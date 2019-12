NFL Week 16: 8 erreurs les plus stupides d'un dimanche très «dur», classées

Le père Noël a offert aux fans de la NFL un cadeau de bonne heure le samedi de la semaine 16, lorsque chaque match d'une triple tête était de plus en plus excitant que le précédent. Les trois résultats ont également été déterminants pour la course aux séries éliminatoires. Les Texans ont remporté l'AFC Sud pour la quatrième fois en cinq ans, les Patriots ont remporté l'AFC Est pour la 1 100e fois au cours des 20 dernières années, et les 49ers ont maintenu leurs espoirs de semences n ° 1 en vie.

C'était amusant, observable et même si la fin était prévisible, il y avait toujours du sens derrière tout cela. Un peu comme la version NFL de Home Alone, moins Macaulay Culkin (cette année, en tout cas).

Cependant, ce que les matchs de samedi n'ont pas donné, c'est que quelqu'un marche sur les ongles ou mette le feu aux cheveux, au sens figuré. Eh bien, à part le chiffre d'affaires-fest dans lequel Texans-Bucs a rapidement évolué, mais chaque fois que Jameis Winston prend le terrain, c'est implicite à ce stade, non?

Heureusement, il y avait beaucoup de faux pas à faire dimanche. Les résultats des jeux étaient légèrement moins prévisibles, mais il y avait aussi des moments palpitants (des Dolphins-Bengals et des Giants-Washington, pas moins!) Et un carnage direct (principalement, la dignité des Cowboys). Un peu comme la version NFL de Die Hard, moins Reginald VelJohnson.

Est-ce que tout le monde veut marathoner les films de Noël maintenant? Ouais, nous aussi. Mais d'abord, rassemblons-nous autour du journal de Noël et portons un toast aux huit erreurs les plus stupides de la semaine 16:

8. Le botté lâche des Seahawks a donné le ton tôt contre les Cardinals



Personne ne dira qu'un botté de dégagement au premier quart-temps a finalement décidé du cours de ce match. Mais ce qu'elle peut faire, c'est donner le ton pour les trois prochains trimestres, surtout quand une équipe a tant de choses en jeu.

Alors que les Seahawks ont déjà décroché une place en séries éliminatoires et que le NFC West en est à son match de la semaine 17 contre les 49ers, il reste la question de l'ensemencement – et cela signifie qu'ils avaient besoin d'une victoire contre les Cardinals dimanche.

Ils n'en ont pas reçu. Plus que cela, ils ont eu l'un des jeux de mots les plus lâches de la saison. À partir de la ligne de 39 verges de l'Arizona en quatrième et -7 à la fin du premier quart d'un match nul, les Seahawks ont botté le ballon.

SEA a décidé de se diriger vers ARI depuis ARI 39 le 4ème et le 7ème avec 3:51 restants au 1er tout en étant à égalité 7 à 7.

Avec un indice de reddition de 15,42, ce botté de dégagement se classe au 97e centile des punts lâches de la saison 2019 et au 95e percentile de tous les punts depuis 2009.

– Indice de rachat 90 (@ surrender_idx90) 22 décembre 2019

Il convient également de noter que le botté de dégagement est survenu après un retard de pénalité de jeu. Ils auraient pu tenter un field goal comme ils l'avaient prévu avant le penalty, ou tout simplement y aller avec Russell Wilson. Mais non, Pete Carroll a décidé de botté. Les Seahawks ne renifleraient plus du côté des Cardinals avant la fin du troisième quart-temps, et ils perdraient 27-13.

7. Les Saints ont exécuté un super faux botté de dégagement (jusqu'à ce que Justin Hardee le laisse tomber)

La Nouvelle-Orléans avait surmonté un déficit précoce de 14-3 pour prendre une avance de 31-28 à Nashville. Cependant, un quatrième et un 7 à la ligne des 38 verges des Titans a menacé de remettre le ballon au Tennessee avec un peu plus de quatre minutes à jouer pour un disque potentiellement gagnant.

L'entraîneur-chef Sean Peyton avait d'autres plans. Au lieu d'un botté de dégagement, il a fait claquer le ballon sur le quart-arrière upman / troisième corde Taysom Hill. Hill a roulé sur sa gauche et a délivré une passe parfaite au défenseur arrière Justin Hardee juste au-dessus de la première ligne vers le bas.

Et Hardee nous a montré pourquoi il joue la défense, pas l'offensive:

Cela a donné aux Titans le ballon près du milieu de terrain, mais le Tennessee n'a pas pu capitaliser. Khalif Raymond a tâté le ballon vers les Saints dès le jeu suivant après avoir pris un coup qui aurait probablement dû être signalé pour une rugosité inutile au contact avec la tête d'un porteur de ballon.

6. Mike Vrabel a contesté un jeu qu'il n'avait aucune chance de gagner

Logan Ryan a fait un grand jeu pour briser la passe de Drew Brees à Michael Thomas au début du troisième quart de son match contre les Saints. Ce n'était tout simplement pas aussi bon que le pensait Vrabel.

Ryan a fait tomber le ballon des mains de Thomas, laissant le ballon dans les airs alors que les deux joueurs tentaient de se positionner avant de tomber sur le gazon. Les officiels ont correctement jugé que le jeu était incomplet, mais ce n'était pas suffisant pour Vrabel.

La reprise n'a laissé aucun doute sur l'issue de la pièce. Les fonctionnaires avaient bien compris; il n'y avait aucune chance que ce soit un échappé ou une interception – ce n'était même pas proche. Tout ce que Vrabel avait fait était de brûler un temps mort et un défi tout en offrant à la Nouvelle-Orléans un temps libre avant de se classer troisième et 12. Les Saints ont converti cette longue troisième descente en route en un touché de 70 verges et une avance de 24-14.

5. Baker Mayfield a failli se faire tuer

Dimanche, lors de la défaite des Browns contre les Ravens (31-15), Mayfield a lancé une passe tardive à Dontrell Hilliard, ce qui a fait que son porteur de ballon s'est absolument illuminé lorsqu'il a rattrapé. Le demi de coin des Ravens Marcus Peters criait vers Hilliard lorsque Mayfield a lancé cette balle:

Juste après le jeu, Hilliard a quitté le match avec une blessure au genou et n'est pas revenu.

Il y a beaucoup de choses qui ont mal tourné pour les Browns cette saison – c'est juste une autre à ajouter à la liste.

4. Mitchell Trubisky a lancé une passe de 3 yards sur les quatrièmes et -23

Les Bears n’avaient pas beaucoup de chance de tirer les Chiefs de 20 points avec moins de huit minutes à jouer dimanche soir. Cela ne signifie pas que Trubisky n'aurait pas au moins dû essayer de ramasser le quatrième et vraiment long.

Jay Cutler est le quart-arrière des Bears qui se fait chier de ne jamais s'en soucier, mais ce fut un moment f-it qui pourrait éclipser tous les autres à Chicago.

3. Les arbitres ont infligé à Odell Beckham une pénalité de 15 verges pour avoir agité la ligne de touche des Ravens.

Les Browns ont rapidement pris les devants contre les Ravens, leaders de l'AFC, grâce au jeu de passes revitalisé de Baker Mayfield. Beckham a joué un rôle dans ce début surprenant – mais sa capture de 22 verges au premier quart a été transformée en un filet de 7 verges parce que … euh, lui, a salué certains joueurs de Baltimore?

Allez, refs.

Le drapeau était la première punition de conduite antisportive de Beckham de la journée, ce qui signifiait également qu'un autre drapeau pour une amitié excessive aurait pu le forcer à quitter le jeu – un point qui a apparemment conduit à un échange passionné entre Beckham et Freddie Kitchens.

2. Panthers DT Vernon Butler a frappé un joueur – le mauvais, à ce

Butler a réussi à faire deux erreurs stupides en un seul match. D'abord et avant tout, il a frappé quelqu'un. Non seulement c'est un moyen facile de se blesser à la main, mais Butler a également obtenu une éjection pour le faire.

La deuxième erreur est que son caprice de fin de partie était dirigé contre le mauvais joueur. Il a donné des coups de poing à l'extrémité serrée des Colts Jack Doyle pour aucune raison.

La seule explication de la croix de droite livrée au visage de Doyle est que Butler a confondu l'extrémité serrée avec le joueur de ligne offensive avec lequel il se battait quelques secondes plus tôt.

Butler était le choix de première ronde des Panthers en 2016, mais il a à peine percé la formation de départ en quatre saisons. Son séjour en Caroline touchait déjà à sa fin et son manque de sang-froid au cours de la semaine 16 ne lui rendra aucun service lorsqu'il recherchera une nouvelle équipe.

1. Les Cowboys ont vraiment sorti leur meilleur WR avec la saison en jeu

Tout ce que les Cowboys devaient faire était de battre les Eagles, et ils seraient en séries éliminatoires. De même, tout ce que les Eagles devaient faire était de battre les Cowboys et ils auraient le contrôle de la NFC East.

Malgré les Eagles menant tout le match, les Cowboys avaient encore une chance de gagner tard. Puis vint la prise de décision incertaine à laquelle nous sommes habitués de la part de Jason Garrett.

Après 17-9 (un score) au quatrième quart, Dallas a fait face à un quatrième et -8. Au lieu d’Amari Cooper, un récepteur de 1 000 verges et la cible préférée de Dak Prescott, faisant la queue pour ce qui allait finalement devenir le dernier coup offensif du match de Dallas, il était … sur la touche.

À sa place était Tavon Austin, qui a 12 captures sur la saison, car:

Une source #Cowboys conteste la notion de WR Amari Cooper. Au lieu de cela, ils voulaient donner un coup de pied à Tavon Austin dans les DB parce que les Eagles avaient du mal à faire des petits gars rapides. Ils sont passés en mode pressé, ils ont donc dû attendre pour remettre Cooper en place. «Changement de rotation, pas de banc.»

– Jane Slater (@SlaterNFL) 23 décembre 2019

Sur le quatrième jeu – avec un autre vétéran récepteur, Randall Cobb, sur le banc également – Prescott a lancé un fondu à Michael Gallup:

Et c'était tout pour les Cowboys de la semaine 16 – et probablement la saison.

C'est idiot de continuer votre rotation avec toute la saison en jeu, non? Cooper n'aurait jamais dû quitter le terrain. Personne ne peut dire avec certitude que Cooper aurait fait un jeu énorme qui aurait sauvé la saison de Dallas. Après tout, lui et Prescott n'ont pas réussi à trouver un rythme toute la journée, se connectant sur seulement quatre des 12 cibles.

Mais ne même pas avoir l'occasion est tout simplement négligent.

Cooper a ensuite insinué que les entraîneurs ne savaient pas ce qu'ils faisaient (exact):

Amari Cooper a semblé remettre en question le personnel d'entraîneurs pour son inefficacité. Lorsque j'ai demandé son explication, Cooper a parlé de tous les courts itinéraires qu'il a parcourus et a ensuite déclaré: "J'ai l'impression que le ballon de go était un bon itinéraire à parcourir ce soir et nous n'y sommes pas vraiment arrivés."

– Ed Werder (@WerderEdESPN) 23 décembre 2019

C’est ainsi qu’une équipe au talent élitiste, l’une des infractions les plus efficaces et un différentiel de +82 points se retrouve 7-8, ses espoirs en séries éliminatoires reposant sur les Giants qui bouleversent.

Peut-être que la couronne de la NFC East a simplement tiré un John McClane et décidé: "Mais, toutes choses étant égales par ailleurs, je préfère être à Philadelphie."