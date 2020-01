NFL playoffs 2020: comment les 4 outsiders de la ronde divisionnaire peuvent gagner

La ronde divisionnaire est mon week-end préféré de la saison de la NFL. Les huit meilleures équipes jouent pour une place dans les matchs des championnats de conférence, un pas de plus vers le Super Bowl.

Après quelques bouleversements lors du Wild Card Weekend, Vegas a fait de trois des quatre matchs ce week-end un touché ou plus dans la propagation. La sagesse conventionnelle dirait que ces jeux devraient être des éruptions. Mais si vous cherchez des matchs serrés ou que vous recherchez un outsider, je vais vous donner la raison qui pourrait se produire dans les quatre concours.

Écart de points: Vikings +7

Clé du bouleversement: Exécution au premier semestre

Les Vikings sont une équipe de tête. Leur défense peut précipiter le passant avec énergie. Mais plus important encore, il s’agit d’une attaque fondée à la fois sur une attaque précipitée menée par Dalvin Cook et une passe de jeu-action du bras de Kirk Cousins. Cousins ​​excelle dans les passes de jeu – il est deuxième à sa position en points attendus ajoutés (EPA) lorsque ces jeux sont composés.

De manière générale, les entraîneurs sont plus enclins à appeler des passes de jeu lorsque deux choses se passent bien: l’attaque précipitée et le tableau de bord. Dans les 11 victoires des Vikings cette saison, ils ont mené à la mi-temps dans neuf d’entre eux, plus une égalité. Quand ils exécutent leur attaque au début des jeux, ils peuvent générer des pistes, ce qui permet à l’infraction de rester sur la bonne voie.

Il permet également aux cousins ​​de travailler avec plus de confiance, sachant qu’il n’est pas nécessaire de gagner le match. Je sais qu’il a fait un jet incroyable à Adam Thielen pour aider les Vikings à battre les Saints, mais historiquement parlant, Cousins ​​a 7-30 ans dans sa carrière contre les équipes gagnantes, y compris les séries éliminatoires. Lorsque les choses sortent du calendrier, Cousins ​​n’a pas toujours montré la capacité de faire les jeux pour ramener son équipe. Lui et l’offensive jouent beaucoup mieux d’avance.

Les Vikings doivent commencer vite samedi après-midi pour garder ce match serré.

Écart de points: Titans +9

Clé du bouleversement: Battre la couverture de l’homme des Corbeaux

J’ai compris. Les Titans ont battu les Patriots et bien sûr, il y a de l’enthousiasme, comme il se doit. Mais l’offensive des Titans n’était pas assez bonne pour battre les Ravens – les 14 points qu’ils ont marqués ne suffiront pas.

Ryan Tannehill n’était pas bon en Nouvelle-Angleterre, surtout contre la couverture des hommes, ce qui n’est pas la norme pour lui. Samedi soir, Tannehill était 2 de 6 pour 23 verges contre ce look défensif. Les Titans ont besoin de Tannehill pour revenir au quart-arrière qui a terminé troisième en verges par tentative, avec 15 touchés (premier) et le septième meilleur pourcentage d’achèvement contre la couverture des hommes cette saison.

Les Titans ont besoin de Tannehill pour avoir une grosse journée contre l’excellente défense des Ravens. Depuis que Marcus Peters est arrivé par échange au cours de la semaine 7, les Ravens n’autorisent que 50% des passes contre leur couverture masculine, la meilleure de la NFL. Les yards par tentative que leur défense autorise se situent juste au-dessus de 4, ce qui est totalement sauvage.

Tannehill devra viser le receveur large recrue A.J. Brown, qui a une moyenne de 20,5 verges par réception depuis que Tannehill a pris le relais. Les Titans doivent ouvrir Brown, très probablement avec une passe de jeu, pour aider cette attaque à marquer suffisamment de points contre les Ravens.

Écart de points: Texans +9,5

Clé du bouleversement: Lancez le ballon

Ce jeu est un grave décalage. Les Texans ont terminé la saison au 19e rang en DVOA, tandis que les Chiefs ont terminé deuxième. Ces deux équipes ont joué plus tôt cette saison, un concours remporté par les Texans 31-24. C’était la semaine 6, et les chefs manquaient tout un tas de démarreurs et Patrick Mahomes a été frappé. Les chefs sont meilleurs des deux côtés du ballon maintenant. Jetez ce résultat de jeu en regardant celui-ci.

Cependant, les Texans ont utilisé la recette qui doit être faite pour battre les chefs: exécuter la balle. La dernière fois, Deshaun Watson, Carlos Hyde et Duke Johnson ont combiné pour se précipiter sur 192 yards à Kansas City.

La défense contre la passe des Chiefs s’est tranquillement améliorée pour devenir l’une des meilleures de la NFL. Leur défense précipitée, pas tellement. Ils sont 29e, selon DVOA. Les Texans doivent transformer ces verges au sol en points. Lorsque vous précipitez le ballon avec un succès élevé, le troisième duvet est plus court et, en théorie, plus facile à convertir.

Les Texans sont huitièmes de la NFL au troisième rang et premier dans la NFL en dépassant l’EPA au troisième et court (1-4 yards). D’un autre côté, les chefs sont 24e dans l’EPA défendant dans cette situation. Donc, si les Texans peuvent exécuter le ballon pour obtenir des troisièmes essais plus courts, ils peuvent garder ce match serré.

Écart de points: Seahawks +4

Clé du bouleversement: Jadeveon Clowney

La réponse facile pour Seattle est toujours que Russell Wilson est assez génial pour surmonter le jeu ennuyeux et la mauvaise gestion du jeu par Pete Carroll. Je vais donc trouver autre chose. Et que quelque chose d’autre est Jadeveon Clowney.

Les Seahawks se sont classés 32e en termes de taux de pression selon Sports Info Solutions, et se sont classés 16e dans le taux de victoires de pointe de ESPN. Les Packers ont une unité de protection de passe exceptionnelle. Ils sont troisièmes en termes de taux de pression selon SIS et premiers en termes de taux de réussite au bloc de passes ESPN. Les Seahawks ont besoin de Clowney pour avoir ce match “vous, je suis le meilleur joueur sur le terrain”, comme il l’a fait contre les 49ers lors de leur première rencontre. Selon Pro Football Focus, il avait 11 pressions et quatre coups sûrs de QB, qui sont tous deux ses sommets de la saison. Il a également eu cinq arrêts de course, la plupart de la saison.

Les Seahawks ont besoin de Clowney pour créer de la pression, car Aaron Rodgers est pire lorsqu’il voit des joueurs autour de son visage. Rodgers effectue 45% des passes sous pression contre 69% lorsqu’il est maintenu propre.