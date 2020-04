Nowitzki continue de chercher “un nouveau défi” pour satisfaire sa “faim de c

L’ancienne star de la NBA Dirk Nowitzki, qui a pris sa retraite l’an dernier après deux décennies dans l’élite, a expliqué qu’il était toujours à la recherche d’un “nouveau défi” pour éliminer la “faim de compétition” qu’il ressent encore, mais pas nécessairement en tant qu’entraîneur.

30/04/2020 à 13:24

CEST

Europa Press

“Il existe de nombreuses possibilités, j’attends avec impatience ce qui va J’aurai certainement besoin d’un nouveau défi, la soif de compétition est tout simplement trop grande “, a déclaré l’ancien joueur des Mavericks dans des déclarations à dpa ..

Bien qu’il se soit installé à Dallas, où il a joué toute sa carrière NBA, Nowitzki vise également à aider son pays d’origine. “J’imagine travailler avec des joueursmais je soutiendrais également les choses en Allemagne “, a-t-il déclaré.

L’Allemand a pris sa retraite il y a un an, mais restera aux États-Unis avec sa femme Jessica et leurs trois enfants. “Les Mavericks sont naturellement une option”, a-t-il reconnu, ajoutant qu’il n’est pas séduit par le métier d’entraîneur. “Dans le passé, j’ai toujours dit que je ne me voyais pas sur le banc et que ça n’avait pas beaucoup changé“at-il souligné.

En tout cas, le sixième meilleur buteur de l’histoire de la NBA voit son avenir lié au basket-ball. “Ce sport m’a beaucoup apporté. J’ai vu le monde et j’ai vécu des choses que je n’aurais pas pu avoir sans le basket. Bien sûr, je veux aussi rendre quelque chose à l’avenir”, a-t-il conclu.

.