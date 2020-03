Même si Spencer Dinwiddie a fait une passe errante sur la possession finale de Brooklyn du match de samedi, le Heat de Miami a bien défendu les Nets et a forcé le meneur dans une situation difficile.

Pourtant, bien que Dinwiddie ait eu la bonne idée, son exécution était mauvaise. Il n’a donc eu aucun problème à assumer l’entière responsabilité de son erreur.

Et autant que les Nets semblaient meilleurs samedi qu’ils ne l’ont fait vendredi contre les Hawks d’Atlanta, Dinwiddie n’a pas hésité à exprimer Brooklyn n’aurait pas dû être dans la position qu’ils étaient samedi, traînant jusqu’à 14 à un moment donné .

«Nous nous sommes creusés un trou assez profond. Et il y avait un tronçon dans le troisième où nous obtenions un tas d’arrêts et n’avons pas capitalisé dessus », a déclaré Dinwiddie aux journalistes à Miami, par Brian Lewis du New York Post. “Nous pouvons parler de résilience et de combats et de toutes ces choses, et oui c’est cool et c’est bien et tout, mais vous savez, nous ne devrions pas être dans ces trous.

“Nous ne pouvons pas nous mettre dans les trous, et nous ne devrions pas être dans des situations gagnantes à chaque match.”

Les Nets font face à une équipe qui cherchera à les mettre dans un trou au début de leur prochain match. Ils font un voyage à Boston mardi.

