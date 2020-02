Les choses ne vont pas bien en ce moment pour les Philadelphia 76ers. Ils se débattent une fois de plus sur la route et ils ont des problèmes d’un côté qu’ils sont censés dominer, c’est-à-dire l’extrémité défensive.

La défaite contre le Heat de Miami lundi a été l’une de leurs pires pertes de la saison, sinon la pire, et elle a provoqué beaucoup de pointages du monde extérieur. Cela a également causé aux Sixers de perdre un autre match dans la course à l’avantage du terrain à domicile dans la Conférence de l’Est.

Ils sont également 0-3 sur ce road trip de quatre matchs et ils doivent se rendre à Milwaukee pour affronter les Bucks jeudi pour conclure le voyage et chercher à obtenir au moins une victoire sur ce voyage.

“Nos dos sont contre le mur en ce moment”, a déclaré Al Horford. «Ce dernier match ne s’est pas aussi bien déroulé que nous le voulions, surtout en seconde période. Nous devons répondre et je crois que notre équipe a répondu à chaque fois cette année lorsque nous avons rencontré une certaine adversité, donc demain soir ne sera pas différent. Nous devons répondre. “

Les Sixers ont montré une tendance à se montrer à la hauteur quand ils le doivent, mais ce n’était pas le cas lundi. Surtout après avoir perdu de 21 points lors du match précédent contre les Celtics de Boston et avoir cédé 127 points aux Hawks d’Atlanta le match précédent.

“Nous n’étions pas assez concentrés”, a déclaré Horford à propos de la défaite à Miami. «Nous étions concentrés en première mi-temps, mais ensuite ils ont fait une petite course et pour une raison quelconque, nous n’avons pas pu récupérer. En tant que groupe, nous devons être plus concentrés. Nous nous améliorons un peu sur la route, mais nous sommes retombés dans un mauvais schéma. »

Les Sixers sont maintenant 9-18 sur la route et ont perdu quatre d’affilée loin du Wells Fargo Center après avoir remporté quelques victoires sur la route contre les New York Knicks et les Brooklyn Nets. Ce n’est pas comme si ces victoires étaient si impressionnantes, mais cela a donné à l’équipe un moment de bien-être pour eux.

Tout cela a disparu maintenant et ils doivent affronter une équipe des Bucks jeudi qui détient le meilleur record de la NBA. Cela ne leur est pas plus facile.

“Demain, nous allons dans un endroit difficile et nos dos sont contre le mur”, a-t-il expliqué. «Nous devons vraiment être formidables demain.»

Le coup d’envoi des Sixers et des Bucks à 20 h 00 HNE jeudi.

