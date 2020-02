NY Knicks tentera de signer Carmelo Anthony à l’agence libre

VousCarmelo Anthony retour à New York Knicks? Cette idée, qui jusqu’à il y a quelques mois semblait folle, a récemment acquis une importance particulière dans le monde de la NBA après les informations publiées par Marc Berman, journaliste au New York Post. Il dit que la franchise Big Apple travaillerait sur la possibilité de signer le joueur vétéran de Portland Trail Blazers Cet été prochain.

Melo a passé sept ans de sa vie en tant que joueur des Knicks. L’intention de l’équipe de New York est d’y retourner pour terminer sa carrière. Cependant, et bien que de nombreux fans aimeraient revoir cette image, Anthony lui-même a fait il y a quelques semaines des déclarations qui peuvent réduire tous les espoirs.

Dans ces déclarations, l’actuel joueur des Blazers a déclaré que Poertland est l’endroit où il veut terminer sa carrière sportive, «raccrocher les chaussures». Après tout, après presque un an sans recevoir d’intérêt d’aucune franchise NBA, l’Oregon était celui qui lui avait finalement fait confiance.

Carmelo Anthony revient à #Knicks en jeu sous Leon Rose. Gaufres en entrevue dans l’Indiana https://t.co/kAQhGQZvau

– Marc Berman (@NYPost_Berman) 28 février 2020

Jusqu’à présent, Carmelo Anthony a joué 44 matchs avec les Blazers, tous en entrée. Il a réussi en moyenne 15,5 points, 6,4 rebonds et 1,5 passes décisives par match. Après son passage inquiétant et éphémère à travers les Houston Rockets, c’est la chose la plus proche d’une résurrection dont Carmelo lui-même a pu être témoin.

De plus, les Knicks sont une équipe qui n’aspire pas à disputer des éliminatoires. Bien que Portland ne connaisse pas sa meilleure saison, la chose la plus logique est que lors de la prochaine, elle sera de retour dans les hauts lieux de la Conférence Ouest. Avoir cette possibilité en main, aller de l’autre côté des États-Unis pour faire du «tanking» ne serait pas la décision la plus prudente.

