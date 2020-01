NWSL Draft 2020: Les 5 plus grandes histoires, dont Mallory Pugh

Le repêchage du Collège NWSL 2020 a produit beaucoup de drames, avec quelques métiers massifs finalisés quelques minutes avant le début des procédures. Comme tout le monde s’est installé, il est apparu que les Portland Thorns choisiraient en premier, suivis de deux sélections chacun pour le Sky Blue FC et les Chicago Red Stars. Comme prévu, Portland a choisi l’attaquant de Stanford Sophia Smith pour lancer le repêchage. Mais à la surprise générale, une série de trois métiers a présenté un nouveau top cinq: Portland, Portland, Orlando, Washington, Sky Blue.

Une vague d’activités a envoyé la star de 21 ans de l’USWNT, Mallory Pugh, de Washington à Sky Blue, l’attaquante Rachel Hill d’Orlando à Chicago, et de nombreux futurs choix et encaisse les Red Stars, Spirit et Sky Blue.

Essayer de préciser tout le réseau des métiers ici serait plus déroutant qu’utile, mais je recommande de commencer avec le projet de commande final et les choix d’All For XI. Voici les grandes histoires et les détails de ce que tout le monde a finalement obtenu.

Sky Blue fait un grand pas pour Pugh

La saison dernière, le Sky Blue FC n’a pas pu échapper à la mauvaise presse. Suite aux révélations selon lesquelles l’équipe a fourni aux joueurs des conditions inférieures aux normes pendant des années, les choix de première ronde Hailie Mace et Julia Ashley ont refusé de signer pour le club. Le président de l’époque, Tony Novo, a fait beaucoup d’excuses, puis a quitté le club peu de temps après. Depuis, tout a été amélioré dans l’organisation de Sky Blue.

Sky Blue a finalement obtenu des installations d’entraînement et des logements adéquats pour ses joueurs. La nouvelle directrice générale Alyse LaHue a réussi à rétablir la confiance des fans, ainsi que la réputation de son club auprès des joueurs. Mais alors que Sky Blue s’installe dans la Red Bull Arena – un stade de 25 000 places beaucoup plus proche de New York que ses précédentes fouilles sur le campus de Rutgers – le club a eu le sentiment qu’il devait faire sensation. Il a réussi cela jeudi en échangeant contre Pugh.

Pour obtenir Pugh, Sky Blue a d’abord déménagé dans le projet en échange de 70 000 $ en allocation, selon Jonathan Tannenwald du Philadelphia Inquirer. Sky Blue a ensuite inversé les 4e, 13e et 17e choix au total au repêchage de 2020, ainsi que leur premier choix au tour du repêchage de l’année prochaine, pour obtenir Pugh de Washington.

Freya Coombe, le nouvel entraîneur-chef de Sky Blue, a admis que cette décision concernait autant les affaires que le football.

«Les fans l’aiment. Nous sommes ravis d’avoir plus [fans] entrer dans le stade et elle va être une grande partie de cela “, a déclaré Coombe aux journalistes lors du repêchage. Elle a continué: “[Pugh] va certainement être un tirage au sort et une attraction. Avant, nous ne faisions pas toujours sortir les spectateurs de la ville pour regarder les matchs à cause des transports. Maintenant, il y a toute une masse de fans qui veulent venir. “

Coombe classe clairement Pugh en tant que joueur.

“En la regardant dans certains des matchs de l’équipe nationale, elle m’a absolument incendiée et je me disais que cette joueuse est fantastique”, a déclaré Coombe. «Elle a un tel avantage en ce qui concerne ce qu’elle fait sur le ballon, ce qu’elle voit. Elle est tellement intelligente. “Coombe ajoute,” c’est une joueuse que nous regardons depuis longtemps. Nous avons mis un frein à cela. “

Si vous vous demandez pourquoi l’Esprit échangerait Pugh si facilement, c’est parce qu’ils croient avoir un joueur extrêmement similaire dans le repêchage. Avec le choix global n ° 4, Washington a sélectionné l’attaquante de l’UCLA Ashley Sanchez. Comme Pugh, Sanchez a joué pour l’USWNT au niveau des jeunes avant d’être appelé dans l’équipe senior à l’adolescence. Comme Pugh, elle est une machine à dribbler, opérant généralement sur l’aile gauche et coupant son pied droit plus fort. Également comme Pugh, elle n’a pas encore tout à fait maximisé son talent et doit s’améliorer en tant que décideuse dans le dernier tiers.

En fin de compte, c’est une décision qui a du sens pour toutes les parties. Sky Blue obtient le meilleur joueur du métier, et qui aidera particulièrement à vendre des abonnements, il est donc difficile de critiquer le club pour avoir payé un prix élevé. L’Esprit ne s’aggrave pas fonctionnellement, malgré un coup de PR, et peut ajouter trois choix de draft pour le faire. Pugh, qui n’a inscrit que quatre buts lors de ses 24 derniers matchs dans la NWSL, change de décor. Dans une décennie, nous considérerons probablement cela comme un métier qui a fonctionné pour tout le monde.

Portland vole la vedette

Sophia Smith était un choix numéro un pour les Thorns, qui pensaient tellement à l’attaquante de 19 ans qu’ils ont échangé la défenseure de l’USWNT, Emily Sonnett, avec l’Orlando Pride pour acquérir le choix. Smith a dominé au niveau international chez les jeunes, a joué pour Stanford lors du championnat national du Cardinal et possède une combinaison unique de vitesse et de capacité technique.

Ici, ayez une petite bobine grésillante. Je vous promets que vous serez instantanément vendu sur ses capacités.

Personne ne s’attendait à ce que Portland fasse un choix pour le choix global n ° 2 également, mais c’est seulement parce que très peu de gens savaient à quel point l’entraîneur-chef des Thorns Mark Parsons a évalué l’attaquant de l’État de Washington Morgan Weaver. Il est allé au camp ID de l’USWNT en décembre pour voir de plus près Smith et certains des autres talents à rédiger, et est reparti avec la conclusion que Weaver, qui a dominé pendant la course de Cendrillon de Wazzu en tant qu’équipe non ensemencée pour la College Cup, était facilement non. 2 sur sa planche.

Parsons a crédité le directeur général Gavin Wilkinson d’avoir réussi à naviguer dans un labyrinthe compliqué de métiers pour obtenir à son entraîneur le joueur qu’il voulait.

“Gavin Wilkinson obtient un A-plus-plus-plus, car il a conclu un accord 30 minutes avant”, a déclaré Parsons aux journalistes. “Quelqu’un a dit:” Pourquoi avez-vous l’air si froid? “C’est parce que notre merveilleuse rousse court en essayant de nous améliorer.”

L’échange a été réalisé à l’aide d’un mécanisme qui n’existait pas il y a deux mois: l’allocation d’argent. Les équipes peuvent acheter jusqu’à 300 000 $ en allocation, ce qui peut être utilisé pour réduire l’impact du plafond salarial des joueurs internationaux vedettes ou des meilleurs joueurs de NWSL XI. Il peut également être utilisé sur les coûts opérationnels, bien que la ligue n’ait pas encore spécifié quelles utilisations en dehors des salaires des joueurs sont autorisées.

Portland, qui réalise un bénéfice chaque année, n’a eu aucun problème à acheter 70 000 $ en allocation pour les échanger avec les Red Stars de Chicago, ainsi que les 15e et 16e choix au total. Les Red Stars, qui aiment leur alignement actuel et ne sont pas rentables, avaient plus besoin de l’argent que du choix le plus élevé.

L’entraîneur-chef du Courage de Caroline du Nord, Paul Riley, a été interrogé sur ce mécanisme dans son presseur d’après-projet et a exprimé sa préoccupation quant à la manière dont les équipes peuvent acheter des choix.

“Ma plus grande inquiétude concernant l’allocation est que certaines équipes vont acheter les premier et deuxième choix chaque année, ce qui va complètement changer la ligue”, a déclaré Riley. “Je ne veux pas ça à l’avenir pour la ligue, je pense que c’est mauvais, que les équipes puissent acheter [picks] comme les Yankees. L’allocation est bonne pour garder les meilleurs joueurs, si elle est utilisée pour la bonne chose, mais je ne pense pas que nous devrions utiliser l’allocation pour acheter des choix de repêchage. “

Un changement de règle sera probablement vivement débattu l’automne prochain, mais Portland a profité des règles car elles sont actuellement écrites et signées deux des meilleurs jeunes joueurs du pays.

Rory Dames est si bon dans ce domaine

Personne n’est mieux placé pour manipuler le marché du repêchage que l’entraîneur-chef des Chicago Red Stars, Rory Dames. Son équipe a terminé deuxième de la NWSL malgré le fait qu’il ait échangé suffisamment de joueurs de qualité pour accumuler quatre choix de première ronde, et il les a retournés pour encore plus de valeur, comme ce mec qui a pu transformer un trombone en maison.

Grâce à une multitude de mouvements, il s’est retrouvé avec un joueur de qualité à Rachel Hill, une allocation de 85000 $, cinq joueurs de qualité de ce projet et un autre choix de premier tour en 2021 à ajouter à sa collection. Les Red Stars ont maintenant quatre choix de première ronde dans ce qui devrait être une classe chargée en 2021. Le stockage de ces choix donne également aux Dames des actifs à échanger avec d’équipes d’expansion potentielles en échange d’une promesse de ne choisir aucun de ses joueurs dans un projet d’expansion, ou qu’il récupère ces joueurs après leur sélection.

Le commerce de jeudi avec Orlando, en particulier, ressemble à un coup d’État. Hill et l’argent pour le choix global n ° 3 auraient probablement été un commerce équitable. Chicago a réussi à obtenir un choix de première ronde dans le projet potentiellement meilleur de l’année prochaine pour aller avec, et est passé du 26 au 19 jeudi. Dames a compris qu’Orlando avait un oeil sur un joueur qu’il voulait désespérément, et il a obtenu chaque dernière goutte de valeur de ce choix.

En plus de faire de bons échanges qui lui ont permis à plusieurs reprises de transformer 75 cents en dollar, Dames a mis sur pied une classe de brouillons sensible et de grande valeur. Le défenseur Camryn Biegalski, le milieu de terrain défensif Zoe Morse et le joueur d’utilité Aerial Chavarin sont le type de joueurs stables et fiables qui peuvent remplir des rôles de sauvegarde immédiatement. Le milieu de terrain offensif Ella Stevens et l’arrière gauche Julia Bingham ont connu des matchs particulièrement médiocres au cours de leurs saisons seniors, mais leurs meilleures performances se sont démarquées des joueurs repêchés avant eux. Ce sont des projets à plus long terme avec de très hauts plafonds. L’approche équilibrée de Chicago a beaucoup de sens, et les atouts accumulés par Dames lui donnent une tonne d’options avant une intersaison 2021 où beaucoup d’équipes se résigneront à perdre des joueurs vedettes.

Je ne peux pas comprendre Orlando

L’Orlando Pride a été nul la saison dernière. Ils ont terminé derniers avec 16 points en 24 matchs et un différentiel de buts embarrassant de moins 29. L’entraîneur-chef Marc Skinner et le directeur général Erik Ustruck tentent clairement de résoudre les problèmes de l’équipe et ont effectué des échanges agressifs, notamment en retournant le choix n ° 1 dans un accord pour Sonnett. Mais les démarches de jeudi étaient perplexes.

Comme mentionné ci-dessus, le Pride a obtenu une mauvaise valeur de l’accord pour le choix n ° 3. Mais le choix lui-même était également surprenant. Skinner a opté pour le milieu de terrain du Colorado Taylor Kornieck, un joueur qui ne correspond pas au style de football que Skinner a déclaré vouloir jouer la saison dernière. Il a beaucoup parlé de vouloir jouer au beau football artistique, contrairement au style de football le plus couramment pratiqué dans la NWSL, qu’il perçoit comme physique et tactiquement rudimentaire. Kornieck, bien que physiquement l’un des joueurs les plus talentueux de la classe des draft, est statistiquement l’un de ses pires passants.

Mais il semble que Skinner change peut-être son air sur la façon dont il s’attend à ce que son équipe joue. Chelsey Bush de The Equalizer a demandé à Skinner ce qu’il avait appris au cours de son année à la barre à Orlando, et sa réponse suggérait qu’il adoptait certaines des tactiques qu’il déplorait il y a moins d’un an.

“Parfois, vous êtes très têtu dans la façon dont vous approchez une équipe et dans la façon dont vous voulez qu’une équipe joue”, a déclaré Skinner. «Avec les joueurs et les pièces que nous avions l’année dernière, je n’ai pas pu créer ce que je voulais créer. J’ai dû m’adapter et nous devrons nous adapter. Nous devrons encourager la physicalité et la mentalité de cette ligue. La plus grande chose qui, je pense, sera la différence pour l’équipe d’Orlando cette année, il y aura du courage et de la détermination pour obtenir des résultats même si vous ne jouez pas à votre meilleur niveau. Toute équipe qui veut être considérée comme une équipe éliminatoire doit avoir la capacité de le faire. »

En plus de Kornieck, le Pride a recruté une tonne d’autres joueurs qui sont physiquement d’élite, mais en moyenne ou pire techniquement selon les normes actuelles de NWSL. La défenseure Konya Plummer, l’attaquant Abi Kim et le milieu de terrain Chelsee Washington ont tous l’athlétisme et l’intelligence tactique pour réussir en NWSL, mais ils ne sont pas aussi habiles techniquement que d’autres joueurs qu’Orlando aurait pu choisir aux mêmes positions avec ces choix.

Par pure curiosité, j’ai recherché le pourcentage de réussite de tous les choix de repêchage d’Orlando:

63% – Kornieck

80% – Petersen

75% – Plummer

83% – McClernon

76% – Shorts

67% – Kim

71% – Washington (10 jeux, alerte de petite taille d’échantillon)

– Chris Henderson (@chris_awk) 17 janvier 2020

Skinner a spécifiquement parlé des qualités physiques de Kornieck quand on lui a demandé pourquoi il voulait monter pour la sélectionner. Il l’a comparée à deux des plus grandes stars de la ligue.

“Je pensais qu’elle était une bête”, a déclaré Skinner. «Si vous regardez la Caroline du Nord et Portland, qui ont Sam Mewis et Lindsey Horan, ils ont une menace physique exceptionnelle, ainsi que la capacité de jouer. Trouver un joueur de cette stature physiquement, qui a la capacité de jouer, est génial. Si vous recherchez le monde pour eux, il n’y en a pas beaucoup. »

Il y a une différence vraiment critique entre Kornieck et des joueurs comme Mewis et Horan, cependant: ils sont deux des meilleurs milieux de terrain de passage dans le monde, et la passe de Kornieck est actuellement mauvaise. Cela ne veut pas dire que Kornieck ne peut pas devenir un milieu de terrain de passage d’élite à l’avenir – Horan n’était pas beaucoup une passante lorsqu’elle est devenue professionnelle, par exemple – mais elle n’est même pas dans le stade pour le moment. Skinner semble fondamentalement mal comprendre ce qui rend ces joueurs formidables. Ce n’est vraiment pas leur taille.

Skinner semble avoir abandonné ses principes et fait un virage à 180 degrés complet sur sa philosophie d’entraîneur en moins d’un an. Cela n’inspire pas confiance.

3 équipes qui devaient être agressives n’étaient tout simplement pas

L’Utah Royals, le Reign FC et le Houston Dash étaient soit satisfaits de ce qu’ils avaient, soit terriblement peu créatifs dans les négociations commerciales. Toutes ces équipes sont loin d’être horribles, mais elles sont tout aussi loin de disputer un championnat. Ce sont ces équipes qui devraient prendre de gros risques. Ils auraient dû rivaliser avec Portland pour obtenir un premier choix, ou essayer d’emballer leurs choix pour obtenir un joueur de haute qualité. Au lieu de cela, ils ont fait très peu.

Dans l’ordre du moins au plus flagrant manque d’activité:

Reign FC – Étant donné que le règne a fait les séries éliminatoires la saison dernière malgré que Megan Rapinoe ait très peu contribué à l’équipe, on pourrait plaider en faveur de son retour. Ils n’ont pas non plus d’entraîneur-chef ni de directeur général à plein temps après le départ de Vlatko Andonovski et un récent changement de propriétaire, donc c’est peut-être une mauvaise idée de prendre des mesures dramatiques avant qu’un nouveau régime ne s’installe. Mais c’est aussi une équipe qui pourrait être un couple de métiers loin de donner à leurs rivaux de Portland quelques problèmes. Au lieu de cela, ils prennent plus de retard.

Houston Dash – Je pense que vous pouvez faire un argument raisonnable pour une amélioration interne du Dash. Jane Campbell et Rachel Daly sont de véritables grandes joueuses. Le Dash avait beaucoup de recrues et de joueurs de deuxième année qui se sont améliorés en fin de saison. Ally Prisock et Haley Hanson, plus particulièrement, devraient faire le saut de bons contributeurs à des démarreurs supérieurs à la moyenne cette saison. Kristie Mewis entrera dans la saison en pleine forme, pas en mode de récupération ACL. Sofia Huerta est presque certainement meilleure que sa forme de 2019. Et enfin, les projets de sélection de Bridgette Andrzejewski et Chloe Castaneda, une paire de projets de conversion d’ailier en arrière extrêmement durs de chaque côté de la défense, suggèrent une ligne de pensée cohérente de l’entraîneur-chef James Clarkson.

Mais tout cela dit, le Dash ne sera pas une équipe éliminatoire s’ils n’ajoutent pas un autre attaquant extrêmement dynamique. Pour le moment, il est difficile de deviner où ils vont en trouver un.

Utah Royals – Étant donné que Christen Press est à son apogée absolue et Becky Sauerbrunn est probablement dans l’une de ses dernières années en tant que défenseur central de classe mondiale, le manque de mouvement des Royals est indéfendable. C’est l’équipe qui doit être prête à prendre des mesures risquées et à dépenser de l’argent pour donner à leurs deux méga stars une chance de maximiser ce qui pourrait être leur meilleure chance de concourir pour un titre ensemble. Ils n’ont rien fait pour améliorer l’équipe de l’année dernière. Le choix global n ° 8 Tziarra King est un énorme talent créatif, mais extrêmement brut qui nécessitera probablement quelques années pour devenir un contributeur fiable pour une équipe de séries éliminatoires. Ils ont un peu plus d’un mois avant que la pré-saison ne commence à améliorer leur liste. À l’heure actuelle, il semble que les Royals gaspillent une énorme opportunité.