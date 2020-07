nouvelle signature des Lakers, JR Smith, «Looks Good»

Maintenant que les Lakers de Los Angeles ont officiellement signé JR Smith pour remplacer Avery Bradley pour le redémarrage de la saison NBA 2019-2020, il y a beaucoup de spéculations sur le déroulement de la nouvelle rotation.

Bradley s’était taillé un rôle essentiel en tant que partant dans la zone arrière aux côtés de Danny Green. Son absence laisse les Lakers avec un vide à combler pour les huit matchs et séries éliminatoires de la saison régulière au Walt Disney World à Orlando, en Floride.

Heureusement, Smith a fait sa part en restant occupé toute la saison en attendant une opportunité, et ses efforts ont été récompensés par une place dans une équipe violette et or qui est déterminée à remporter le titre. Il semble qu’il ait déjà réussi à faire bonne impression sur ses nouveaux coéquipiers.

Green a déclaré sur son podcast «Inside The Green Room» que Smith semble être en forme d’élite d’après les séances d’entraînement qu’il a vues:

« Il semble bon. Quand je l’ai vu, il a bien tiré le ballon. Il a l’air en assez bonne forme. Nous verrons donc où cela va. Je ne prends pas ces décisions, c’est au-dessus de ma tête, c’est au-dessus de mon salaire. Mais les fois où je l’ai vu s’entraîner, et les fois où je l’ai vu dans le gymnase, il avait l’air d’être en bonne forme et il avait l’air assez net. Nous allons donc voir à quoi ressemble notre liste, mec. Mais qui que ce soit, j’ai confiance en nous. Je suis convaincu que nous réussirons quand même avec des gars comme LeBron James et Anthony Davis, et nous avons un bon groupe solide derrière eux. Nous allons donc aller de l’avant et trouver comment le faire fonctionner. «

Bien qu’il soit encourageant de voir que Smith a fait ce qu’il peut pour rester en forme au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours, il peut encore y avoir une période de transition pour qu’il s’acclimate au système.

Après tout, les commentaires de Green indiquent que même lui ne sait toujours pas comment la nouvelle rotation se formulera autour de l’association de LeBron James et Anthony Davis.

Il ne fait aucun doute que les compétences de Smith en tant que joueur à double sens et sa familiarité avec jouer aux côtés de James ont contribué à solidifier la décision des Lakers de l’emmener à bord pour le voyage dans la bulle. Pendant ce temps, Green a également embrassé la perspective de jouer un rôle accru sur la défensive en l’absence de Bradley.

Vous êtes abonné à notre chaîne YouTube? C’est le meilleur moyen de regarder des interviews de joueurs, une couverture exclusive d’événements, de participer à des spectacles en direct, et plus encore!