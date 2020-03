Nikola Vucevic tire sur Ja Morant pour son leadership

La recrue des Memphis Grizzlies Ja Morant a été un favori des fans cette saison pour son attitude intrépide sur le terrain lors de sa première saison en tant que pro. Le centre Orlando Magic Nikola Vucevic, cependant, ne semble pas trop aimer l’attitude ardente du jeune.

Le Monténégrin de 29 ans parlait de sa transition pour devenir un leader de l’équipe Magic lorsqu’il a semblé jeter de l’ombre sur le favori du recrue de l’année.

“Vous passez par le processus de rédaction et les gens vous demandent si vous êtes un leader”, a-t-il déclaré, selon un article de Yahoo Sports. «Peut-être que j’étais au collège (à l’USC) quand j’étais junior et que les autres gars étaient plus jeunes que moi. Mais je ne vais pas venir au cours de mon année recrue (NBA) et crier sur (son coéquipier vétéran de Philadelphie Andre) Iguodala.

“(Les gens) jettent ce (label de leader), mais ce n’est pas quelque chose que vous décidez d’être; c’est quelque chose que vous gagnez lorsque vous avez le respect de vos coéquipiers. Je sens juste que je suis un joueur établi maintenant, ça fait longtemps que mes coéquipiers me respectent pour la façon dont je joue. Alors quand je dis quelque chose, je pense qu’ils vont l’écouter et le respecter. »

Avec son coéquipier Dillon Brooks, Morant a fait la une des journaux le mois dernier lorsque la paire a dénoncé André Iguodala pour avoir refusé de jouer à Memphis. Vucevic, qui était d’anciens coéquipiers avec Iggy, a pris les actions de la recrue en signe de manque de respect pour un triple champion de la NBA et un MVP pour la finale.

Vucevic, quant à lui, connaît une fois de plus une saison solide pour le Magic avec des moyennes de 19,1 points, 10,8 rebonds et 3,7 passes décisives pour 46,4% des tirs sur le terrain et 32,6 du centre-ville.

Morant est connu pour ne reculer devant personne et il sera intéressant de voir s’il répondra aux remarques de Vucevic.