NFL playoffs 2020: 4 erreurs les plus stupides du championnat dimanche, classées

Dieu merci, nous n’avions pas d’autre week-end de championnat de conférence comme l’année dernière. Un moment dans chaque match a créé un effet d’entraînement qui a envoyé les Patriots (Dee Ford hors-jeu!) Et les Rams (c’était PI!) Au Super Bowl, où ils ont perdu notre temps avec trois heures et demie d’ennui.

Nous avons beaucoup plus d’espoirs pour le prochain match du Super Bowl 54 entre les 49ers et les Chiefs. Mais dimanche a commencé à ressembler un peu au déjà-vu.

Au début du match de championnat de l’AFC, Kansas City a intercepté Ryan Tannehill au deuxième essai, mais il a été annulé lors de la reprise. Les Chiefs ont pris l’élan d’une quasi-interception et ont immédiatement commis deux pénalités: une infraction de zone neutre et un empiètement sur des jeux consécutifs qui ont transformé une troisième et une cinquième situation en une première et une cinquième.

Vous pensez que les Chiefs auraient appris leur leçon sur le fait de rester de leur côté de la mêlée lors du match de championnat de l’AFC de l’an dernier, mais non. Les Titans ont marqué sur le disque pour monter 10-0, bien que les Chiefs reviendraient en rugissant.

Puis en fin de match, certains fans sur Twitter ont été scandalisés (choc, on le sait) à propos d’une pénalité imposée aux Titans. Cependant, plutôt que de devenir un véritable sujet de discorde qui pourrait éventuellement conduire à un changement de règle pendant l’intersaison, la «controverse» a été rapidement réfutée par les experts officiels.

Alors, ouf, nous avons été épargnés cette année de toute erreur flagrante qui a coûté à quiconque un voyage au Super Bowl. Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons encore assisté à plusieurs erreurs stupides lors du dernier dimanche de football significatif avant le Super Bowl 54 (nous trichons un peu avec le premier, mais les 49ers ont joué un match presque sans faille et nous voulions les inclure).

4. On a rappelé à six équipes différentes qu’elles avaient laissé Raheem Mostert partir

Qu’est-ce que les Eagles, Dolphins, Ravens, Browns, Jets et Bears ont tous en commun? En plus de la façon dont ils étaient tous assis à la maison le week-end dernier. La vraie réponse est qu’ils ont signé Raheem Mostert à un moment donné et ne l’ont pas retenu.

Mostert, un agent libre non repêché et joueur de l’équipe d’entraînement à plusieurs reprises, a été recruté par les 49ers en 2016. Après deux saisons de travail principalement pour des équipes spéciales, il a commencé à avoir plus d’occasions de courir le ballon en 2018, puis encore plus en 2019. Sa patience a porté ses fruits avec sa performance record contre les Packers: 29 courses pour 220 verges et quatre touchés.

Après la victoire des 49ers 37-20, Mostert dit qu’il conserve une liste des équipes qui l’ont coupé pour la motivation:

“J’ai fait partie de sept équipes différentes … avant chaque match, je regarde les dates de coupure.”

L’histoire de Mostert est une histoire de persévérance, mais les six équipes qui l’ont abandonné éprouvent probablement des regrets.

3. Les Chiefs ont fait de leur mieux pour donner aux Titans une chance de revenir

Une avance de 18 points au quatrième trimestre est à peu près aussi sûre que lorsque les Titans sont votre adversaire. Le Tennessee aime patiner patiemment avec sa puissante attaque précipitée complétée par des frappes de jeu-action. Mettez-les dans un trou et tant de ce qui rend les Titans dangereux disparaît.

Tout ce que les chefs avaient à faire était de manquer de temps et de ne pas tomber dans le piège des manigances des Titans en mode désespoir. Ils n’ont pas bien réussi non plus.

Lorsque le Tennessee a décidé de pénétrer profondément dans son propre territoire avec environ six minutes à jouer, cela semblait être un moment évident pour l’équipe d’essayer un faux botté de dégagement. Évident pour tout le monde sauf pour les équipes spéciales des chefs. Ils ont complètement craqué et ont permis à Brett Kern de lancer sur un Amani Hooker grand ouvert pour un gain de 28 verges.

Le faux a donné aux Titans un autre tir à marquer et ils l’ont fait quatre jeux plus tard avec une passe de touché de 22 verges de Ryan Tannehill à Anthony Firkser.

Ensuite, les Chiefs ont récupéré le ballon et ont tout fait sauf lancer le ballon et remonter le temps.

Le demi offensif Damian Williams s’est laissé dépasser. Mahomes a évité un sac en lançant une passe hors des limites. S’il n’y avait pas eu de pénalité pour interférence de passe sur les Titans, les Chiefs étaient sur le point de rendre le ballon au Tennessee sans perdre beaucoup de temps.

Kansas City a également offert aux Titans des opportunités supplémentaires au début du match, et pas seulement lors du premier touché du Tennessee. Après que les Chiefs aient réduit leur déficit à 10-7, la défense a coincé les Titans avec un troisième et un 22. Le Tennessee s’est contenté d’une passe de 10 verges pour établir un panier court, mais une pénalité pour interférence de passe sur le demi de coin Bashaud Breeland a offert un premier essai gratuit au Tennessee. Les Titans ont marqué un touché cinq jeux plus tard pour ramener leur avance à 10.

En fin de compte, Mahomes était trop pour les Titans avec trois touchés par passes et un touché précipité. Les Chiefs ont certainement fait de leur mieux pour donner un coup de pied aux Titans – et ils ne peuvent pas se tirer dans le pied comme ça dans le Super Bowl contre les 49ers et s’attendre à gagner.

2. Le cul des Packers résume parfaitement leur journée

Green Bay n’a pas connu son meilleur match lors du match de championnat NFC dimanche, surtout au début. Les Packers ont pris du retard 17-0 et semblaient complètement désynchronisés des deux côtés du ballon.

Au deuxième quart, ils ont commencé à trouver un rythme offensif. Aaron Rodgers a frappé Jake Kumerow pour un gain de 23 verges, puis quatre points consécutifs d’Aaron Jones ont amené Green Bay à la ligne des 25 verges de San Francisco.

C’est à ce moment-là que les Packers ont rapidement échappé leur première vraie chance de marquer. C’était même une sorte de tâtonnement de bout à bout – Rodgers a perdu le ballon en essayant de prendre le cliché sous le dos de son centre:

Non seulement cela, mais Rodgers a ensuite été laissé à regarder son propre échappé plutôt que d’essayer de le récupérer. Les 49ers ont ajouté un panier après le chiffre d’affaires et sont ensuite entrés dans la mi-temps menant 27-0.

Ce fumble a vraiment donné le ton à tout le jeu, en particulier à Rodgers. Bien sûr, il a peut-être terminé avec 326 verges au sol et une paire de touchés, mais il a également été battu par la défense des 49ers. Au moment du coup de sifflet final, il avait été limogé trois fois pour un incroyable -30 mètres. Il a également lancé deux interceptions et mis le ballon sur le gazon à trois reprises (ne perdant que le talon).

Sur le plan positif, il nous a laissé une récapitulation du jeu qui peut être résumée en gros avec une seule image.

1. Que faisaient les défenseurs des Titans sur cette course de Patrick Mahomes TD?

Mahomes est surtout connu pour son bras surnaturel, mais ses jambes ont livré le plus grand moment fort de dimanche – et un jeu qui a été le tournant de la victoire des Chiefs 35-24 contre les Titans.

Son touché de 27 verges avec 11 secondes à faire au deuxième quart a donné à son équipe une avance de 21-17 juste avant la mi-temps et tout l’élan qui l’accompagnait. C’était une brillante pièce improvisée du MVP de l’année dernière.

Et cela n’aurait pas été possible si le plaquage du Tennessee n’avait pas été aussi mauvais.

Tout d’abord, le secondeur Derick Roberson a raté la cheville de Mahomes avant de remonter le terrain. Ensuite, le secondeur Rashaan Evans s’est attaqué à l’air au lieu du QB. Sur le chemin de Mahomes dans la zone des buts, le demi de coin Tramaine Brock l’a essentiellement aidé à traverser la ligne de but pour un TD, DaQuan Jones essayant impuissant de plonger à Mahomes:

Bien sûr, il est difficile de défendre Mahomes quand il fait quelque chose de ridicule comme ça. Mais la défense du Tennessee souhaite probablement pouvoir récupérer ce jeu – les Chiefs ne se sont plus jamais retirés.