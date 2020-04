Nouveau n ° 1 au milieu du chaos de l’évaluation – The Athletic

J’étais excité par le précédent Big Board que j’avais déposé, le 28 février. Nous nous dirigions vers March Madness et je pensais que nous obtiendrions une certaine clarté lors des matchs les plus importants de la saison en ce qui concerne le projet.

Au lieu de cela, le chaos s’ensuivit. La pandémie de coronavirus a déclenché une incertitude dans le cycle de repêchage et a mis un terme préventif à la saison de basket-ball universitaire. Au lieu de toutes sortes de réponses concernant les perspectives dans ce projet, nous avons obtenu une obscurité supplémentaire. Et maintenant, avec le pays verrouillé dans un avenir prévisible, le calendrier provisoire des séries éliminatoires a été plongé dans une position où personne ne sait vraiment à quoi il ressemblera. On ne sait même pas si le projet aura lieu à la date actuellement prévue du 23 juin. Non, vraiment. Nous sommes au point où les scouts, les cadres, les directeurs généraux et la ligue elle-même ne savent pas quand le projet aura lieu, et à juste titre, étant donné que le bureau de la ligue a environ 90 autres problèmes à essayer avant. ..

.