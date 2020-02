Nos experts examinent le commerce Hawks-Kings des deux côtés – The Athletic

Note de l’éditeur: Ci-dessous est une conversation entre trois des analystes NBA de l’Athletic avec différentes spécialités. Seth Partnow (analytique), Sam Vecenie (repêchage / scoutisme NBA) et Danny Leroux (CBA / plafond salarial) discutent et décomposent le commerce de mercredi soir entre Sacramento et Atlanta.

L’échange

Sacramento échange Dewayne Dedmon, le choix de deuxième ronde de Houston en 2020 et la deuxième de Miami en 2021 contre Atlanta pour Jabari Parker, Alex Len

Premières impressions

Vecenie: J’aime ça pour Sacramento. Essentiellement, les Kings utilisent deux de leurs nombreux choix de deuxième ronde pour sortir de ce qui devrait être garanti à 8 millions de dollars à l’avenir en échangeant Dedmon (il est garanti pour l’année prochaine à 13,3 millions de dollars, suivi d’une garantie de 1 million de dollars en 2021-2022. ) pour Parker (qui a une option de joueur susceptible d’être achetée à 6,5 millions de dollars. Cela résout un mal de tête pour eux aussi, étant donné que Dedmon a demandé un échange. Pour Atlanta, c’est un peu cher comme prix à payer pour un paire…

.