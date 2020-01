«Nous avons toujours donné [Too] Beaucoup pour lui Huh ?? !!! ?? ‘

Six mois après la demande d’échange d’Anthony Davis, les Lakers de Los Angeles et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont pu conclure l’échange au milieu de nombreux drames.

En fin de compte, les Lakers ont échangé Brandon Ingram, Josh Hart, Lonzo Ball et plusieurs choix de repêchage pour Davis, ce qui était une situation gagnant-gagnant pour les deux équipes.

Cependant, il y avait encore quelques récits avant la saison NBA 2019-2020 tels que: «Les Lakers ont trop abandonné pour Davis» et «Les pélicans ont remporté le commerce».

Après la victoire 123-113 contre les Pélicans où Davis avait 46 points, LeBron James a répondu à ces récits avec une question, via Instagram:

Instagram

À travers tout le drame qui s’est produit lors de la première saison de James à Los Angeles, il y a probablement beaucoup de satisfaction. Le joueur de 35 ans joue toujours au niveau MVP avec Davis tout en ayant le meilleur record de la Conférence Ouest.

À la fin de la journée, le commerce de Davis avait du sens. Comme Davis et les Lakers peuvent concourir pour des championnats dans les premières années de sa carrière, les Pélicans sont prêts pour un processus de reconstruction rapide avec Zion Williamson et Ingram.

Après deux victoires contre les Pélicans où Davis en moyenne 43,5 points et 11,0 rebonds, les Lakers se recentreront sur leur objectif ultime de remporter la finale de la NBA 2020. Après un mois de décembre difficile, ils se trouvent au milieu d’un terrain de jeu de cinq matchs où ils peuvent consolider leur avance de 3,5 matchs.

Bien que les Lakers soient actuellement 28-7, il y a des inquiétudes croissantes concernant le banc de l’équipe. Malgré avoir plus de 20 points d’avance contre les Phoenix Suns et les Pelicans, le banc n’a pas pu les maintenir au quatrième trimestre, ce qui a obligé James et Davis à jouer plus de minutes au lieu de se reposer.

Alors que les échanges de février et l’échéance de rachat de mars approchent, le directeur général Rob Pelinka et les Lakers chercheraient un meneur de secours, Darren Collison devenant une option potentielle après une retraite choquante.