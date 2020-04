Nouvel extrait du livre des guerriers de Strauss sur les changements de contrat

Ethan Sherwood Strauss a publié un autre extrait de son nouveau livre The Victory Machine: The Making and Unmaking of the Warriors Dynasty, cette fois pour The Athletic.

The Victory Machine: The Making and Unmaking of the Warriors Dynasty, sorti mardi, se concentre sur l’ascension et la chute de la dynastie des Golden State Warriors.

L’Athletic offre un abonnement gratuit de 90 jours, donc cet extrait est disponible même pour ceux qui n’ont pas payé d’abonnement.

Dans cet extrait, Strauss se concentre sur la façon dont le libre arbitre a évolué depuis l’instauration du maximum de contrats lors du lock-out de 1998-1999, puis la limitation de la durée du contrat lors du lock-out de 2011.

En 2011, les propriétaires voulaient se protéger de continuer à commettre des erreurs avec les contrats à long terme. Les accords désastreux des années 2000 comprenaient un accord de 100 millions de dollars sur six ans d’Allan Houston en 2001 et un contrat de 118 millions de dollars sur six ans de Rashard Lewis en 2007.

Ce lock-out a entraîné un plafond court sur la durée du contrat. Bien sûr, les équipes prennent toujours des décisions désastreuses, mais un contrat de quatre ans atténue beaucoup plus ces dommages que celui qui reste avec une équipe depuis plus d’une demi-décennie.

Mais lorsqu’ils ne disposent pas de l’option de sécurité à long terme, les étoiles peuvent, à toutes fins utiles, tenir une équipe en otage. Les contrats de LeBron James après son retour aux Cleveland Cavaliers se sont permis de maximiser ses gains et de sortir après une seule année si nécessaire.

Strauss écrit:

«L’accord d’un an a changé la donne, une apothéose des tendances à long terme. En quittant Cleveland pour la première fois, LeBron a démontré sa volonté de blesser les sentiments locaux à la recherche du bonheur. … Cette décision a donné à LeBron un effet de levier. Qui pourrait maintenant douter de sa volonté de partir d’un coup de chapeau?

«Cela a également donné un effet de levier à d’autres superstars. Un précédent a été créé, qui a alimenté une sorte de contagion sociale parmi les joueurs d’élite. »

L’extrait de Strauss s’arrête quelques phrases plus tard, mais il est assez clair où il veut en venir.

Kevin Durant a utilisé le même manuel lorsqu’il a signé avec les Warriors.

En 2016, il a signé un accord de deux ans avec une option de joueur sur le second, incitant SB Nation à publier un article intitulé «Comment Kevin Durant pourrait gagner 100 millions de dollars supplémentaires en signant un contrat d’un an».

Durant s’est retiré après la saison 2016-17, puis a signé un autre contrat de deux ans avec une option de joueur, bien qu’il ait pris un salaire inférieur à celui qu’il aurait pu pour aider l’équipe à re-signer Andre Iguodala.

Cela l’a mené à travers la saison 2017-18, après quoi il s’est de nouveau retiré.

Durant a signé un accord sous la même forme, s’est retiré après la saison 2018-19 et a signé avec les Brooklyn Nets.

