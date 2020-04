“Nous n’avons jamais vraiment atteint notre apogée”

Menés par deux anciens MVP de la NBA à James Harden et Russell Westbrook, les Houston Rockets 2019-2020 ont clairement un talent d’élite. Mais leur cohérence laisse à désirer.

Lorsque Harden était en pleine forme jusqu’en janvier, Westbrook s’adaptait à une nouvelle équipe pour la première fois de sa carrière et se remettait en forme après une opération au genou hors saison. Et comme Westbrook a connu certains de ses meilleurs mois à partir de janvier, l’efficacité de Harden a chuté.

Les All-Stars n’étant pas toujours au sommet de leur forme en même temps, cela a aidé à prolonger les étirements chauds et froids. Par exemple, Houston a suivi une séquence de huit victoires consécutives de huit matchs en novembre avec un dérapage de trois matchs. Et après être allés 10-2 dans la première douzaine de matchs après un passage permanent à une composition plus petite, ils ont perdu quatre matchs de suite en mars.

Bien que les Rockets (40-24) soient à égalité pour la place de n ° 5 au classement de la Conférence Ouest, ils ont en fait un record de victoires (7-6) contre les quatre meilleures équipes (Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz). Dans une large mesure, cela reflète leurs problèmes avec le maintien de l’attention contre les équipes moins importantes.

Le gardien des Rockets Eric Gordon, maintenant vétéran de la NBA depuis 12 ans, en est à sa quatrième saison avec l’équipe – et il dit que la volatilité est inhabituelle.

“Je dois être honnête”, a déclaré Gordon à Cayleigh Griffin, journaliste au tribunal, sur Instagram d’AT & T SportsNet Southwest. «Nous avons eu beaucoup de hauts et de bas cette année. Comme c’est ma quatrième année avec cette équipe, nous avons connu plus de hauts et de bas plus que toute année où je suis ici. »

Gordon avait été interrogé par Griffin sur la saison de l’équipe à ce jour et le passage à une composition plus petite. L’homme de 31 ans a expliqué:

Le plus difficile, car aussi talentueux que soit notre équipe, nous n’avons vraiment jamais atteint notre apogée. Nous pourrions avoir atteint notre apogée pour un match ou deux. Lorsque des équipes remportent le championnat, ces équipes sont toujours cohérentes et elles sont toujours dominantes. Nous avons montré que nous pouvons être dominants pour les jeux, mais nous n’avons pas été aussi constants toute l’année. C’est comme: «Quand allons-nous basculer l’interrupteur et vraiment le mettre ensemble, où nous faisons toutes les petites choses pour nous aider à gagner?» Le changement pour jouer vraiment, vraiment petit… qui prend toujours aussi un ajustement . Nous sommes une assez bonne équipe pour surmonter beaucoup de choses, et maintenant nous devons faire toutes les petites choses.

Si la saison 2019-2020 reprenait son hiatus COVID-19 actuel, le retour de Gordon à la santé pourrait aider les Rockets à le faire.

Gordon a raté 30 des 64 matchs de Houston cette saison en raison d’une blessure, la plupart attribuables à une intervention chirurgicale au genou droit en novembre. Lorsqu’il joue, Gordon est le troisième meilleur marqueur des Rockets (40-24), avec une moyenne de 14,5 points en 28,6 minutes par match.

Bien que limités par des problèmes persistants au genou, les pourcentages de tir de Gordon sont passés de 40,9% au total et 36,0% sur les 3 points lors de la campagne 2018-2019 à 37,0% et 31,9%, respectivement, cette saison.

Mais Gordon dit que le congé a aidé son genou à guérir. Si tel est le cas, son tir de périmètre fiable et son savoir-faire vétéran pourraient s’avérer essentiels alors que les Rockets 2019-2020 s’efforcent de reprendre et de maintenir leur forme maximale.

