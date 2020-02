Norvel Pelle, un autre succès des Blue Coats

C’est le début d’une nouvelle série par Sixers Wire pour passer le temps pour tout le monde avant le retour des Philadelphia 76ers de la pause des étoiles. Nous allons jeter un regard en arrière sur la série de 3 buts de l’intersaison et voir comment chaque joueur a fait pour atteindre ces objectifs et leur donner une note sur le déroulement de leur saison. La note sera basée sur une échelle de 10, 10 étant le déroulement de leur saison en fonction des objectifs.

Après avoir d’abord regardé la recrue Marial Shayok, nous jetons maintenant un coup d’œil à Norvel Pelle. Pelle a commencé la saison sur un accord à double sens et a depuis été converti en contrat garanti au niveau de la NBA. Il rejoint Shake Milton de la saison précédente en tant que l’un des gars à double sens des Sixers pour faire convertir son contrat.

Il est maintenant temps de jeter un œil à la saison de Pelle à partir de ses 3 buts hors saison:

Élargir le jeu offensif

Pelle n’est pas exactement devenu un maestro offensif, loin de là en fait, mais il est actif sur le verre offensif et en tant que rouleau dans le pick-and-roll, ce qui est important pour cette équipe spécifique. Son plus gros impact se fait sur le côté défensif où il obtient en moyenne 1,4 bloc en seulement 10,3 minutes. Dans le cas de Pelle, tant qu’il restera actif sur le terrain, il aura un impact à Philadelphie.

Devenir plus agressif

Encore une fois, la sortie offensive n’est pas ce que les Sixers recherchent de Pelle. Ils le recherchent pour protéger la jante en défense et donner une étincelle à l’équipe quand il est appelé. Son jeu offensif est limité à ce qui a été indiqué ci-dessus, c’est probablement là que son jeu restera. Sa défense a été impressionnante car il a une note défensive de 99 bien qu’il ne joue pas beaucoup. Il a eu un impact énorme à cette fin.

Pousser Jonah Bolden

C’était le plus gros objectif pour lui. Bolden était le seul gars de la pré-saison qui pourrait absolument perdre sa place face à Pelle et cela s’est avéré être le cas. Pelle a continué à travailler dur dans la Ligue G avec les Delaware Blue Coats et Bolden a eu ses difficultés avec les Sixers et au Delaware. Cela a donné à Pelle sa chance et il l’a poussé à sortir alors que Philadelphie le renonçait pour faire de la place à Pelle.

Le défi pour la recrue maintenant est de ne pas laisser passer cette opportunité. Pelle a travaillé dur pour arriver à ce point, mais il ne peut pas s’arrêter maintenant. Il doit continuer à ajouter à son jeu et continuer à grandir en tant que joueur, puis il pourra éventuellement devenir un joueur en rotation. Il doit juste continuer à aplanir les aspérités de son jeu.

Évaluation: 10/10, car il a obtenu un contrat.

