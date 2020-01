Obama et Trump se joignent aux signes de douleur de la mort de Bryant

Le monde de la politique, dirigé par le président Donald Trump et son prédécesseur au pouvoir, Barack Obama, a également fait sentir sa douleur ce dimanche et Il a présenté ses condoléances pour la mort tragique de l’ancienne escorte des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant et de sa fille Gianna.

27/01/2020

À 09:22

CET

EFE

L’ancienne superstar de la NBA et huit autres personnes, dont Gianna, 13 ans, ils ont perdu la vie dimanche matin lorsque l’hélicoptère qui les a déplacés pour assister à un match de basket-ball scolaire a subi un accident et s’est écrasé dans la région de Calabasas, à l’extérieur de Los Angeles (Californie).

regretter des échantillons

Trump a qualifié les nouvelles de la mort de Bryant de “terribles” et sur sa page sociale Twitter, il a déclaré que “des rapports indiquent que le grand basketteur Kobe Bryant et trois autres personnes – les premiers rapports ont fait ce nombre de morts – sont morts dans un accident d’hélicoptère en Californie. C’est une terrible nouvelle! “.

Pendant ce temps, Obama, qui reste normalement à l’écart de la vie publique après la fin de son mandat présidentiel, Je regrette également la mort de Bryant et de sa fille.

“Kobe était une légende sur le terrain et commençait tout juste ce qui aurait été un deuxième acte aussi important. Perdre Gianna est encore plus navrant pour nous en tant que parents. Michelle et moi avons envoyé amour et prières à Vanessa et à toute la famille Bryant en un jour impensable. “

.