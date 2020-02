Norvel Pelle réagit à la signature du premier contrat NBA avec Sixers

Le voyage pour Norvel Pelle n’a pas été facile. Né d’Antigua-et-Barbuda, le chemin vers la NBA était difficile et ce n’était pas un chemin droit. Il a été rempli de rebondissements.

Alors, quand il a appris vendredi que les Philadelphia 76ers le convertissaient d’un accord bilatéral en un contrat garanti, on peut comprendre l’excitation.

“Ce fut un soupir de soulagement”, a déclaré Pelle, alors que les jours de la NBA sur son accord bilatéral ont expiré le 22 janvier. “Comme tout ce que j’ai mis en place a fonctionné et m’a amené ici. C’est donc un soupir de soulagement. “

Pelle a été partout sur la carte du basket-ball. Il a commencé quand les Blue Coats du Delaware étaient encore les 87ers et ce n’était même pas encore la G League, c’était toujours la D League. Il est ensuite parti à l’étranger pendant quelques années avant de revenir chez les Blue Coats en 2018 et il a fait le travail pour gagner un accord à double sens pour la saison 2019-2020 et maintenant, il a un accord garanti.

“J’ai commencé dans la Ligue D à l’époque, les 87ers quand ils ont commencé, et j’ai simplement voyagé à travers le monde”, a expliqué Pelle. “Puis je suis revenu l’année dernière, j’ai fait ce que j’avais à faire et maintenant je suis assis ici dans le vestiaire des Sixers.”

Le directeur général de Sixers, Elton Brand, qui a commencé comme directeur général dans le Delaware, a vu Pelle grandir et se développer depuis le tout début.Il avait donc un sentiment de fierté quand Pelle a signé son premier contrat au niveau NBA.

«Ce fut un moment de fierté», a déclaré Brand. «Vous voulez toujours vous développer et vous voulez avoir de jeunes joueurs dans le pipeline qui se développent et peuvent réussir en NBA, surtout quand c’est dans votre équipe. Pour voir d’où il vient, ce fut un moment de fierté. C’était bien de voir sa maman et papa et sa famille avec lui pour signer son premier contrat NBA. »

L’histoire de Pelle est inspirante quand on considère ce qu’il a traversé, mais il a gardé sa foi et il a continué à avancer et maintenant il a sa chance avec les Sixers.

“C’était plus comme si chaque opportunité se présentait”, a-t-il expliqué. «Parfois, vous pouvez heurter un barrage routier, mais continuez tout de même à pousser. J’ai eu beaucoup d’obstacles dans ma vie, donc c’était juste un autre. Je suis juste resté prêt, concentré et je suis resté humble. »

Il avait récolté cinq points et trois rebonds lors de ses sept premières minutes sur un véritable contrat NBA lors de la victoire de vendredi sur les Grizzlies de Memphis et on peut supposer que ce ne sera que le début pour le jeune bloqueur de tirs. Même si les choses sont mouvementées pour le jeune homme en ce moment.

“Hectique, juste très mouvementé, mais humiliant”, soupira-t-il. “Chaque instant, chaque seconde, je l’apprécie. L’année dernière, j’ai apprécié, cette année c’est comme un rêve devenu réalité. Je prends tout ça en main. ”

.