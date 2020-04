Nick Nurse travaille avec son équipe pour préparer les éliminatoires

La NBA est suspendue en raison de la pandémie de coronavirus et bien que la suspension ne durera pas éternellement, on ne sait pas quand la saison sera rejouée et si elle sera terminée ou déclarée nulle. Cependant, les équipes semblent toujours réfléchir à la façon de gagner la ligue à sa reprise, même avec des variations dans le format des séries éliminatoires. C’est le cas de Toronto Raptors.

C’est que les champions actuels de la ligue continuent à soumissionner pour le ring même avec les marches de Kawhi Leonard et Danny Green et leur entraîneurNick Nurse, fait confiance à son équipe pour répéter l’exploit de l’année dernière. En dialogue avec plusieurs journalistes par appel vidéo, Nurse a averti que “nous serons prêts pour tout ce qu’ils nous lanceront” et que “je ne pense pas que cela ait de l’importance (comment les éliminatoires seront jouées). Ce qui compte vraiment, c’est que nous allons attaquer le titre dans le format présenté et que nous allons y aller. »

L’entraîneur de Toronto, Nick Nurse, s’est dit prêt à toute possibilité qui permettrait aux Raptors de défendre leur titre. https://t.co/At6knIIASo

– Première heure (@primerahora) 6 avril 2020

Que ce soit dans une ville isolée, à huis clos ou à la fin de l’année, Nurse considère qu’il faudrait continuer à jouer et dit qu’il travaille dans les séries éliminatoires comme si c’était demain: «Lorsque nous sommes arrivés le 1er mars, nous avions un plan de préparation pour les séries éliminatoires qui ont commencé. ” En outre, il a ajouté que “Nous séparons les équipes entre les membres de notre personnel et ils préparent de belles heures de sessions vidéo, très détaillées”

Enfin, l’infirmière a déclaré que «les entraîneurs ont commencé avec cela et nous allons continuer. La seule différence est qu’il n’y a pas de réunions en personne, mais mon personnel m’envoie les vidéos éditées et je les regarderai pendant que je leur parlerai par téléphone. » Sans aucun doute, l’entraîneur champion ne perd pas de temps et se prépare pour certaines séries éliminatoires que même s’il ne saura pas si elles se produisent, il est confiant qu’il peut gagner.

.