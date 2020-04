Le centre espagnol Pau Gasol était “très fier” de l’entrée de Kobe Bryant au Temple de la renommée du basket-ball, qui a été officialisé ce samedi, bien qu’il regrette logiquement qu’il n’était «pas là pour en profiter».

04/04/2020 à 22:04

CEST

“Très fier de cette grande réalisation. Nous souhaitons tous qu’il soit là pour en profiter. et le célébrer avec sa famille et tous ceux qui l’aimaient “, écrit-il dans son cL’ancien ami et ami de Kobe était un compte Twitter, citant le Mémorial Naismith dans sa mention de Bryant.

Extrêmement fier de cette grande réalisation. Nous souhaitons tous qu’il soit ici pour en profiter et le célébrer avec sa famille et tous ceux qui l’aimaient. https://t.co/lR7qr5nB8Y

– Pau Gasol (@paugasol) 4 avril 2020

Le légendaire joueur de la NBA est décédé le 26 janvier dans un accident d’hélicoptère, et ce samedi, il a reçu une reconnaissance supplémentaire pour sa grande carrière et son héritage, avec l’entrée au Temple de la renommée avec d’autres joueurs tels que Tim Duncan et Kevin Garnett

Les Lakers célèbrent

“Il n’y a pas de mots qui puissent décrire pleinement ce que Kobe Bryant signifiait pour les Los Angeles Lakers. “, a déclaré la propriétaire de l’équipe de Los Angeles, Jeanie Buss, dans un communiqué. “Kobe n’était pas seulement un vainqueur et un champion reconnu, mais il a donné tout ce qu’il avait au sport du basket-ball.”

“Sa compétitivité féroce, son éthique de travail et son dynamisme étaient inégalés. Ces qualités ont aidé Kobe à nous mener à cinq titres NBA, et l’ont maintenant conduit au Temple de la renommée., où il sera établi comme l’un des meilleurs de l’histoire. Personne ne le méritait autant. “

Quel voyage ça a été. Bienvenue au Temple de la renommée, Kobe. pic.twitter.com/4tLIttRyaW

– Los Angeles Lakers (@Lakers) 4 avril 2020

Bryant est entré dans la NBA directement du lycée en 1996 et a remporté cinq championnats et un prix MVP (Most Valuable Player) de la saison régulière. Sa mort a été pleurée dans le monde entier.

