Obligation de présenter des tests négatifs pour jouer à la NBA

Les inconnues sont immenses et les NBA s’efforce de devancer la concurrence malgré les problèmes récurrents qui se posent ces derniers temps. L’avance de coronavirus ça ne s’arrête pas et Adam Silver Et son équipe est obligée d’envisager de nombreuses options drastiques dans le protocole pour rendre la bulle d’Orlando complètement sûre. Dans cette ligne, les informations annoncées par ESPN sont encadrées, en référence aux joueurs qui ne peuvent pas atteindre les installations de Disney World avec la majeure partie de leurs équipes.

17/06/2020

Adam Silver et son équipe ont soumis un document de plus de 100 pages comprenant des protocoles de crise et des mesures préventives.

Et c’est que les positifs récurrents pour les coronavirus qui se produisent ces derniers temps et la quarantaine obligatoire à laquelle ces joueurs sont soumis, feront que de nombreuses franchises ne pourront pas compter dès le premier jour sur l’ensemble de leur personnel. Le fait que certains joueurs tombent, pose un risque évident pour l’intégrité de la bulle, c’est pourquoi la NBA a établi l’obligation de présenter une autorisation médicale pour avoir effectué le voyage, ainsi que deux tests PCR négatifs.

Les joueurs qui doivent rejoindre plus tard, non seulement pour cette raison, mais aussi pour leur séjour dans un autre continent, par exemple, auront la possibilité d’aller à Orlando en charter, en voiture ou en vol commercial. En cas de vol régulier, un autre test PCR négatif sera requis, c’est-à-dire trois. Reste à savoir si les franchises supporteront les coûts que ces acteurs devront assumer pour se conformer à la réglementation. Rappelons qu’entre mardi 7 et jeudi 9, les équipes débarqueront à Orlando et devront passer deux jours en quarantaine.

Le fait qu’il y ait d’autres athlètes qui se joignent plus tard, peut réduire leur rythme d’entraînement et, par conséquent, augmenter le risque de blessure. De plus, certains des matchs amicaux déjà programmés pourraient être perdus, donc des franchises telles que Denver Nuggets ou Miami Heat, avec des coronavirus très récents positifs, pourrait clairement être désavantagé pour la reprise de NBA.