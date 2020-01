Nike retire les produits Kobe après sa mort

Produits commerciaux de Nike liés à Kobe Bryant Ils ne sont plus disponibles sur le site de la marque sportive après l’accident d’hélicoptère qui a mis fin à la vie de l’ancien basketteur, sa fille Gianna et sept autres personnes.

28/01/2020

CET

Sport.es

Lorsque vous recherchez un produit lié à Bryant, Nike fait référence à la déclaration qu’elle a publiée concernant l’événement, ainsi que d’autres produits liés aux Lakers de Los Angeles, mais pas le “merchandising” associé à Kobe Bryant.

Un porte-parole de la marque a déclaré dans des déclarations à FoxBusiness qui n’est pas tout à fait exact de dire que les produits ont été suppriméstandis que l’analyste Sports Darren Rovell a souligné que ce qui s’est passé, c’est que tous les produits ont été vendus.

Des produits épuisés?

“On m’a dit que Nike n’a intentionnellement supprimé aucun produit Kobe Bryant de son site Web. Les produits Kobe ont tous été vendus “, a déclaré Rovell via son compte Twitter.

De plus, et selon les médias locaux, Nike est plongé dans un processus de repenser la façon dont il lancera les prochains produits liés à la marque de chaussures de Bryant.

Selon le groupe ESPN, avant la mort de Kobe Bryant, Nike s’apprêtait à lancer de nouvelles chaussures Kobe 5 Protro. À l’heure actuelle, la marque craint que les produits soient revendus sur le marché de l’occasion à un prix sensiblement plus élevé.

Après la mort de Bryant, la marque de sport a exprimé dans un communiqué sa “dévastation” par la tragique nouvelle et a noté que l’ancien Laker était l’un des plus grands athlètes de sa génération et Il a eu un impact impossible à mesurer dans le monde du sport et du basket-ball.

