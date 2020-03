NFL Draft 2020: Pourquoi Derrick Brown vaudrait-il la peine d’être parmi les 5 premiers choix chaque année

J’ai vu des plaqués défensifs ridiculement forts et j’ai vu des plaqués défensifs ridiculement athlétiques. Mais il est rare de voir les deux en un seul gars, en particulier une taille de Derrick Brown, à une nuance inférieure à 6’5 et 326 livres.

Vous savez déjà que je suis un aspirant pour un mec qui va dur tout le temps de toute façon, mais Brown est un arnaqueur. Il ne court pas dur pour le ballon “pour un grand gars”. Il court fort au ballon, point final!

Où qu’il aille sur le terrain, il essaie toujours d’y arriver en toute hâte. C’est une putain d’inspiration pour un joueur de ligne défensive à l’ancienne comme moi. Brown fait sauter son cul et joue, et de toutes les choses impressionnantes que j’ai vues de lui sur bande, c’est ce qui a le plus sauté de l’écran.

Il joue le jeu avec le genre d’effort qui est sûr d’être contagieux dans la NFL. Vous ne voudrez pas être celui qui sera appelé pour avoir été fumé par le grand gars. Là encore, avec aussi vite que j’ai vu Brown courir plusieurs fois, peut-être qu’ils n’auraient rien à être embarrassés.

Même s’il ne semble pas qu’il aura la chance de se lancer dans un tacle, Brown se retourne et court vers le ballon. Il est vraiment implacable et cela se reflète dans sa production sur le terrain. Il y a une raison pour laquelle je l’ai crédité de 28 plaqués, dont trois plaqués pour une défaite, dans les quatre matchs qu’il a regardés. Vous ne faites pas autant de jeux en vous contentant de rester debout et en attendant que le ballon vienne à vous. Vous faites autant de jeux en sortant et en faisant chier.

Ce que Brown fait bien: il a du pouvoir

Les dons physiques de Brown ne se limitent pas à sa vitesse inhabituelle pour un homme de sa taille. Son excellente technique a également aidé Brown à se positionner pour faire beaucoup de jeux à Auburn.

Ai-je mentionné qu’il est aussi fort qu’un putain de bœuf et qu’il peut faire des ragdoll beaucoup plus gros que lui? Parce que honnêtement? La façon dont Brown jetait des gars de 300 livres comme s’ils étaient une simple nuisance était probablement ce qui m’avait le plus dérangé en regardant son film. Et croyez-moi, mon pot de jure déborde à ce stade.

Et je tiens à rappeler à tout le monde que ce n’étaient pas des joueurs de ligne offensive de l’Arkansas School Of Underwater Basketweaving qu’il dominait comme ça. Brown a réussi à dominer un groupe de joueurs de ligne offensive de Power 5 comme si ce n’était rien.

Des quatre équipes, je dirais que la ligne offensive de l’Alabama lui a probablement donné le plus gros défi en matière de physique. Il s’est fait bousculer plusieurs fois, mais à la fin de la partie, il avait apposé son cachet dessus. Il a même mis fin à la dernière tentative de retour de l’Alabama en renversant une passe à la ligne de mêlée après avoir encore une fois remporté un affrontement en tête-à-tête.

Pour couronner le tout, il joue avec une attitude assez salée.

Rien de sale, mais j’ai vu Brown donner plusieurs affaires à des joueurs de ligne offensifs jusqu’au coup de sifflet à plusieurs reprises, même quand il aurait peut-être été préférable d’essayer d’obtenir le ballon. Dans ce match de l’Oregon pour commencer la saison, il a joué comme certains des joueurs de ligne offensive lui devaient de l’argent.

Vous avez besoin de gars en défense qui chevauchent la ligne comme ça, et c’est une autre raison pour laquelle je pense que les équipes le convoiteront non seulement pour son talent, mais aussi pour son leadership.

Ce que Brown fait bien: défendre la course

En général, en tant que défenseur de la course, Brown est si grand et fort que peu importait qui il allait affronter. Brown rendait généralement les bloqueurs non pertinents en les levant et en localisant le ballon de football tout en gardant le bloqueur potentiel à bout de bras. Puis une fois qu’il avait trouvé le ballon, Brown se débarrassait simplement du bloqueur rapidement et, généralement, violemment.

Lorsque Brown a été choisi, la seule question était de savoir si le porteur du ballon courrait sur un chemin assez proche pour que Brown puisse l’attaquer au niveau ou derrière la ligne de mêlée, ou si Brown devait courir pour l’atteindre.

Enfer, cela s’appliquait même quand il se battait parfois en double équipe.

Brown serait effrayé par un bloqueur accroché à lui, attendant juste le bon moment pour bondir sur le porteur du ballon. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez pas le voir. C’était vraiment choquant de voir un joueur de collège qui était bien meilleur que les mecs auxquels il faisait face.

En parlant de double équipes, ils n’ont pas beaucoup ralenti Brown non plus. Il se concentrerait sur l’un des deux bloqueurs, lui tirerait les mains dans la poitrine et se pencherait vraiment avec les épaules tournées pour empêcher le deuxième bloqueur d’avoir une surface à frapper. Ensuite, chaque fois que le deuxième bloqueur se détachait, disons, pour essayer de bloquer un secondeur, Brown se mettait en action.

Bien sûr, parfois, il disait au diable avec ça et faisait tout exploser dans le champ arrière.

Vous regardez tous les traits athlétiques que Brown a affichés sur la bande, ajoutez sa puissance, sa polyvalence et son QI de football pour accompagner son moteur? Cela ne va pas beaucoup mieux que lui en tant que prospect de ligne défensive. Ce n’est vraiment pas le cas.

Ce qu’il fait bien: passer la course (et il a des mouvements!)

Voici le hic: il pourrait être un rusher de passe encore meilleur qu’il n’est un défenseur de la course.

En fait, je ne pense pas avoir été aussi enthousiasmé par une perspective de ruée vers l’intérieur qui ne s’appelle pas Aaron Donald. Et je dis rusher “intérieur”, mais j’ai aussi vu Brown gagner des affrontements en tête-à-tête sur des plaqués offensifs également.

Pas de plafond.

Ce grand joker s’est occupé peu importe où Auburn l’a aligné sur les décès. L’attraction principale de son arsenal de précipitation de passes était une forte portion de montées en puissance. Il était aussi sacrément bon pour eux. En particulier, il a montré la capacité d’obtenir constamment une poussée sur l’un ou l’autre des gardes en amont; puis, à peu près au niveau du quart-arrière, il déchirait leur épaule extérieure comme un couteau brûlant à travers le beurre.

Brown a également de bons contre-coups à l’intérieur de ces montées en puissance pour garder les joueurs de ligne offensifs honnêtes. Le chemin le plus rapide vers le quart-arrière sera toujours une ligne droite, et Brown est bien équipé pour être un effondreur de poche dans la ligue dès le premier jour.

Ce serait une erreur de supposer qu’il n’est qu’un gars qui se précipite dans le taureau, cependant.

Une énorme erreur.

Alors que Brown tirera la majeure partie de son foin avec sa puissance, ses mouvements de finesse étaient à peu près tout aussi impressionnants. Une chose que j’aime chez Brown en tant que défenseur des passes, c’est qu’il a un bon tour de hanche lorsqu’il court, peu importe le type de mouvement qu’il veut. Cela l’aide à tourner un virage serré lorsqu’il essaie de se précipiter à l’extérieur, et cela l’aide à combattre la force avec force lorsqu’il essaie de contourner le bloqueur.

Il n’est pas normal de voir la taille d’un gars Brown comme un défenseur de passes, mais il avait l’air très poli dans les matchs que j’ai regardés.

Et permettez-moi de dire que c’est là que les statistiques peuvent être très trompeuses si vous ne regardez pas la bande. Brown “n’avait” qu’un sac dans ces quatre matchs, mais pour une raison ou une autre, il n’était toujours pas crédité d’un sac ou d’une pression sur certains jeux. D’une part, il a utilisé l’un des meilleurs mouvements de rotation intérieure que j’ai jamais vu un joueur de ligne défensive intérieure exécuter depuis que je fais ces pannes.

Brown a battu la garde droite de l’Alabama si rapidement et si bien avec ce mouvement de rotation que le centre n’a même pas eu le temps d’aider. Et qu’est-ce que Brown a obtenu en retour d’avoir fait un mouvement aussi magnifique? Le quart-arrière de réserve de l’Alabama a lancé un touché alors que Brown le soutenait.

Ouais …

Je parierais qu’aucun de ces joueurs de ligne offensive de l’Alabama n’est désolé de voir Brown partir, c’est certain.

Là où Brown peut s’améliorer: rester debout plus souvent

Côté inquiétude, Brown était un peu trop sur le terrain à mon goût. La plupart du temps, il était soit un peu trop étendu lorsqu’il essayait de repousser un joueur de ligne offensive en arrière, soit il jouait simplement avec un niveau de pad trop élevé. Je sais qu’il n’est pas facile pour les chats de 6’5 de rester bas pendant tout un match, mais plier ses genoux de manière plus régulière aiderait probablement Brown à rester un peu plus droit.

Mon reproche est probablement un peu tatillon. Cela aiderait s’il jouait un peu plus bas, mais il allait quand même faire des jeux malgré tout. Il est juste si bon.

L’avenir de Brown dans la NFL: recrue défensive de l’année

Je comprends parfaitement pourquoi beaucoup de gens sont élevés sur le chasseur de bord de l’Ohio State Chase Young. Moi aussi, d’ailleurs. Mais si je choisissais en haut de ce projet, ce pourrait être un jeu de pièces entre lui et Derrick Brown. Je ne pense pas vraiment que vous puissiez vous tromper avec l’un ou l’autre gars, mais je vois plus d’intangibles d’une manière qui n’apparaîtra pas nécessairement sur une feuille de statistiques de Brown que je ne le fais de Young. Et ce n’est pas un coup dur pour Young autant que pour donner à Brown ses accessoires bien mérités.

Aussi manifestement doué que Donald l’était à sa sortie, il n’avait pas le même type de moteur que celui que j’ai vu chez Brown, et n’en a toujours pas d’ailleurs. Non, Brown n’est pas la même classe d’athlètes que Donald, mais il peut avoir un impact similaire sur les jeux, juste avec une approche différente.

Je pensais que Brown avait bien testé la moissonneuse-batteuse et j’étais vraiment impressionné qu’il ait pu obtenir 28 répétitions de 225 livres avec des bras qui s’étendent sur plus de 34 pouces de longueur. Cela vous aidera avec quelques montées en puissance. Son 5.16 dans le 40 est plus que respectable pour un homme de sa taille, mais je dois vous dire qu’il se déplace plus vite que sur le terrain. Plus important encore, vous verrez rarement quelqu’un de plus de 320 livres courir 10 mètres sur le terrain, et encore moins 40.

Cependant, le bonus que vous obtenez avec Brown est qu’il se déplace constamment dans le champ, vous obtiendrez donc chaque 40 de chaque fois. J’imagine que personne ne veut être du côté de la réception après avoir accumulé une tête pleine de vapeur.

À ce stade, je n’ai regardé qu’un total de trois joueurs pour le repêchage de cette année, mais il m’est difficile de croire que Brown sera repêché au plus tard dans le top cinq, car il ressemble à un gars qui se classerait parmi les cinq premiers dans n’importe quel repêchage. Sauf blessure, je pense que nous verrons la grandeur de Brown plus tôt que tard après sa transition vers la NFL. Je le parierais contre le peloton de la recrue défensive de l’année, dès maintenant, aujourd’hui. C’est juste le potentiel que je vois en lui comme une perspective.

Nous verrons si les équipes en haut du projet s’entendent fin avril.

N’oubliez pas de consulter mes autres rapports de dépistage sur Chase Young et Jerry Jeudy.

Aux fins de cette ventilation, j’ai regardé Derrick Brown jouer contre l’Oregon, la Floride, l’Alabama et le Minnesota dans l’Outback Bowl.