Nikola Jokic, analyse statistique de son jeu et triple-double

L’histoire la plus glorieuse du basket-ball est nourrie par des joueurs spéciaux, ceux capables de remplir un stand avec des gens prêts à payer l’entrée pour la simple possibilité d’assister à une action différente de l’habituelle. Nikola Jokic Ce ne sera pas le meilleur, il n’a pas un physique puissant ou une capacité de saut incroyable, mais il montre cette essence que seuls quelques-uns peuvent dégager. Le Serbe a atterri dans le NBA avec la mission de révolutionner le jeu intérieur et il a réussi. Générateur de jeu étonnant de la tête, danseur au poste bas, marqueur compulsif avec une bonne main de l’extérieur et une vision périphérique exceptionnelle, celle du Denver Nuggets Il construit son héritage dans une franchise qui aspire au maximum et veut décoller l’équipe “San Benito” manquant d’expérience et de douceur aux moments de pointe.

Basés dans la zone noble de la Conférence Ouest depuis le début de la saison, les Nuggets dépendent fortement de la clairvoyance des idées d’un joueur qui avant Toronto Raptures ajouté un nouveau triple-double, avec 23 points, 18 triples et 11 rebonds. Ce sont des records dans lesquels le Serbe se sent à l’aise et qu’ils portent presque automatiquement, un triomphe de son équipe. Il a réalisé un triple-double en 44 occasions au cours de sa carrière, dont 12 cette saison. En analysant ses statistiques annuelles, on constate une baisse sensible du volume des triplets tentés par Jokic, beaucoup plus prédisposé à l’effilochage de la zone, ce qui lui permet également de maintenir un important flux de rebond (moyenne 10,2 cette saison).

Les 20,9 points de moyenne qu’il accumule sont son meilleur record depuis qu’il a atterri dans le NBA et les assistances sont généralement le paramètre qui empêche votre compte triple-double de croître plus rapidement. Enfrascados dans une bataille sans quart avec Los Angeles Clippers pour récolter la deuxième place de la Conférence occidentale, le Denver Nuggets devra bénéficier de la polyvalence de Nikola Jokic pour serrer ses options et aller jouer des matchs face à des séries éliminatoires où la plus grande force des défenses endommage considérablement un joueur du profil serbe. Le Serbe trouvera-t-il les solutions pour maintenir son rôle prépondérant dans la phase clé de la saison?

