Nico Mannion aiderait à résoudre les problèmes de banc

Avec la saison NBA en suspens, nous continuons notre continuation de la série de profils en 10 parties pour les 76ers de Philadelphie. Nous nous sommes concentrés principalement sur un groupe de tireurs, et il y aura plus de tireurs à venir, mais l’édition de mercredi se concentre sur une aide supplémentaire au banc.

Les Sixers ont besoin d’aide au poste de gardien de but secondaire après avoir perdu T.J. McConnell en agence libre et les ajouts de Raul Neto et Trey Burke ne fonctionnent tout simplement pas. Alors, pourquoi ne pas regarder un meneur qui peut donner un coup de poing offensif sur le banc?

Nico Mannion, Arizona

Le banc des Sixers a été si élevé toute la saison et le seul véritable contributeur sur lequel ils peuvent compter pour l’attaque est Furkan Korkmaz. La recrue Matisse Thybulle a été une élite défensive, mais il n’a pas eu le même type d’impact sur le côté offensif du terrain alors qu’il n’y a aucune garantie que Alec Burks revienne. C’est là que Mannion pourrait intervenir et aider.

Nous connaissons tous ses faiblesses, il n’est pas le gars le plus athlétique du monde, mais il a une mentalité de buteur. Ce serait un énorme pick-up pour cette équipe s’ils pouvaient avoir un gars comme ça sur leur banc. Il arrive à la ligne des fautes 4,2 fois par match et c’est un énorme atout pour n’importe quelle équipe.

Dans le dernier projet simulé publié par Rookie Wire, Mannion passe 17 dans le projet aux Boston Celtics.

Alors que la saison avançait, la confiance du meneur de première année de l’Arizona, Nico Mannion, a pris un peu de succès alors qu’il luttait sur le terrain contre une concurrence plus rude. Mais c’est une des raisons pour lesquelles il pourrait être parfait pour une équipe comme les Celtics, qui ont déjà un meneur étoile à Kemba Walker. Mannion pourrait prendre son temps pour se développer sous l’entraîneur-chef Brad Stevens, tout en servant potentiellement de point de départ si les Celtics ne signent pas de nouveau Brad Wanamaker.

La raison pour laquelle Mannion a commencé à tomber dans le projet était son incohérence avec son tir. Il a tiré 47,1% du plus profond en novembre, 20,7% en décembre, 36,1% en janvier, 23,9% en février, et il atteignait 41,2% en mars. Ces chiffres suggèrent qu’il a la capacité de tirer le ballon, mais cela nécessitera beaucoup de travail et de mémoire musculaire pour obtenir la bonne forme.

Compte tenu de ses limites, Mannion a le temps de se développer derrière Ben Simmons. Tout ce que les Sixers lui demanderont, c’est de ne pas retourner le ballon et de donner un coup de poing offensif en cas de besoin. Il peut ensuite continuer à se développer et à apprendre un peu plus le jeu.

