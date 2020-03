NFL Draft 2020: les Patriots ont le plus de choix compensatoires cette année

Le projet de commande de la NFL 2020 est officiellement établi. Le grand gagnant de la gamme de choix compensatoires de cette année? Comme d’habitude, les New England Patriots.

La NFL a attribué sa répartition annuelle des choix compensatoires, distribuant des sélections de bonus aux équipes affectées négativement par l’agence libre au printemps dernier. L’équipe de Bill Belichick a reçu le maximum de quatre choix compensatoires – deux à la fin du troisième tour et deux à la fin du sixième – après avoir perdu des joueurs comme Trent Brown, Trey Flowers, Malcom Brown et Cordarrelle Patterson en agence libre.

C’est plus que toute autre équipe de la ligue. En dépit de leur choix de deuxième ronde aux Falcons dans un échange pour Mohamed Sanu, les Patriots auront quatre des 100 meilleures sélections de 2020.

Ces 32 choix supplémentaires ont finalisé le projet de commande de cette année, portant l’événement à 255 choix.

Qui, à côté de la Nouvelle-Angleterre, a remporté l’or avec des choix compensatoires?

Les géants. New York a la possibilité de bloquer le projet et de prendre M. Irrelevant avec la sélection finale. Les Giants sont l’une des six équipes à obtenir trois choix compensatoires, rejoignant les Eagles, les Seahawks, les Texans, les Vikings et les Broncos. Tous méritent une place dans la colonne «gagnants».

Les Steelers, Texans et Rams. Ces trois équipes se dirigent vers 2020 sans choix de première ronde en raison de métiers. Maintenant, chacun a gagné un troisième tour supplémentaire qui devrait aider à réapprovisionner les placards pour les espoirs des séries éliminatoires.

Les dauphins. Miami détient actuellement les sélections du 1er jour de Pittsburgh et de Houston grâce aux échanges sous les titres de Minkah Fitzpatrick et Laremy Tunsil, respectivement. Le tirage actuel des Dolphins a été porté à 14 choix au total pour 2020.

Chaque choix compensatoire au repêchage de la NFL 2020

Intéressé par le fonctionnement du processus de sélection compensatoire? Nous avons un explicateur pour ça. Voici la liste complète des choix supplémentaires à attribuer dans le projet de cette année.

Tour 3

97. Texans

98. Patriots

99. Géants

100. Patriots

101. Seahawks

102. Steelers

103. Eagles

104. Rams

105. Vikings

106. Ravens

Tour 4

139. Boucaniers

140. Ours

141. Dauphins

142. Washington

143. Ravens

144. Seahawks

145. Eagles

146. Eagles

Tour 5

178. Broncos

179. Cowboys

Round 6

212. Patriotes

213. Patriotes

214. Seahawks

Tour 7

247. Géants

248. Texans

249. Vikings

250. Texans

251. Dauphins

252. Broncos

253. Vikings

254. Broncos

255. Géants