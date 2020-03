Nikola Milutinov pourrait faire le saut vers la NBA

Bien qu’il ait été rédigé par le San Antonio Spurs il y a cinq ans, le saut de Nikola Milutinov La NBA a toujours été retardée par les obligations du centre en Europe. Le Serbe a donné la priorité au jeu de l’Euroligue et l’offre de l’équipe texane n’a jamais été suffisamment convaincante pour traverser l’étang.

Cependant, cela pourrait changer cet été, car Milutinov sera un agent libre et son objectif est de finalement atterrir en NBA. Avec les Spurs en plein essor et avec seulement Jakob Poeltl et LaMarcus Aldridge sur la liste, le Serbe pourrait obtenir des minutes et un rôle de qualité pour conclure un accord.

Le joueur de l’Olympiacos a été félicité par son ancien entraîneur Giannis Sfairopoulos, qui, interrogé sur le possible changement d’équipe de Milutinov, a déclaré qu ‘«il n’est pas facile de trouver des joueurs de grande taille de sa taille qui sont si talentueux. La question est de savoir pourquoi il n’est pas encore dans la NBA. “

