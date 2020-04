NFL Draft 2020: Neville Gallimore est le rare DT défini par sa vitesse

La vitesse est une chose amusante.

Vous avez des gars rapides qui courent si facilement qu’ils semblent simplement glisser le long de l’herbe.

Et puis il y a Neville Gallimore.

Big homie a l’air de s’efforcer d’obtenir chaque once de vitesse de ses jambes à chaque jeu. En toute honnêteté, le gars mesure 6’2 et plus de 300 livres, et il pourrait probablement vous fumer dans le tiret de 40 verges sans transpirer.

J’aurais dit qu’il pouvait fumer “nous”, mais je ne serais jamais assez stupide pour faire la course avec ce gamin après l’avoir vu poursuivre des pièces sur bande.

J’ai l’habitude de me concentrer beaucoup sur la vitesse d’un joueur quand il s’agit de parler de récepteurs larges, mais c’est une expérience quelque peu nouvelle lorsque je parle d’un plaquage défensif. Cependant, sa vitesse est à peu près la caractéristique déterminante de Gallimore en tant que joueur de football. C’est définitivement la chose qui m’a sauté de l’écran en regardant sa cassette d’Oklahoma. La capacité de Gallimore à accélérer jusqu’au quart-arrière après être sorti d’un bloc est en fait meilleure que beaucoup de précipitants de bord que j’ai décomposés au fil des ans.

Oui, c’était plutôt cool de le voir publier un temps de 40 secondes en moins de 4,8 secondes à la moissonneuse-batteuse, ce qui est très rare pour un 300 livres. Mais je vous le dis, sa vitesse de jeu était encore plus impressionnante que ça.

Ce que Gallimore fait bien: il bouscule

Combinez les roues de Gallimore avec son grand effort sur la plupart des jeux, et ce que vous avez, c’est un joueur qui peut jouer même lorsque les choses ne sont pas parfaites.

Soyons réalistes, tous les sacs ne proviennent pas d’un processus soigné de gars qui ont vaincu un bloqueur, puis qui ont éliminé le quart-arrière. En fait, bien souvent, c’est le gars qui est coincé dans un bloc au départ qui finit par obtenir le sac après que ses coéquipiers qui ont remporté leurs affrontements en tête-à-tête lui ont envoyé le quart droit.

Je veux être clair que Gallimore est le genre de joueur qui peut obtenir une tonne de sacs juste en remportant ses matchs individuels. Mais comme il est si rapide, il va toujours se retrouver avec quelques sacs et pressions «supplémentaires» juste à côté de bousculer le ballon et écraser le gaz une fois qu’il voit un quart-arrière essayer de s’échapper de la poche.

J’ai été particulièrement impressionné par la rapidité avec laquelle Gallimore a pu boucler le bord sur les jeux de pass-rush. C’est comme un code de triche ayant un tacle défensif qui peut couper le coin comme ça. Une seconde, le quart-arrière essaie d’éviter que le rusher de bord ne pénètre à l’intérieur; la prochaine chose qu’il sait, Gallimore vient à l’extérieur pour abaisser le boom sur lui.

Ils ne font tout simplement pas pousser des gars de cette taille qui sont aussi rapides sur les arbres, ce qui fait de lui un sacré bon atout pour tout coordinateur défensif de la NFL.

Ce que Gallimore fait bien: créer de la pression

En plus de cette vitesse, Gallimore a montré de solides mouvements de passe-course. Il a une bonne à grande descente, est actif et violent avec ses mains, et sa rapidité latérale était de premier ordre. Cela a permis à Gallimore de mettre un peu de pression même s’il s’est principalement aligné comme plaqueur de nez, soit tête haute ou en une seule technique, pour les quatre matchs que j’ai regardés. Ce n’est pas ce que j’appellerais normal.

De temps en temps, il réalisait également une belle rotation qui aurait probablement été beaucoup plus réussie si les gars affectés au blocage de Gallimore n’obtenaient pas toujours de l’aide.

Je ne sais pas pour le reste de la ligne défensive d’Oklahoma parce que je n’étais pas concentré sur eux, mais je me demandais comment Gallimore forçait tant de doubles équipes et de blocs de jetons, mais il semblerait toujours être le seul gars à avoir pourrait générer une pression constante. Bien sûr, l’Oklahoma utilisant trop de joncs à trois (trop une fois c’est trop) n’a pas aidé.

Je veux dire, Gallimore était légitime en équipe triple sur un jeu, après avoir battu les deux premiers joueurs de ligne offensive qu’il a affrontés avec un mouvement de rotation, puis un armement rapide, respectivement. Il a quand même réussi à forcer le quart-arrière sur le point avant que le troisième gars ne puisse bloquer son chemin, mais le quart-arrière a décollé et a gagné des yards positifs en troisième et long.

At-il obtenu un sac ou une pression sur ce jeu?

Non.

Mais si vous ne pensez pas que c’était encore une pièce exceptionnelle de sa part, vous et moi ne sommes pas les mêmes.

Enfer, j’ai vu l’Oklahoma utiliser Gallimore comme espion une fois ou deux, quelque chose qui est généralement plus réservé aux rushers de bord ou aux secondeurs de nos jours. Mais Gallimore est assez rapide et athlétique pour le faire efficacement, même contre certains des quarts les plus agités de la ligue.

Avec le «passeur de poche» traditionnel, à peu près une chose du passé, plus vous pouvez gagner de la vitesse sur le terrain pour vous associer à ces nouveaux quarts-arrière à double menace, mieux c’est. Vous n’aurez pas non plus à vous soucier de remplacer un tacle défensif comme Gallimore dans ces situations de dépassement, en particulier dans les situations de deux minutes.

Où Gallimore peut s’améliorer: sa technique

Cela dit, il y a des problèmes concernant le jeu de Gallimore qui me préoccupent.

Le plus grand de tous est qu’il joue trop souvent trop haut. C’est un gars fort, mais le dicton «l’homme faible gagne» existe pour une raison. Lorsque Gallimore s’en sort avec un bon niveau de pad, il est généralement capable de pénétrer dans le champ arrière, ou à tout le moins de garder son terrain.

Quand il sort du ballon en essayant de faire un armement tout de suite, cependant, il est trop facile pour les joueurs de ligne offensifs moyens de le pousser. Je sais que Gallimore peut faire un tas de jeux derrière la ligne de mêlée, mais il peut finir par être un gars de fête ou de famine qui est un handicap sur certaines pièces de course s’il ne resserre pas cela.

Parfois, Gallimore expose un peu trop sa poitrine lorsqu’il essaie de faire un mouvement de bras, que ce soit contre la course ou la passe. Je sais que beaucoup d’entraîneurs de lignes défensives enseignent les «leviers longs» et ils veulent que leurs charges s’atteignent et essaient d’écraser les épaules du joueur de ligne offensive. Je ne suis pas vraiment d’accord avec ça à moins que le gars n’ait des bras anormalement longs (ceux de Gallimore mesurent 32,75 pouces de long, mais rien de spécial) et ne soit exceptionnellement fort (non).

Mon raisonnement est que si vous allez exposer votre poitrine à des monteurs de lignes offensifs de cette façon sur une base semi-régulière, vos bras devraient être beaucoup plus longs que les leurs afin que vous puissiez entrer en contact avec leur épaule avant que leur coup de poing n’entre en contact avec votre poitrine. De plus, lorsque le mouvement de votre club arrive à son épaule, vous feriez mieux d’être assez lourd pour le choquer avec la force du coup.

Sinon, vous allez finir involontairement sur le côté, surtout contre les meilleurs joueurs de ligne offensive.

Dans le cas de Gallimore, trop souvent, il se faisait attraper dans la poitrine en essayant d’utiliser son club et il finirait par se faire renverser de sa propre voie. Cela signifie non seulement qu’il était hors course, mais qu’il aurait peut-être pu gêner l’un de ses coéquipiers.

Je pense que ces problèmes peuvent être résolus, mais cela va probablement prendre un certain temps pour le sortir de ses mauvaises habitudes, et jouer trop haut est l’une des pires habitudes que vous puissiez avoir en tant que joueur de ligne défensive principalement intérieure.

Où Gallimore peut s’améliorer: être plus polyvalent

Je me pose également des questions sur la polyvalence de Gallimore. J’adore l’idée de lui en tant que technique à trois, et je pouvais le voir passer de temps en temps au début des downs en tant que technique à cinq. D’un autre côté, il ne m’a tout simplement pas frappé en tant que défenseur de course robuste que vous voudriez comme tacle dans la NFL. Si une équipe veut beaucoup le retarder, peut-être, mais à part ça, je ne sais pas comment ça se passerait.

Bien sûr, chaque équipe pourrait utiliser un autre bon rusher pour les passes intérieures, et Gallimore est certainement cela, même si son niveau de pad est irrégulier. Je ne pense pas qu’il soit aussi adaptable que les autres joueurs de ligne défensive intérieure que j’ai décomposés jusqu’à présent, Derrick Brown et Javon Kinlaw. Je n’ai pas vu Gallimore utiliser de très nombreux mouvements de power rush. Il était toujours sur le bord ou allait latéralement.

Je ne sais pas si vous pouvez vous débrouiller tout le temps en étant un chasseur de passes intérieur tout en finesse. À un moment donné, les meilleurs gardes commenceront à vous lancer des sauts jusqu’à ce que vous prouviez que vous êtes assez fort pour traverser leur poitrine. Ce qui ne veut pas dire que Gallimore ne pourrait pas être un bon rusher électrique, car il a la commande des jambes et il semble au moins avoir la force du haut du corps pour obtenir une bonne poussée. Mais c’est peut-être quelque chose dans lequel il doit travailler tôt.

Néanmoins, je ne saurais trop insister sur le potentiel de Gallimore avec tout cet athlétisme. Je parierais sur lui pour améliorer sa technique en tant que pro, surtout parce qu’il va si dur tout le temps sur le terrain. Il me semble être un gars qui n’a pas peur de travailler, donc le gain en vaut la peine, en ce qui me concerne.

L’avenir de Gallimore dans la NFL: un potentiel de premier tour

Il n’est peut-être jamais aussi rond qu’un joueur de ligne défensive comme Brown ou Kinlaw, mais je vois Gallimore comme un type de joueur différent de ces gars-là, et il aura l’occasion de dominer à sa manière dans la ligue. Je veux dire un gars aussi rapide, qui a déjà des mouvements décents?

Je pouvais le voir être le défenseur de passes le plus productif du groupe trois ans plus tard. Et, soyons honnêtes ici, nous savons tous que c’est ce que la plupart des fans vont juger de ces choix: sacs et pressions. Surtout des sacs, peu importe à quel point c’est mal tourné en général.

Mais en fin de compte, ce n’est pas vraiment ce qui compte pour les équipes. Ce qui importe, c’est ce qu’il peut apporter à leur plan. Si une équipe est à la recherche d’un bouchon de course à deux trous, je ne pense pas que Gallimore sera leur gars. Mais je ne sais pas non plus pourquoi vous chercheriez un tacle de nez qui arrête le run au premier tour, de toute façon.

D’un autre côté, si une équipe recherche un gars qui peut entrer et au moins fournir du jus à l’intérieur en troisième et long temps, la plupart des équipes pourraient faire bien pire que Gallimore.

Permettez-moi de répéter, il va être un gars qui fait quelques jeux supplémentaires un jeu juste à côté de son athlétisme, qu’il améliore sa technique ou non. Vous ne pouvez tout simplement pas avoir assez de joueurs comme ça dans votre équipe, surtout avec tous ces quarts sportifs de la NFL en ce moment. C’est pourquoi je le vois partir tôt au premier tour, peut-être au milieu au plus tard.

J’ai hâte de voir si au moins une équipe est d’accord avec mon évaluation.

Aux fins de cette ventilation, j’ai regardé Gallimore jouer contre le Texas, l’État de l’Iowa, Baylor dans le match de championnat Big 12 et LSU dans la demi-finale des éliminatoires du football collégial.