. CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

Il y avait peu de récepteurs plus productifs au cours des deux dernières années que Lamb. Au cours de cette période, il a capté 127 passes pour 2 485 et 25 touchés. L’agneau est un monstre après la capture (11 yards en moyenne la saison dernière). Sa vitesse est bonne et il travaille sans crainte à travers les défenses. En tant que coureur de route, Lamb est soudain dans ses mouvements, ce qui crée de plus grandes fenêtres pour son quart-arrière.

12. Javon Kinlaw, DT, Caroline du Sud

Kinlaw est l’un des joueurs les plus amusants de ce projet. C’est un spécimen physiquement impressionnant à 6’5 et 324 livres. Les joueurs de sa taille ne devraient pas avoir le premier pas qu’il possède. Non seulement il a de longs bras pour garder les bloqueurs hors de ses coussinets, mais il est puissant et repoussera les adversaires. Parfois, la taille de Kinlaw travaillera contre lui car des bloqueurs compétents peuvent se placer sous lui pour un effet de levier. Mais s’il joue bas, il est un accélérateur de passes intérieur efficace et un arrêt de course. Bien que Kinlaw ait besoin d’un peu de travail sur ses mouvements et ses instincts, il a la capacité d’être spécial.

13. Henry Ruggs III, WR, Alabama

Vitesse, vitesse et encore plus de vitesse. Ruggs a fait en moyenne 17,5 verges par prise au cours de sa carrière universitaire simplement parce qu’il est capable de courir devant et loin des défenseurs. Plus important encore, Ruggs sait utiliser sa vitesse. Lorsque les demi de coin donnent plus d’espace à Ruggs pour qu’il ne passe pas devant lui, il peut interrompre son parcours et attraper une prise facile. Les problèmes de Ruggs sont centrés sur la physicalité, avant et après la capture. Les équipes ne devraient pas être désactivées par sa production modérée en Alabama étant donné que l’équipe avait quatre futurs récepteurs larges de premier tour en 2019.

14. Justin Jefferson, WR, LSU

Jefferson a fait une petite erreur dans la préparation du repêchage. Il a beaucoup joué dans la machine à sous au LSU, mais cela était davantage lié au talent de réception à Baton Rouge. Pourtant, à peu près toutes les descriptions de Jefferson parlent de la taille d’une arme dans la fente. Bien qu’il soit vrai qu’il pourrait être très bon là-bas, il s’intègre très bien dans la NFL en tant que récepteur extérieur.

15. Andrew Thomas, OT, Géorgie

Thomas est l’archétype d’un tacle gauche de la NFL. Il est gros à 6’5 et 315 livres, et a de longs bras et un bon athlétisme pour sa taille. Thomas montre un bon coup de pied et gère bien la vitesse sur le bord. Il est également bon pour passer au deuxième niveau et affronter les défenseurs lors de ses déplacements. Parfois, le jeu de jambes de Thomas est incohérent et il peut perdre l’équilibre. Mais avec un coaching décent, il devrait être une vedette de longue date à l’un des postes les plus importants de la NFL.

16. Justin Herbert, QB, Oregon

Herbert a beaucoup de traits que vous recherchez dans un quart-arrière. À 6’6 et 236 livres, il est un bon athlète avec une bonne force de bras. Lors de lancers profonds, il est précis et peut placer le ballon dans des endroits exigus. Le plus gros coup sur Herbert est son jeu sous pression. Son jeu de jambes lui cause des ennuis lorsque les défenseurs sont en face de lui et son équilibre de poche échoue. Herbert n’est pas non plus le meilleur passeur d’anticipation et attend trop souvent qu’un receveur en dessous et au milieu du terrain s’ouvre avant de lancer le ballon.

17. K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

Il y a évidemment un risque à prendre Chaisson, étant donné qu’il n’a commencé que 17 matchs dans sa carrière universitaire et qu’il n’avait que 9,5 sacs. Le sélectionner est basé sur l’espoir que ses moments forts se transforment en cohérence. Jouant la position «mâle» au LSU, Chaisson est à l’aise debout ou jouant avec sa main vers le bas. Au sein d’une équipe avec des joueurs de pointe établis, Chaisson pourrait être utilisé comme une arme de passe-passe au début de sa carrière.

18. CJ Henderson, CB, Floride

Il y a beaucoup à aimer dans le jeu d’Henderson. Il est incontestablement le cornerback n ° 2 dans ce projet, et il sait comment chronométrer les itinéraires et peut s’en tenir à toutes les variétés de récepteurs. Il est un demi de coin de la couverture de l’homme de la presse physique qui obtient souvent un bon jam à la ligne de mêlée. Il a également la fluidité de la hanche pour s’ouvrir et courir avec des récepteurs sur le terrain et peut rattraper son retard s’il est battu. Il a de l’expérience à jouer à l’extérieur et dans la machine à sous, ce qui ajoute à sa valeur. La grande préoccupation est son plaquage. C’est incohérent, au mieux.

19. Kenneth Murray, LB, Oklahoma

Bien que les secondeurs off-the-ball aient tendance à chuter dans le repêchage, Murray mérite une sélection au premier tour. C’est un bon secondeur de poursuite qui utilise sa vitesse pour suivre la balle. Il est un plaqueur fort et a la capacité de sortir des blocs mieux que la plupart des secondeurs. L’Oklahoma a parfois utilisé Murray lors de blitz, et il s’est avéré efficace. Murray sera le meilleur en tant que secondeur extérieur traditionnel 4-3.

20. Patrick Queen, LB, LSU

Coincé derrière le secondeur vedette Devin White, Queen a attendu son tour au LSU avant de débuter la saison 2019. En tant que junior, il avait 85 plaqués, 12 plaqués pour la perte et trois sacs. Son jeu ne semblait que s’améliorer à mesure que la saison avançait. Queen est le type de secondeur avec une portée illimitée de ligne de touche à ligne de touche, et il a l’agilité de tourner et de courir facilement. Queen a également fait ses preuves en tant que secondeur de couverture, un produit particulièrement important dans la NFL en ce moment. Ce n’est pas le plus gros, cependant, et les bloqueurs lui causent des problèmes. Mais il est si rapide à lire une pièce et à réagir qu’il va souvent passer les blocs.

21. Josh Jones, OT, Houston

Jones est purement un tacle gauche, et il a commencé 45 matchs là-bas pour Houston dans sa carrière universitaire. C’est un athlète fluide qui sait jouer aux speed rushers. Jones peut également accéder au deuxième niveau, ramassant des secondeurs et des sécurités dans l’espace. Même s’il doit ajouter plus de puissance à son jeu, il est un starter immédiat dans la NFL.

22. A.J. Epenesa, Edge, Iowa

À la même époque l’année dernière, beaucoup prévoyaient Epenesa comme un top 10. Une dernière année intermédiaire à l’Iowa a sonné son stock alors que les équipes se demandent s’il est un assez bon athlète pour rester à l’extérieur dans la NFL. Son meilleur ajustement pourrait être dans la description ci-dessus. Il profiterait de son cadre de 6’5, 275 livres et ferait de lui un atout lors des troisièmes bas de l’intérieur. Le seul meilleur ajustement pourrait être une équipe qui gère beaucoup de fronts à trois avec Epenesa un peu plus. Petit Campbell Campbell est une assez bonne façon de le décrire.

23. Grant Delpit, S, LSU

Le jeu de Delpit a deux faces distinctes. Le bon côté est qu’il a une sécurité de couverture incroyable avec un bon athlétisme et une bonne autonomie sur le terrain. Il ferme le ballon à la hâte et fait beaucoup de jeux en cassant les passes. Il a eu 32 passes de carrière brisées au collège en jouant à une seule sécurité élevée et à côté d’une forte sécurité. Le mauvais côté est que le tacle de Delpit est suspect. Il y avait beaucoup de jeux où il avait dépassé les porteurs de ballon ou manquait simplement de la force pour vaincre un adversaire en tête-à-tête. Vous devez vous demander combien une blessure persistante à la cheville l’a ralenti en 2019.

24. Austin Jackson, OT, USC

À l’approche de l’année, beaucoup pensaient que Jackson avait un talent parmi les 10 premiers. Ce type de joueur est toujours là s’il obtient le coaching approprié. La rapidité du pied de Jackson est impressionnante et il peut bien gérer les speed rushers. Le coup sur Jackson est son utilisation de la main. Il sera lent à lever les mains, et des accélérateurs peuvent le faire reculer. L’un des plus jeunes joueurs du repêchage, Jackson pourrait être un vol tardif au premier tour s’il devient plus fort et améliore sa technique du haut du corps.

25. Yetur Gross-Matos, Edge, État de Penn

À Penn State, Gross-Matos a été déployé de nombreuses façons – debout au bord, extrémité traditionnelle vers le bas, à l’intérieur lors des passes et même une position en quatre points. Il a mené Penn State dans les plaqués pour les pertes et les sacs lors de ses deux saisons en tant que partant. Gross-Matos est un combattant de la main impressionnant pour descendre des blocs, et il a de bons mouvements à l’intérieur. Si la première étape de Gross-Matos a été un peu plus rapide et plus cohérente, vous parlez peut-être d’un top 10.

26. Xavier McKinney, S, Alabama

À partir de deux ans à l’Alabama, McKinney devrait être en mesure de s’adapter rapidement à la NFL. Bien qu’il puisse jouer en sécurité simple ou double, il travaille dans la boîte et couvrira la fente. Il a souvent été utilisé comme secondeur sur des pièces de nickel pour l’Alabama la saison dernière. Mais McKinney est à son meilleur quand il joue en profondeur et compte sur sa capacité à lire une pièce et à casser le ballon. Contrairement à la plupart des arrières défensifs des collèges, McKinney est un excellent plaqueur et possède une bonne technique. McKinney est un peu serré quand il doit tourner et courir avec un récepteur ou changer de direction sur un jeu.

27. Ezra Cleveland, OT, État de Boise

Il n’y a pas plus de tacle offensif athlétique dans le repêchage cette année que Cleveland. Et plus important encore, cela apparaît dans sa pièce. Les coureurs qui peuvent plier le bord le plus souvent se heurteraient à Cleveland parce qu’il a la vitesse du pied pour les battre à l’endroit. Il est excellent en déplacement et serait formidable dans une équipe qui gère beaucoup de principes de zone. Il pourrait faire pour devenir plus fort parce que de bonnes courses de taureaux peuvent le déplacer.

28. Antoine Winfield Jr., S, Minnesota

Après avoir disputé seulement huit matchs en 2017 et 2018 en raison de blessures de fin de saison, Winfield a connu une percée en 2019 avec sept interceptions et 88 plaqués. Sa capacité à jouer le ballon est impressionnante, et il a de l’expérience en sécurité simple et élevée. Il est peut-être à son meilleur pendant la course. Winfield est un joueur physique par nature et n’hésitera pas à monter et à frapper un porteur de ballon. Il sera un favori parmi les entraîneurs pour son éthique de travail et son QI sur le football.

29. Brandon Aiyuk, WR, Arizona State

Bien qu’Aiyuk n’ait commencé que 15 matchs au niveau FBS après deux ans dans un collège junior, il a un produit éprouvé très spécifique. C’est sa capacité après la capture. Il est le type d’équipes réceptrices qui peuvent courir sur de courts trajets et le laisser montrer son accélération et son agilité douce pour faire rater les joueurs. Il peut également être une arme lors des retours de bottés de dégagement. C’est un joueur qui doit travailler sur les nuances de la course sur route, mais s’il le fait, il peut au moins être un récepteur n ° 2 haut de gamme.

30. Jeff Gladney, CB, TCU

Gladney n’est peut-être pas le plus gros espoir de coin, mais il deviendra physique à la ligne de mêlée. Tant et si bien, il s’est en fait battu avec un joueur de l’Iowa State la saison dernière. Bien sûr, ce n’est pas intelligent. Mais cela montre qu’il est un demi de coin qui ne reculera pas. Les équipes qui aiment la couverture seront attirées par Gladney. Il a très bien joué à l’université grâce à sa capacité à diagnostiquer rapidement une passe et à fermer le récepteur.

31. Laviska Shenault Jr., WR, Colorado

Dans une classe de récepteurs larges chargés, Shenault est l’une des perspectives les plus polarisantes de son poste. Cela est en grande partie dû au fait que le jeu de passes du Colorado est suspect et que Shenault passe du receveur au quart-arrière sauvage en passant par le porteur de ballon. Shenault est un récepteur volumineux et sa nature physique apparaît après la capture. Il n’est pas un coureur de route précis, mais comme nous l’avons appris l’année dernière avec DK Metcalf, le talent peut être plus important que la précision au récepteur large.

32. D’Andre Swift, RB, Géorgie

Le produit de Géorgie est comme une combinaison d’anciens demi-coureurs Bulldog Nick Chubb et Sony Michel. La vision de Swift est exactement ce que vous voulez dans un running back, et il est spécial en tant que receveur de passes. Il est le genre de dos qui peut être expulsé dans la fente et générer un décalage pour l’infraction. Vous pouvez discuter de la valeur d’un premier tour en courant tout ce que vous voulez. Mais il est difficile de voir Swift échouer dans la NFL.

33. J.K. Dobbins, RB, Ohio State

Les dobbins peuvent être un bulldozer dans le champ arrière, car il est faible et maintient un bon équilibre par contact. Si les équipes recherchent un dos qui peut courir à l’intérieur et casser les plaqués, Dobbins est la meilleure option dans le repêchage. Lorsqu’il pénètre dans le champ libre, il a une bonne agilité pour faire rater les défenseurs. En tant que récepteur, Dobbins a du chemin à faire en termes de parcours. Ses mains sont décentes et il joue efficacement à l’écran.

34. Jonathan Greenard, Edge, Floride

Peu de joueurs défensifs ont été aussi productifs dans deux écoles différentes que Greenard. En 2017, il avait 15,5 plaqués pour la perte et sept sacs à Louisville avant de se casser le poignet en 2018. Il a été transféré en Floride pour sa dernière saison et a enregistré 15,5 autres plaqués pour la perte et 9,5 sacs. Greenard a un bon premier pas, qu’il utilise soit debout, soit avec la main baissée. Il joue avec beaucoup d’efforts et atteint le ballon rapidement quand il est libre. Parfois, cependant, Greenard va raccrocher trop longtemps sur des blocs et se retirer du jeu.

35. Trevon Diggs, CB, Alabama

Après avoir commencé sa carrière en Alabama en tant que récepteur large, Diggs est passé au cornerback en deuxième année. Il est encore assez brut, ce qui vous fait croire qu’il a du potentiel. Diggs est un grand coin et excelle dans les situations de capture contestées. À un peu plus de 6’1, Diggs peut jouer avec des récepteurs plus gros et utilise sa longueur pour jouer à une main sur la ligne de mêlée. Les récepteurs rapides et les coureurs de route astucieux lui causent des problèmes. Il peut être considéré comme une sécurité par certains.

36. Denzel Mims, WR, Baylor

Mims n’est pas seulement un produit du Senior Bowl et de la NFL Scouting Combine. Ces choses l’ont aidé, bien sûr, mais il était sans doute le meilleur joueur d’une équipe de Baylor qui avait une fiche de 11-3 la saison dernière. Mims est spécialisé dans la verticalisation et la possibilité de battre un dos défensif. Mims joue souvent jusqu’à son temps de tableau de bord de 4,38 secondes sur 40 verges, mais il sait comment varier la vitesse de son itinéraire pour confondre les demi de coin. Il est un autre récepteur large qui devra travailler sur son parcours.

37. Cesar Ruiz, C, Michigan

Après avoir commencé cinq matchs à droite en tant que recrue, Ruiz est passé au centre et a été un joueur fiable lors de ses deux dernières saisons. Ruiz est spécialisé dans la protection contre les passes. Il a les pieds rapides et met les mains sur les monteurs de lignes défensifs en toute hâte. Il garde toujours ses épaules à la hauteur d’un défenseur et redirige facilement. Ruiz n’est pas un bloqueur de puissance dans le jeu de course, mais il joue avec beaucoup d’efforts et recherchera des secondeurs au deuxième niveau.

38. Jalen Reagor, WR, TCU

Certains récepteurs sont des récepteurs de vitesse. Certains sont des récepteurs de possession. Certains sont des récepteurs après la capture. Reagor est un peu de tout. À 5’11 et 206 livres, il n’est pas le plus grand, mais il a suffisamment de vitesse pour s’enfoncer ou s’éloigner des défenseurs après la capture. Reagor a une petite valeur supplémentaire en tant que très bon retourneur de bottés. Serait-il le Deebo Samuel de ce brouillon?

39. A.J. Terrell, CB, Clemson

Terrell était un premier tour sûr avant le match de championnat national contre LSU. Ensuite, le receveur de deuxième année Ja’Marr Chase, un premier choix projeté au repêchage de 2021, le battait continuellement dans le match. Cependant, il ne devrait pas y avoir beaucoup de doute sur la capacité de Terrell. Il a une bonne taille à 6’1, 195 livres, sait utiliser ses mains et peut jouer avec le ballon. Terrell a interrompu 26 passes et a effectué six interceptions à Clemson.

40. Ross Blacklock, DL, TCU

Blacklock excelle comme un accélérateur de passes intérieures et est un très bon athlète pour sa position. Pour un joueur d’intérieur, il a un joli répertoire de mouvements passe-course, y compris un mouvement de natation solide. TCU a demandé à Blacklock de jouer une position d’attaque de nez à trous multiples, et il a brillé dans ce rôle la saison dernière. Il jouera occasionnellement à quatre points. Il a la force de battre des blocs simples, mais pourrait s’améliorer en équipe double. Il a raté la saison 2018 après avoir déchiré son Achille.

41. Isaiah Wilson, OT, Géorgie

Wilson est une montagne à 6’6 et 350 livres, et il pourrait encore grandir après ses 21 ans en février. La capacité exceptionnelle de Wilson est en ce moment un bloqueur de course. C’est en partie parce qu’il est si grand qu’il peut être difficile de se déplacer. Quand il met la main sur un défenseur, le jeu est souvent terminé parce qu’il est si fort. Les coureurs de vitesse qui peuvent contourner le bord peuvent causer des problèmes à Wilson, mais il peut peut-être aller plus vite en perdant quelques kilos.

42. Jordan Love, QB, État d’Utah

Les comparaisons de Patrick Mahomes que Love reçoit ne sont pas justes, bien que parfois vous puissiez voir pourquoi elles se produisent. C’est principalement dû à la capacité de Love à lancer la balle en mouvement. Cela ne signifie pas qu’il va lancer des passes sans regard, mais quand il s’échappe de la poche, il effleure sans effort son poignet et peut lancer une balle. Le jeu de Love a chuté en 2019 après que l’Utah State a changé de coordinateur offensif et que la plupart de son groupe de récepteurs et de sa ligne offensive ont changé. Pourtant, Love a le type de talent brut que les équipes de la NFL aiment dessiner et développer.

43. Jonathan Taylor, RB, Wisconsin

Taylor était un bourreau de travail au Wisconsin, portant le ballon 926 fois en 41 matchs. Taylor a peut-être un dos de 225 livres, mais son meilleur attribut est la vitesse et la vision. Il change assez bien de direction aussi. Vous devez vous demander un peu si Taylor est un produit du célèbre programme de course au Wisconsin. Il avait également un penchant pour tâtonner le ballon. Dans le jeu de passes, Taylor a été beaucoup plus utilisé en 2019 et a montré des mains décentes.

44. Tee Higgins, WR, Clemson

Si une équipe est chargée de petits récepteurs qui ne peuvent pas mettre le ballon en valeur, Higgins devrait être son gars dans ce projet. Higgins chronomètre très bien ses sauts et a de bonnes mains pour amener le ballon. Il est également plus que disposé à passer par le milieu et a la taille pour pousser à travers les plaqués. Cependant, sa vitesse n’est que moyenne pour la position et il ne fuira pas beaucoup de défenseurs.

45. Noah Igbinoghene, CB, Auburn

Igbinoghene était un demi de coin partant à peine deux saisons à Auburn après avoir joué au large receveur en première année. Mais au cours de ces deux saisons, Igbinoghene a défendu 19 passes et a réussi 92 plaqués. Il a un bon athlétisme et excelle à tourner et à courir avec des récepteurs sur le terrain. Igbinoghene est également un atout en tant qu’homme de retour et a retourné deux coups de pied pour des touchés au cours de sa carrière universitaire.

46. ​​Michael Pittman Jr., WR, USC

Parmi les récepteurs larges dans le top 50, Pittman est le plus physique. À 6’4 et 223 livres, il est un récepteur de bonne possession et une arme dans la zone des buts. Ce n’est pas le récepteur large le plus rapide, mais vous ne le repérez pas pour sa vitesse. Si vous prenez Pittman, c’est sur la base de la création de discordances physiques.

47. Prince Tega Wanogho, OT, Auburn

Dans les projets normaux qui ne sont pas si chargés de plaqués offensifs, Wanogho pourrait pousser pour une place au premier tour. Il est à son meilleur quand il dépasse son coup de pied et dans l’espace pour profiter de son athlétisme. Il gère les speed rushers à cause de cela, et il a la rapidité du pied pour battre les mouvements de compteur à l’intérieur. Wanogho pourrait cependant devenir plus fort en tant que bloqueur de course et peut parfois être poussé par les joueurs de ligne défensifs.

48. Jaylon Johnson, CB, Utah

Les équipes à la recherche d’un cornerback plus gros et plus agressif ne devraient pas chercher plus loin que Johnson. Avec une expérience de l’homme et de la couverture de zone, Johnson est un demi de coin qui peut devenir physique à la ligne de mêlée et a la fluidité pour tourner et courir avec des joueurs plus rapides. Il a fait ses preuves dans la machine à sous. Son jeu contre la course est bon pour la position. Une grande préoccupation au sujet de Johnson est son historique de blessures. En mars, il a été opéré pour réparer un labrum déchiré et a déjà subi deux chirurgies de l’épaule.

49. Kristian Fulton, CB, LSU

Débutant de deux ans au LSU, Fulton entre dans la NFL avec des compétences de couverture masculine comme le font la plupart des arrières défensifs des Tigers. Fulton est un bon athlète avec l’agilité de tourner et de courir avec des récepteurs rapides. Lorsqu’il a été utilisé hors couverture, il a montré la rapidité à fermer un coussin. Il est plus un demi de coin n ° 2 de la NFL parce qu’il n’est pas le plus physique. Il n’a également eu que deux interceptions au collège.

50. Marlon Davidson, DL, Auburn

Pour certains, Davidson est un joueur de pointe. Pour d’autres, c’est une technique à trois à l’intérieur. Ce type de polyvalence fait de Davidson une perspective attrayante d’Auburn. Bien qu’il pèse 303 livres, Davidson a montré sa capacité à se fendre à travers les écarts comme un joueur de 260 livres. Il est fort contre la course et mettra le bord quand il sera à l’extérieur. Il pourrait être plus un joueur de l’intérieur de la NFL parce qu’il n’est pas du genre à gagner avec une vitesse pure autour du bord.

51. Curtis Weaver, Edge, Boise State

52. Lloyd Cushenberry, C, LSU

53. Justin Madubuike, DL, Texas A&M

54. Cameron Dantzler, CB, État du Mississippi

55. Clyde Edwards-Helaire, RB, LSU

56. KJ Hamler, WR, Penn State

57. Zack Baun, LB, Wisconsin

58. Kyle Dugger, S, Lenoir-Rhyne

59. Terrell Lewis, Edge, Alabama

60. Cam Akers, RB, État de Floride

61. Julian Okwara, Edge, Notre Dame

62. Jeremy Chinn, S, sud de l’Illinois

63. Neville Gallimore, DL, Oklahoma

64. Robert Hunt, G, Louisiane

65. Matt Peart, OT, Connecticut

66. Josh Uche, Edge, Michigan

67. Bryan Edwards, WR, Caroline du Sud

68. Van Jefferson, WR, Floride

69. Zack Moss, RB, Utah

70. Cole Kmet, TE, Notre Dame

71. Saahdiq Charles, OT, LSU

72. Jacob Eason, QB, Washington

73. Chase Claypool, WR, Notre Dame

74. Jabari Zuniga, Edge, Floride

75. Adam Trautman, TE, Dayton

76. Lucas Niang, OT, TCU

77. Jalen Hurts, QB, Oklahoma

78. Matt Hennessy, C, Temple

79. Damon Arnette, CB, Ohio State

80. Jordan Elliott, DL, Missouri

81. Harrison Bryant, TE, Floride Atlantique

82. Alex Highsmith, Edge, Charlotte

83. Ashtyn Davis, S, Californie

84. Amik Robertson, CB, Louisiana Tech

85. Hunter Bryant, TE, Washington

86. Damien Lewis, G, LSU

87. James Lynch, DL, Baylor

88. Jordyn Brooks, LB, Texas Tech

89. Eno Benjamin, RB, Arizona State

90. Devin Duvernay, WR, Texas

91. Reggie Robinson, CB, Tulsa

92. Darrell Taylor, Edge, Tennessee

93. Akeem Davis-Gaither, LB, État des Appalaches

94. Leki Fotu, DL, Utah

95. AJ Dillon, RB, Boston College

96. Khalid Kareem, Edge, Notre Dame

97. K’Von Wallace, S, Clemson

98. Willie Gay Jr., LB, État du Mississippi

99. Colby Parkinson, TE, Stanford

100. Bradlee Anae, Edge, Utah