Le propriétaire des Houston Rockets, Tilman Fertitta, qui est également propriétaire du groupe de restaurants Landry et de la chaîne de casinos Golden Nugget, a déclaré vendredi dans une nouvelle interview à Fox News qu’au moins certaines composantes de l’économie américaine devaient rouvrir en mai.

On ne sait pas s’il faisait référence à la NBA, qui – comme de nombreuses entreprises américaines – est en pause depuis le 11 mars en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Les demandes de chômage à travers le pays ont grimpé en flèche de près de 17 millions depuis, et près de 20 000 Américains sont morts du COVID-19 samedi matin.

Au cours de l’entretien, Fertitta a déclaré qu’il pensait initialement que la fermeture de la ville de Houston à des entreprises non essentielles à la mi-mars était «prématurée», mais il pense maintenant que c’était le bon appel.

Commentaires de Fertitta:

Quand ils ont fermé la ville de Houston, j’ai pensé que c’était prématuré. Mais ils avaient raison à 100%, et nous devons le faire jusqu’à la fin de ce mois, et nous devons commencer à ouvrir en mai, non seulement sur le plan financier, mais le volet santé mentale est énorme. J’ai parlé à tant de gens qui disent: «Hé, je veux juste retourner travailler. Je ferai n’importe quoi, mais je dois sortir de chez moi. »Nous avons tous du mal. Nous avons tous du mal.

Plusieurs modèles de santé de premier plan prévoient que la vague actuelle de COVID-19 atteindra un pic en avril, mais de nombreux responsables gouvernementaux ont déclaré que davantage d’infrastructures de test doivent être en place avant de rouvrir pour éviter une résurgence du virus. Ainsi, peu se sont engagés à une date exacte.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré à CNBC jeudi qu’il pensait que les entreprises pourraient rouvrir en mai tant que le président Donald Trump “se sentirait à l’aise avec les problèmes médicaux”.

Fertitta, qui a déclaré avoir dû retirer environ 45 000 employés en raison de la pandémie, a été interrogé lors de l’entretien sur sa situation de trésorerie et ce dont il avait besoin pour la maintenir. (Plus tôt cette semaine, un rapport a déclaré que Fertitta paierait un taux record pour un prêt de 250 millions de dollars pour ses entreprises non-Rockets.)

En réponse, Fertitta a déclaré qu’il “avait fait quelques finances cette semaine” qui le mèneraient à la fin de 2020. Son commentaire complet:

C’est ce que les gens ne comprennent pas, c’est que nous payons tous aujourd’hui, les factures d’hier avec l’argent d’aujourd’hui. Et quand nous venons de fermer dans une période de 48 heures, vous avez toujours une masse salariale et une indemnité de départ, 100 millions de dollars pour moi parce que ma masse salariale est de 1,5 milliard de dollars par an. Ce qui est fait maintenant, mais mon argent brûlé est toujours de 2 millions de dollars par jour, ce qui est insondable, mais c’est pourquoi nous devons rester liquides. Je suis sorti et j’ai fait quelques finances cette semaine qui me mèneront à la fin de l’année.

Une vidéo complète de l’interview de Fertitta de vendredi soir, ainsi que des transcriptions supplémentaires, est disponible via Mediaite. “C’est comme un film de science-fiction auquel vous ne croiriez jamais”, a déclaré Fertitta.

Les Rockets devraient actuellement avoir la masse salariale n ° 6 de la NBA pour la saison 2020-21 à plus de 130 millions de dollars de salaire total. Bien que Fertitta n’ait mis en garde contre aucune conséquence financière pour la franchise de basket-ball en raison de la pandémie, il s’agit d’un scénario à surveiller si ses entreprises ne sont pas autorisées à rouvrir dans les semaines à venir.

Bien que tous les propriétaires de NBA ressentent au moins certains effets financiers en raison de la pandémie, Fertitta pourrait être touché de manière disproportionnée compte tenu de la nature de ses activités (divertissement, restaurants et hôtellerie).

.