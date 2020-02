Nuggets vs Thunder Sharp Betting Pick (21 février): un spread court offrant de la valeur aux parieurs professionnels

Crédit:

Zach Beeker / NBAE via .. Sur la photo: Shai Gilgeous-Alexander

Le 21 février 2020, 18 h 55, ESTSharps a frappé la propagation du match de chapiteau de ce soir entre les Denver Nuggets et Oklahoma City Thunder (20 h HE sur ESPN) .Voyez de quel côté les parieurs professionnels prennent le choc de la conférence de l’Ouest vendredi.

Avec neuf matchs de la NBA à l’affiche ce soir, les parieurs ont de nombreuses options tout au long de la soirée, et une action pointue s’est répandue sur toute l’ardoise, déplaçant les lignes d’avant en arrière tandis que les pros choisissent les numéros doux qui apparaissent.

Cependant, un match en particulier semble avoir unifié les parieurs plus pointus que tout autre ce soir.

Nuggets contre Thunder Sharp Betting Pick

20 h ET | ESPN

Vendredi aux heures de grande écoute et à la télévision nationale, ce match ne devrait pas avoir de mal à attirer une belle foule de parieurs. Et à ce stade, la plupart de ces parieurs n’ont pas eu beaucoup de mal à choisir un camp.

