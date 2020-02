Nuggets vs Clippers Paris, cotes, pronostics et pronostics: comment parier la confrontation de vendredi à Los Angeles

Crédit:

Bart Young / NBAE via .. Sur la photo: Kawhi Leonard # 2 des LA Clippers regarde pendant le match contre les Denver Nuggets.

28 févr.2020 18:40 EST

Les Denver Nuggets et Los Angeles Clippers sont actuellement respectivement deuxième et troisième au classement de la conférence Ouest et tentent de se positionner. Il n’y a actuellement qu’un seul match séparant les Clippers de la troisième place et les Nuggets entrant dans le match de vendredi, avec les Lakers de LA confortablement en premier.

Les Nuggets sont l’une des meilleures équipes routières de l’Ouest, mais peuvent-ils éliminer les Clips au Staples Center? Nos experts NBA prévoient comment ils parient le match, y compris leurs paris préférés ci-dessous.

Nuggets chez Clippers Cotes, pronostics et pronostics

Propagation: Clippers -6,5

Plus / Moins: 220

Heure: 22 h 30 ET

Chaîne de télévision: ESPN

Cotes du vendredi et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

La tendance des paris à connaître

Les Clippers ont eu une saison de haut en bas jusqu’à présent et affrontent les Nuggets qui sont actuellement la deuxième meilleure équipe de la conférence Ouest. Contre les équipes de l’Ouest avec un pourcentage de victoires supérieur à 0,600, les Clippers n’ont que 5-6 contre l’écart cette saison.

Rob Perez: Trop de puissance des étoiles

C’est le plus gros match de l’année pour les Clippers après avoir planté leur drapeau sur les Lakers et la ville de Los Angeles le jour de Noël. La tête de série n ° 2 pourrait très bien être en jeu ce soir au Staples Center car les Nuggets et Clips ne sont séparés que par un match au classement (comme indiqué ci-dessus), avec les Nuggets actuellement dans les deux emplacements et les Clippers dans le Trois.

Si ces deux équipes finissent par tomber dans ces têtes de série, elles se dirigeront très probablement vers un match de deuxième tour où le court à domicile sera essentiel.

Lisez le reste de cet article GRATUITEMENT dans notre application

Ou les abonnés EDGE peuvent profiter de tous les articles à tout moment, n’importe où

Déjà membre EDGE?

Se connecter