“Nous ne sommes pas prêts à fixer une date de retour NBA.”

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a assuré qu’ils n’étaient toujours pas “prêts” à “fixer une date exacte” pour le retour de la compétition, et a affirmé que mettre fin à la pandémie de coronavirus est plus important “que les affaires et le sport”.

18/04/2020 à 13:05

CEST

EFE

“Nous ne sommes pas en mesure de prendre des décisions et on ne sait pas quand ce sera. Je dirais seulement que tout est sur la table”, a-t-il déclaré lors d’une visioconférence sur le retour de la compétition de ligue. “Nous ne sommes pas prêts à fixer une date. C’est plus grand que notre entreprise et plus grand que le sport”, a-t-il averti.

De plus, il a prévenu que pour que la compétition reprenne, arrêtée depuis le 11 mars après avoir connu le positif de certains joueurs de l’Utah Jazz, ils devront “diminuer” les infections et augmenter les tests pour les joueurs.

“Il y a trop de choses inconnues pour établir une chronologie et même trop de choses inconnues pour dire ‘ce sont les variables“” at – il dit.

“Je n’ai pas l’intention d’envoyer de signal sur la probabilité ou non de relancer la saison. Tout ce que je peux dire, c’est que nous sommes encore à un point où nous n’avons pas suffisamment d’informations”, a-t-il poursuivi.

D’autre part, Argent Il a expliqué que les propriétaires de franchises sont déterminés à aider financièrement. “Je pense que les propriétaires de NBA veulent faire partie du mouvement pour relancer notre économie, ils y voient même une obligation civile. Cependant, il n’y a aucun intérêt à compromettre la santé et la sécurité de nos joueurs”, a-t-il déclaré.

Enfin, le commissaire de la NBA Il a discuté des appels avec le gouvernement américain, auxquels d’autres commissaires d’autres ligues sportives du pays ont également participé. “Ils m’ont servi pour que plusieurs ligues et organismes se rencontrent et partagent des informations et travaillent ensemble pour développer des normes”, a-t-il conclu.

.