Les Philadelphia 76ers sont un peu dans l’ornière. Ils n’ont pas vraiment pu atteindre leur rythme de croisière et cela leur a coûté quelques matchs, car ils sont tombés au sixième rang de la Conférence Est. En plus de cela, le grand homme superstar Joel Embiid est sorti après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer un ligament déchiré dans sa main gauche et il manquera un peu de temps pendant qu’il se rétablit.

Embiid est cependant resté occupé. Il a annoncé qu’il aura sa première chaussure signature qui tombera à l’automne 2020 et il a eu le temps de s’adresser à certaines personnes.

Il a écrit une pièce pour The Player’s Tribune et il avait un message pour tous ceux qui doutent de cette équipe.

Embiid a écrit:

Écoutez, je sais que ça craint que je sois sorti. Personne ne se sent pire que moi à ce sujet. Mais ce n’est qu’un doigt. Ce n’est rien. Par rapport à ce que j’ai vécu, ce n’est rien d’homme.

Je vais revenir. Et nous allons réussir ce truc. Et nous allons être un problème dans les séries éliminatoires, je vous le promets. Mais je dois le dire maintenant – la seule chose que je ne vais pas faire est de changer qui je suis en tant que basketteur.

Les Sixers ont des aspirations de championnat, mais ils devront se gélifier assez rapidement une fois qu’Embiid reviendra de sa blessure. Ils n’auront pas beaucoup de temps pour tout rassembler et sur la même page avant le début des éliminatoires le 18 avril.

Une chose est sûre, Embiid est ferme dans son engagement à apporter un championnat à la City of Brotherly Love.

Il ajouta.

J’en ai fini de parler des ordures et des mèmes et tout ça. Une fois que je tiendrai ce trophée dans mes mains, je serai peut-être de retour à mon charme. Pour l’instant, j’ai une chose en tête.

Je n’essaye pas de gagner un débat.

J’essaye de gagner un f ***** titre.

.