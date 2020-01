Nous avons comparé les 49ers de San Francisco aux lutteurs professionnels

Si vous avez déjà vu un récent match des 49ers, vous avez probablement déjà vu la superstar du quart de finale George Kittle obtenir un premier essai. Et cela signifie que vous avez vu son rapide geste de la main qu’il fait juste après. Il fait un zéro avec son pouce et son index, le reste des doigts pointant vers le haut. Puis il laissa tomber rapidement les doigts, signalant la lettre M dans le processus.

La provocation 0-M a été prise directement de la lutte. Cela signifie “cero miedo” en espagnol, ou “zéro peur” et il est synonyme de Pentagon Jr. de All Elite Wrestling.

Kittle est un grand fan de catch, et en l’honneur de San Francisco qui fait le Super Bowl, nous comparons les 49ers aux catcheurs professionnels.

George Kittle – Pentagone Jr.

Celui-ci est explicite. Il fait la provocation. Mais à part cela, Kittle et Pentagone proviennent tous deux de débuts prestigieux. Kittle a joué dans l’Iowa, une usine étroite, tandis que le Pentagone Jr. tire son nom d’une légende de la lucha libre Pentagone. Les deux ont été à la hauteur de leurs grandes associations.

Kyle Shanahan – Cody Rhodes

Shanahan a un entraîneur-chef vainqueur de championnat pour un père de Mike Shanahan. Cody Rhodes a également un père vainqueur du championnat à la fin de Dusty Rhodes, qui a été le pionnier de ce à quoi ressemble la lutte professionnelle moderne. Cody Rhodes et Kyle Shanahan ont tous deux atteint la plus grande scène mais n’ont pas tout à fait atteint son apogée. Pour Rhodes, il faisait partie de la WWE mais ne devenait pas champion du monde. Pour Shanahan, c’était de faire le Super Bowl avec les Falcons comme coordinateur offensif, seulement pour que les Patriots gâchent cette fin parfaite.

Et maintenant, avec le début de All Elite Wrestling et les 49ers qui font le Super Bowl, les deux sont aux commandes, prêts à reprendre leurs sports respectifs.

Raheem Mostert, Matt Breida, Tevin Coleman – Le nouveau jour

Les 49ers, plus ou moins, ont mis en place un comité de rappel tout au long de la saison 2019 avec Mostert en tête. Parfois, Breida sera le meneur de jeu et Coleman pourra briller dans d’autres matchs. Un comité de running back est essentiellement la version pro football de la règle Freebird de la lutte, où un groupe de trois lutteurs ou plus peut sélectionner les deux membres pour concourir en son nom. C’est ce que fait The New Day à la WWE. L’équipe – Big E, Xavier Woods et Kofi Kingston – sont à tour de rôle les deux lutteurs du ring.

Kingston a remporté le Championnat de la WWE l’année dernière avec l’aide de ses amis du New Day. Et si ses performances en séries éliminatoires sont une indication, Mostert pourrait être la version 49ers de Kingston. Sur quelle combinaison de dos 49ers l’équipe s’appuiera-t-elle pour obtenir son propre championnat?

Jimmy Garoppolo – Cassidy orange

Dans cette post-saison, il y a neuf quarts avec un meilleur classement de passeur que Jimmy G. Cela ne veut pas dire qu’il est un mauvais passeur – il a montré aux Saints ce qu’il pouvait faire avec son jeu de 4 touchés, 329 verges – mais il n’a pas fait beaucoup et son équipe connaît le succès. Cela ressemble un peu à Cassidy d’AEW, le lutteur professionnel désintéressé qui est populaire parce qu’il est juste là. Garoppolo est plus que capable de se défendre, tout comme Cassidy.

Nick Bosa – Keith Lee

Bosa est la sensation de recrue des 49ers qui s’apprête à briller la grandeur dans le match de championnat. Lee, bien qu’il ait 13 ans de plus que Bosa, est un nouveau venu relatif à la marque NXT de la WWE, mais il est déjà l’un des lutteurs les plus remarquables de la région. Lee a également pu affronter l’actuel champion de la WWE Brock Lesnar dans le match Royal Rumble, montrant qu’il est là pour rester. Bosa remportant le trophée Lombardi dans sa première année pourrait signaler la même chose pour l’ailier défensif des 49ers.

Richard Sherman – Ric Flair

Sherman est un vétéran astucieux avec des conversations de classe mondiale qui dirigeait l’un des groupes les plus dominants de la NFL, la Légion de Boom. C’est l’équivalent footballistique du Flair «Nature Boy», 16 fois champion du monde et leader des Quatre Cavaliers.

Cette vidéo de Richard Sherman parlant de Michael Crabtree après le match de championnat NFC 2015 correspond parfaitement à l’une des meilleures promotions de lutte de la carrière de Ric Flair.

Flair surpasse Sherman en championnat, mais le demi de coin des 49ers pourrait se rapprocher un peu plus de la légende de la lutte lors du Super Bowl dimanche.