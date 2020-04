«Nous étions surpondérés au 5e rang»

Dans un nouveau Q&A avec Jonathan Feigen du Houston Chronicle, le directeur général des Rockets, Daryl Morey, a déclaré que l’échange de février de Clint Capela pour Robert Covington rend l’équipe mieux positionnée pour les mouvements pendant l’intersaison.

“Ce commerce à l’échéance va nous mettre en place alors que nous allons de l’avant pour ajouter un joueur important cet intersaison, par exemple”, a déclaré Morey à Feigen.

Morey poursuit:

Notre échéance nous a vraiment bien installés. Non seulement nous avons cherché à améliorer la structure de nos principaux joueurs, à ce qu’ils s’intègrent mieux, mais cela nous a également permis d’être plus flexibles à l’avenir pour ajouter des joueurs que nous pensons globalement lorsque nous répartissons nos dépenses de joueurs. Nous étions surpondérés au cinquième rang. Cela ouvre la possibilité de dépenser à d’autres endroits.

Morey a fait un commentaire similaire plus tôt dans la semaine dans un Q&A sur Facebook avec les fans. “Nous aurons un Mid-Level complet disponible, l’un des avantages de notre échéance commerciale”, a-t-il écrit.

L’exception complète de niveau intermédiaire – qui, si elle est utilisée, des équipes de casquettes rigides au niveau du tablier de la taxe de luxe de la NBA – a permis aux équipes de proposer des contrats commençant à environ 9,3 millions de dollars la dernière intersaison. Les différents niveaux financiers pour l’année de championnat 2020-21 restent à déterminer.

En plus d’être un joueur plus polyvalent pour le passage bien documenté de Houston à une gamme plus petite, Covington (12,1 millions de dollars) a également un salaire réduit pour 2020-2021 par rapport à Capela (17,5 millions de dollars). Cet écart pourrait permettre aux Rockets de rester en dessous du niveau du tablier.

Il convient de noter que si la NBA ne peut pas reprendre sa saison 2019-2020 après son hiatus actuel contre les coronavirus (COVID-19), cela pourrait réduire les revenus de basket-ball de la ligue pour cette année. À son tour, cela abaisserait les seuils de salaire de l’équipe NBA pour la saison 2020-21.

Dans un tel scénario, les Rockets pourraient être plus proches de la taxe de luxe et du niveau de l’aire de trafic que prévu actuellement, ce qui pourrait compliquer leur capacité à utiliser l’intégralité de l’exception de mi-niveau (MLE).

Mais pour l’instant, le Morey et les Rockets semblent optimistes quant à la possibilité de sauver la saison 2019-2020, et cela – avec le commerce de Covington – pourrait également renforcer leur capacité à faire un ajout plus important pendant l’intersaison.

