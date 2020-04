NFL Draft results 2020: 7 gagnants et 6 perdants de la dernière journée

Le repêchage de la NFL 2020 est dans les livres.

Le quart-arrière des Dolphins de Miami et des Buccaneers Tom Brady figurait parmi les grands gagnants du premier tour. Les quart-arrière des Ravens de Baltimore et des Broncos, Drew Lock, ont connu une solide deuxième journée. Mais le troisième jour est un peu plus difficile à évaluer.

Dans les rondes 4-7, les équipes de la NFL recherchent des joueurs qui peuvent faire partie de la liste et avoir un impact. Seule une poignée de joueurs sélectionnés au jour 3 émergeront comme des stars et tout le monde devine qui ce sera. Il y avait quand même quelques gros gagnants et perdants.

Voici qui s’est démarqué, à la fois positivement et négativement, le dernier jour du repêchage de la NFL 2020:

Vainqueur: Les 49ers pour avoir Trent Williams sans une énorme extension

Une partie de la raison pour laquelle il était si difficile pour Washington de faire du commerce avec Williams était qu’il aurait voulu un contrat d’une moyenne d’au moins 20 millions de dollars par an. Alors qu’un accord avec les Vikings était presque conclu, le désir de Williams d’une extension massive a conduit le Minnesota à repousser Ezra Cleveland au deuxième tour à la place.

Mais Williams ne fait pas la même demande à San Francisco. Pour le prix d’un choix de cinquième ronde en 2020 et d’un troisième rond en 2021, les 49ers ont obtenu un Pro Bowler à sept reprises qui – du moins pour l’instant – semble bien jouer avec son contrat actuel.

Williams n’est pas vraiment bon marché avec un plafond de 12,5 millions de dollars, mais c’est beaucoup plus abordable que l’alternative. Avec la retraite de Joe Staley, les 49ers se sont mis en place pour un 2020 en douceur en débarquant Williams.

Environ une semaine avant le repêchage, Adam Schefter d’ESPN a annoncé que Fournette était dans le bloc commercial. Cela a du sens pour les Jaguars, qui ont déjà échangé Calais Campbell, A.J. Bouye et Nick Foles dans le cadre de leur démontage en 2020.

Il n’existe cependant pas beaucoup de marché pour Fournette. Jacksonville a essayé de l’envoyer chez les Buccaneers, mais ils ont plutôt repêché Vanderbilt pour reconduire Ke’Shawn Vaughn. Les Jaguars auraient également eu des discussions avec les Dolphins, avant que Miami n’échange contre Matt Breida.

Maintenant, Fournette est toujours sur la liste d’une équipe qui ne veut clairement pas vraiment de lui. Gênant.

Gagnant: Eric DeCosta

Le directeur général de Baltimore, Eric DeCosta, avait déjà réussi le repêchage avant le troisième jour. Au premier tour, les Ravens ont repêché le secondeur Patrick Queen, un candidat parfait pour leur défense et un joueur qui répond à un besoin majeur. Au deuxième tour, ils ont décroché le RB n ° 1 sur leur planche (JK Dobbins) pour améliorer leur jeu au sol déjà effrayant, et ont ajouté trois autres stars de l’université avec le potentiel d’être de gros contributeurs dans la NFL (Justin Madubuike, Devin Duvernay et Malik Harrison).

Samedi, ils ont repris là où ils s’étaient arrêtés avec quelques interceptions tardives, dont le Mississippi State OL Tire Phillips, le receveur large SMU James Proche et le gardien de l’Iowa Geno Stone.

En tout, DeCosta a pris son alignement de 14 victoires et a ajouté ces joueurs:

Ravens 2020 NFL Draft Class:

Rd 1: 28- LB P. Queen

Rd 2: 55- RB J.K. Dobbins

Rd 3: 71- DT J. Madubuike

Rd 3: 92- WR D. Duvernay

Chemin 3: 98 – LB M. Harrison

Rd 3: 106- OL T. Phillips

Route 4: 143- OL B. Bredeson

Rd 5: 170- DT B. Washington

Rd 6: 201- WR J Proche

Rd. 7: 219- S G. Stone – Baltimore Beatdown (@BmoreBeatdown) 25 avril 2020

Attendez-vous à voir les Ravens ramener à la maison un bulletin de notes droit-A de projets d’experts.

Gagnant: Joueurs des équipes spéciales

Le jour 3 était le moment pour ces gars de briller. Regardez tous ces spécialistes rédigés samedi:

D’une certaine manière, le botteur géorgien et vainqueur de Lou Groza, Rodrigo Blankenship, n’a pas été repêché, mais il n’a pas fallu longtemps à “Hot Rod” pour signer un contrat UDFA avec les Colts:

Perdant: Aaron Rodgers, pour une troisième journée d’effin

Après avoir échangé pour rédiger Jordan Love au premier tour et collecté plusieurs récepteurs non larges après cela, les Packers finiraient sûrement avec au moins une nouvelle arme pour Rodgers dans le jeu de passe, non?

Nan.

Deux kickers et un long vivaneau ont disparu avant que les Packers ne prennent un WR. Quel moment sauvage pour vivre – Bucs Nation (@Bucs_Nation) 25 avril 2020

Décompte final des Packers: 1 QB, 1 RB, 1 TE, 1 LB, 3 OL, 1 DB, 1 Edge, zéro WR.

Perdant: triste histoire du repêchage des Jets

Ce n’est pas vraiment une surprise que les Jets aient pris un quart-arrière au repêchage. Le tableau de profondeur après Sam Darnold est David Fales et Mike White, qui se sont combinés pour lancer exactement zéro passes à New York.

Au quatrième tour, les Jets ont sélectionné James Morgan, de Florida International, qui a un bras solide mais des problèmes de précision (il n’a complété que 58% de ses passes en 2019). En gros, c’est le plus grand choix de Jets possible:

James Morgan est le 10e QB pris par les Jets au cours des 15 dernières années, la plupart par n’importe quelle équipe. Il est le 2e FIB QB repêché au cours des 3 dernières années (Alex McGough – 7e tour, 2018). La CRF est désormais l’une des quatre écoles à avoir rédigé plusieurs QB depuis 2018 (Oklahoma, LSU, Washington St). pic.twitter.com/CYNUyeuWU7 – ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 25 avril 2020

Darnold a encore une chance d’être un starter de haut niveau – surtout maintenant que les Jets ont passé l’intersaison pour lui protéger – mais Morgan ne rejoint pas la société d’élite ici. Les autres QB que les Jets ont repêchés ces dernières années incluent Christian Hackenberg (jamais apparu dans un match), Bryce Petty (4:10 TD: rapport INT), Geno Smith (coup de poing au visage) et Mark Sanchez (bout à bout).

Morgan aura besoin de temps pour se développer s’il veut rester dans la ligue, mais il sera probablement jeté au feu immédiatement lorsque Darnold ajoutera, comme la goutte, à sa liste de blessures étranges.

Gagnant: The Raiders, qui a essentiellement repêché tous les joueurs des matchs du championnat national Clemson-Bama

Clemson et Alabama se sont affrontés dans le match de championnat national trois fois en quatre saisons: 2015, 2016 et 2018. Jon Gruden et Mike Mayock ont ​​dû aimer ce qu’ils ont vu. Les Raiders ont sélectionné huit joueurs de Bama et Clemson qui ont disputé les deux derniers matchs de championnat.

Les Raiders sélectionnent un autre ancien Clemson Tiger, cette fois le garde John Simpson. Les Raiders ont maintenant huit joueurs sur leur liste actuelle du jeu de titre national Clemson-Alabama. https://t.co/1IfEh7wvqU – Adam Schefter (@AdamSchefter) 25 avril 2020

Il y a évidemment plus de joueurs Tigers que Tide sur cette liste, il est donc tout à fait approprié que les Raiders aient reçu le surnom de «Clemson West» lors de ce cycle de draft.

Perdant: Joe Brady

Brady, le nouvel OC des Panthers, a passé la saison dernière en tant qu’architecte de la grande offensive historique du LSU. Il a vu sept de ses anciens joueurs de cette infraction des Tigers repêchés cette année. Malheureusement pour lui, il n’obtiendra pas de retrouvailles en Caroline parce que les Panthers n’ont rédigé aucun d’entre eux. Ou tout joueur offensif que ce soit:

Les Panthers ont épuisé tous leurs choix lors du repêchage de 2020, alors regardons les sept joueurs qu’ils ont repêchés et notons la classe de repêchage globale. Ils sont allés 7 pour 7 sur les joueurs défensifs, ce qui n’est pas arrivé dans l’histoire moderne de la NFL, donc c’est bien. https://t.co/F0y7SqGj5l pic.twitter.com/xJAgelonw5 – Cat Scratch Reader (@CatScratchReadr) 25 avril 2020

Pour être juste, les Panthers avaient VRAIMENT eu besoin de renforts sur une défense qui ne se classait que 25e en DVOA l’année dernière, accordait 29,4 points par match, et venait de perdre Luke Kuechly, Gerald McCoy et Dontari Poe cette intersaison.

Mais, sheesh, jette au moins un os à Brady!

Les Patriots n’ont pas échangé au premier tour pour trouver un quart-arrière de franchise. Ils n’en ont pas choisi un non plus au Jour 2. Cela s’est prolongé jusqu’au jour 3, quand ils ont choisi un botteur au lieu de Jake Fromm de Géorgie au cinquième tour, puis ont choisi de prendre trois joueurs de ligne offensive et un secondeur pour fermer leur classe de repêchage.

Cela signifie que le travail de départ est toujours à perdre pour Stidham. Il est susceptible de battre Brian Hoyer, bien qu’il y ait encore une chance que la Nouvelle-Angleterre poursuive un vétéran – Cam Newton, Jameis Winston, Jacoby Brissett et Andy Dalton sont toutes des possibilités – pour prendre le relais.

Pour l’instant cependant, Stidham est en position d’être la solution à long terme des Patriots au quart-arrière. À tout le moins, il va se faire tirer dessus.

Gagnant: les Cowboys, qui sont restés fidèles à la tradition au centre

Travis Frederick était un centre All-American au Wisconsin avant que les Cowboys ne le repêchent pour ancrer le centre de leur ligne offensive en 2013. Il a pris sa retraite en 2020 après avoir combattu le syndrome de Guillain-Barre, alors Jerry Jones l’a remplacé par … un All-American centre du Wisconsin.

Tyler Biadasz est à peu près aussi Wisconsin qu’ils viennent. Il est sorti de l’utérus en mangeant du fromage en grains et en écartant les monteurs de lignes de l’Iowa:

Dallas a échangé un échange avec son rival Philadelphie pour cibler Biadasz, qui a glissé d’un choix possible pour le Jour 2 malgré le prix Rimington – le meilleur centre du football universitaire – en 2019. C’est un joueur qui peut immédiatement entrer dans la formation de départ des Cowboys et faire lui-même anonyme. C’est exactement ce que vous attendez d’un monteur de lignes de haut niveau.

Perdant: les Eagles (et tout le monde dans la NFC East ne s’appelle pas les Cowboys)

Les Eagles avaient un repêchage étrange. Ils sont allés avec le récepteur Jalen Reagor au premier tour, qui répondait à un besoin mais était un peu plus élevé que ce à quoi il était censé aller. Ensuite, ils ont surpris tout le monde en saisissant le quart-arrière Jalen Hurts dans le deuxième. Le secondeur Davion Taylor au troisième tour était un peu difficile à atteindre, et ils n’ont pas repêché un cornerback.

Mais là où ils sont vraiment foutus, c’est dans le NFC East. Les Cowboys avaient un repêchage incroyable, et comme leur meilleure compétition dans la division, les Eagles doivent suivre leur rythme. Mais les Cowboys ont eu la chance de devenir des joueurs de haut niveau comme CeeDee Lamb et Trevon Diggs, et construisent ce qui ressemble à l’une des équipes d’élite. Ils ont même remplacé leur meilleur joueur de ligne offensive par l’un des meilleurs joueurs de ligne offensive du repêchage au quatrième tour.

Le NFC East a été une division en évolution pendant une bonne partie de la décennie, et il vient de demander à quelqu’un de prendre la relève et de prendre le contrôle. Il semblait que les Eagles seraient cette équipe après avoir remporté un Super Bowl il y a deux ans, mais depuis lors, ils n’ont semblé que faire des mouvements latéraux au mieux.

Bonus: les Cowboys se sont débarrassés de Jason Garrett, donc ils devraient être fermement favorisés pour être la meilleure équipe de la division la saison prochaine.

Perdant: Nous tous qui ne sommes pas de la merde par rapport à Antonio Gandy-Golden

Gandy-Golden peut résoudre un Rubik’s Cube, jongler, faire des backflips, une fois joué un jeu parfait, a élevé des moutons et des poulets, et il a passé son temps en quarantaine à apprendre la guitare tandis que les autres sont fiers de nous d’avoir changé nos sous-vêtements aujourd’hui.

Rencontrez Antonio Gandy-Golden. Le premier sport du receveur du Liberty était la gymnastique. Il a joué un match de 300 deux mois après avoir commencé le sport. Il est le joueur le plus intéressant du repêchage de cette année, et ce Rubik’s Cube n’a jamais eu de chance. https://t.co/qOUJT4IwtJ pic.twitter.com/kMRUZGhnXv – Andy Staples (@Andy_Staples) 25 février 2020

Oh, et c’est aussi un très bon récepteur. Washington a sélectionné Gandy-Golden au quatrième tour. Après trois années consécutives de plus de 1000 verges et 10 touchés au collège (si vous considérez même Liberty comme un vrai collège), Gandy-Golden était un choix de dormeur populaire cette saison de repêchage. Il donnera à Dwayne Haskins un autre gros récepteur à viser le dimanche, alors qu’il apprend une nouvelle langue, compose une symphonie et prépare son doctorat en architecture médiévale les autres jours de la semaine.

Gagnant: L’équipe de tous les noms

Le dernier jour du projet n’est pas seulement rempli de “qui diable est Ben DiNucci?” les joueurs et les équipes spéciales. C’est aussi le moment pour le tout-nom de se mettre sous les projecteurs.

Cette année, nous avons choisi un joueur par poste pour représenter l’équipe de tous les noms. Cela a fini par inclure trois choix de septième ronde, presque en succession rapide:

Et plusieurs autres qui ont raté la coupe:

G Lachavious Simmons (n ​​° 227, Ours)

P Sterling Hofrichter (n ° 228, Faucons)

CB Bopete Keyes (n ° 237, chefs)

C’est tout à fait la série de noms A +. C’est également une bonne chose que Roger Goodell ait cessé d’annoncer des choix après le jour 2, car il aurait massacré chacun d’entre eux.