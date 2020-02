La saison d’Al Horford ne s’est pas déroulée comme prévu pour lui et les 76ers de Philadelphie. On s’attendait à ce qu’il forme l’un des duos les plus difficiles et les plus redoutables de la NBA, mais à la place, l’offensive a parfois été un peu dysfonctionnelle et l’entraîneur Brett Brown a décidé de faire sortir Horford du banc lors de son dernier match avant le All-Star Pause.

Cela ne signifie pas que Horford n’a pas eu un grand impact sur cette équipe. Il a accepté la rétrogradation au banc avec «toutes les classes» dans les mots de Brown et il a été un chef de file de cette équipe en tirant les gars de côté pour les aider dans leurs matchs.

Donc, malgré la saison difficile pour lui individuellement, ses chiffres ont baissé dans tous les domaines, il est toujours une pièce précieuse pour les Sixers.

“J’adore Al”, a déclaré Ben Simmons samedi lors de la journée des médias All-Star. “Al est le meilleur. Il a été un si bon leader et un tel vétérinaire pour nous. Nous avons la chance de l’avoir en notre présence, juste comme il se comporte. C’est un vrai pro. “

Horford a le plus aidé les Sixers sur la défensive. Lorsque Horford est au sol avec Joel Embiid, Ben Simmons, Tobias Harris et Josh Richardson, les Sixers abandonnent 97,5 points pour 100 possessions, ce qui en fait une défense d’élite.

Horford et les Sixers n’ont plus qu’à continuer de régler les problèmes. Horford devra s’adapter à un nouveau rôle de sortie du banc et ils devront continuer à trouver leur groove offensivement, mais ne vous méprenez pas qu’il fait partie de cette équipe en ce moment.

