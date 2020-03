Nos paris Paris pour les filets contre les Lakers et plus | Le réseau d’action

Il y a neuf matchs au programme de la NBA mardi et nos experts parient sur ces matchs spécifiques:

19 h ET: Boston Celtics chez Indiana Pacers

20 h ET: Dallas Mavericks à San Antonio Spurs

22 h 30 ET: Brooklyn Nets chez Los Angeles Lakers

John Ewing: Celtics at Pacers

Diffusion: Celtics -3

Plus / Moins: 214,5

Heure: 19 h ET

Les Celtics et les Pacers se rencontreront mardi dans un aperçu potentiel des séries éliminatoires. Les Celtics ont ouvert en tant que favoris sur la route à 2 points et ont été pariés jusqu’à -3.

Plus de 70% des billets et des dollars répartis sont sur les C. Les paris déséquilibrés ne sont pas trop surprenants car Indy souffre de quelques blessures. Victor Oladipo est discutable, tandis que Malcolm Brogdon et Doug McDermott ont été exclus.