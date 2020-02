Nikola Jokic: “Au début de la saison j’étais en surpoids. J’ai réussi à perdre 9-10 kilos”

Nikola Jokic Il est actuellement à son meilleur moment de la saison. Il marque en moyenne plus de 27 points par match et garde Denver Nuggets en deuxième position de la Conférence Ouest avec 38 victoires et 17 défaites. Début novembre, le nombre de Serbes ne dépassait pas 15,8 points par match. La raison de ce changement radical? Une perte de poids incroyable.

C’est ce qu’a déclaré Jokic lui-même, qui a récemment été interviewé par les médias américains. Le joueur des Nuggets se dit en pleine forme, et c’est grâce à son changement d’attitude:

“Je pense que je n’étais pas correct au début de la saison. Mes emplacements étaient insuffisants et j’étais un peu en surpoids. J’ai réussi à perdre un peu plus de neuf kilos et un peu moins de 11. Je suis en pleine forme.”

.