Les Brooklyn Nets ont une route difficile entre eux et les Playoffs NBA 2020.

Les Nets sont l’équipe n ° 7 au classement de la Conférence de l’Est et mènent le huitième tête de série Orlando Magic par deux matchs. Les Nets ont cinq matchs d’avance sur les Wizards de Washington, neuvième.

En plus du classement serré, les Nets, dans leur séquence après la pause des étoiles, affronteront des équipes éliminatoires des deux conférences dans 17 de leurs 29 derniers matchs.

De plus, les Nets pourraient être sans Kyrie Irving pendant un certain temps. Il voit un spécialiste plus tard dans la semaine concernant son épaule droite – la même épaule qui l’a dérangé plus tôt en 2019-2020 et a conduit le meneur de jeu à manquer 26 matchs de suite.

Beaucoup tombera dans l’assiette de Spencer Dinwiddie. Même si les variables qui ont conduit à ses responsabilités supplémentaires sont hors du contrôle du meneur, Dinwiddie continue de tirer le meilleur parti de la situation.

Selon Brian Lewis du New York Post, Dinwiddie a déclaré:

Nous devons juste jouer avec qui nous avons. Ce n’est pas facile. Ce n’est pas idéal. Mais ce sont les cartes qui nous sont distribuées. Nous devons continuer à mettre nos meilleurs atouts en avant et faire ce que nous devons faire pour nous rendre aux éliminatoires.

Le prochain test de Dinwiddie aura lieu jeudi lorsque les Nets visiteront les 76ers de Philadelphie.

EN RELATION: Kyrie Irving joue contre la douleur à l’épaule

EN RELATION: Kyrie Irving est «l’une des personnes les plus positives» que le prince taureau ait rencontrées

.