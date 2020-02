Nuggets vs Thunder Cotes, pronostics et pronostics de paris: le marché des paris dort-il sur OKC?

Crédit:

Crédit photo: Zach Beeker / NBAE via .. Sur la photo: Dennis Schroder et Shai Gilgeous-Alexander

21 fév 2020 à 18h58 HNE Les cotes de paris mises à jour pour le match de vendredi soir entre les Denver Nuggets et Oklahoma City Thunder font d’OKC un léger favori à domicile.Le Thunder devrait-il être encore plus favori sur leur terrain? Ci-dessous, nos experts détaillent leurs choix et analyse pour vous aider à verrouiller vos paris.

Nuggets à Thunder Picks, cotes et prédictions de paris

Propagation: Thunder -1,5

Plus / Moins: 215,5

Heure: 20 h ET

TV: ESPN

Cotes du vendredi après-midi et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Avec la pause des étoiles maintenant terminée, les meilleurs de l’Ouest se dirigeront vers les séries éliminatoires. Avec des équipes si regroupées, chaque match entre les équipes éliminatoires aura un sens en termes de classement.

Les Nuggets sont un jeu sur les Clippers en ce moment pour la deuxième tête de série, tandis que les Thunder sont à égalité avec les Mavericks pour ces 6/7 places.

Avec les deux équipes motivées et reposées, qui a l’avantage ce soir à Oklahoma City? Nos experts décomposent tout cela.

Tendances de paris à connaître

Le Thunder a été l’équipe contre-écartée la plus rentable cette saison, avec une fiche de 36-19 (66%) ATS pour +15,7 unités. Cependant, en tant que favoris, OKC n’a que 12-11 ATS et n’a pas réussi à couvrir comme craie en février (0-3 ATS).

Au cours des sept dernières saisons, seulement 14 des 210 équipes ont couvert l’écart 60% ou plus du temps avant la pause des étoiles comme le Thunder. Ces équipes ont réussi un ATS combiné de 461-274 (63%) avant la pause et de 186-205 (48%) ATS après la pause. L’histoire suggère que le Thunder devrait régresser. – John Ewing

Rapport d’action pointu

Vendredi aux heures de grande écoute et à la télévision nationale, ce match ne devrait pas avoir de mal à attirer une belle foule de parieurs. Et à ce stade, la plupart de ces parieurs n’ont pas eu beaucoup de mal à choisir un camp.

Lisez le reste de cet article GRATUITEMENT dans notre application

Ou les abonnés EDGE peuvent profiter de tous les articles à tout moment, n’importe où

Déjà membre EDGE?

Se connecter