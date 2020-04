“Nous n’aurons pas de nouvelles de l’Euroligue avant mai”

Les grands fans de basket-ball attendent toujours toute nouvelle qui pourrait être générée sur la viabilité du Euroligue 2019/2020 peut ou non se terminer. Le coronavirus continue d’affecter de manière significative et le dernier à se prononcer et à proposer une prévision de première main a été le directeur général de Fenerbahçe. “Maintenant, il est impossible d’établir un calendrier. Il n’y aura pas de nouvelles avant le mois de mai”, a déclaré Mauricio Gherardini.

Le directeur général de Fenerbahce, Maurizio Gherardini, a déclaré à “Cantieri Aperti” qu’il était désormais pratiquement impossible de planifier une reprise de la saison de l’EuroLeague.

“Nous n’avons pas de réponse pour le moment (sur l’avenir de la saison). Nous aurons une mise à jour avec EuroLeague au début du mois de mai »

