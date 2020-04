“Nous sommes proches depuis le premier jour”

Lonzo Ball et Brandon Ingram ont connu deux des carrières les plus tumultueuses, mais réussies, des choix de repêchage n ° 2 de mémoire récente. Ironiquement, la façon dont leur carrière s’est déroulée à ce jour s’est également largement reflétée.

Les deux joueurs ont connu des débuts difficiles à Los Angeles avec des poussées de jeu fort brisées par des blessures. Les deux étaient en dehors du paquet par les Lakers envoyé via le commerce pour acquérir Anthony Davis. Et les deux ont connu une saison de percée à la Nouvelle-Orléans, mais à des degrés divers avec Ball affichant les meilleurs chiffres en carrière et Ingram gagnant une place pour les étoiles.

Il ne faut donc pas s’étonner que le duo ait créé un lien et une amitié pendant leur séjour ensemble en Californie et en Louisiane. Souvent repérés dans le gymnase et le centre d’entraînement ensemble les jours de congé, Ball et Ingram ont forgé une connexion.

Son coéquipier JJ Redick a accueilli Ball sur son podcast cette semaine et a posé des questions sur l’amitié du duo, leur rituel de trouver une salle de sport pour se faire prendre des photos que ce soit sur la route ou à la maison et s’il s’agit d’une rivalité amicale ou compétitive.

“B.I. a toujours été un rat de gym depuis que je le connais. C’est comme ça que j’ai gravité vers lui. Vous appréciez les gars qui font leur travail et travaillent dur. Par exemple, comme vous, vous entrez tous les jours et même si vous êtes un vétéran du jeu et que vous jouez pour toujours, vous obtenez toujours les mêmes coups tous les jours. L’un des premiers sur le type de cour qui fait ce lay-up qui nous a sauvés à Sacramento. Moi et B.I. sommes proches depuis le premier jour parce qu’il travaille si dur. De plus, nous avons le même âge et il était sous les projecteurs de L.A. et moi aussi. Nous nous sommes en quelque sorte réunis comme ça. »

«Nous ne considérons même pas cela comme un travail acharné, vraiment. C’est assez amusant. Nous jouons à des jeux et autres, nous faisons nos exercices et nous nous préparons pour le jeu. »

Les grandes années de Ball et d’Ingram avec les Pélicans ne sont pas venues de leur propre chef, comme Ball l’a également souligné. L’entraîneur adjoint Fred Vinson, que Ball a reconnu avoir aidé à réparer son sauteur, a également beaucoup travaillé avec les deux anciens Lakers cette saison.

Ball a rapidement rendu hommage à Vinson pour avoir aidé Ingram et il s’est fait tirer dessus tous les soirs

«Je dirais que beaucoup de crédit revient à Fred. Fred nous y amène beaucoup. Ce n’est pas comme s’il nous forçait ou quoi que ce soit, mais il est là. Cela signifie beaucoup quand il laisse sa famille et ses enfants à la maison pour venir nous aider à aller mieux. »

Avoir un coéquipier qui a vécu les mêmes expériences que vous a toujours été positif. Mais avoir un coéquipier avec eux en temps réel est encore mieux. Avec Josh Hart, Ingram et Ball ont partagé l’expérience de la lutte, de la lutte contre les blessures et des échanges commerciaux. Et heureusement pour eux et les Pélicans, ils ont partagé l’expérience de réussir ensemble.

